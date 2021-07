Anpec: Hasta 15% caen ventas de pequeños comerciantes

MÉRIDA, Yucatán.- Como una de las consecuencias de la pandemia entre los pequeños comerciantes se considera que, además de que sus ventas bajaron de un 10 al 15%, se incrementó el comercio informal y los principales productos y servicios que se han encarecido en el último semestre afectándolos de manera considerable, es la luz, gas, transportes y alimentos de la canasta básica.

Fondo Crediticio Revolvente

De acuerdo con los resultados de la 14ª. encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, en el caso de Yucatán se reportó que el 61.90% de los encuestados dicen que el gobierno debe crear un Fondo Crediticio Revolvente, para el pequeño y mediano comerciante.

Rechazan aumento de impuestos

Dicha encuesta fue realizada recientemente en un universo de 1,200 pequeños comercios de 20 Estados del país incluyendo a Yucatán, vía telefónica y de acuerdo con lo reportado por los pequeños comerciantes yucatecos, el 98% no está de acuerdo con el aumento y/o actualización de cualquier impuesto, porque ocasionaría un aumento de precios en los productos.

Aquí en Yucatán se manifestó que, los cinco productos con mayor variación de precio en los últimos días son, las bebidas refrescantes, botanas, dulcería, los embutidos, así como los cigarros.

Productos con mayor demanda

Asimismo señalan que los cinco productos con mayor demanda en la entidad son también las bebidas refrescantes, las botanas, dulcería, así como el huevo, la tortilla y lácteos, mientras que por el contrario los que más dejaron de comprarse fueron los cigarros, comida enlatada (abarrotes) y los embutidos.

El 85.71% de los pequeños comerciantes manifestaron que en el último semestre tienen una baja del 10 al 15% en sus ventas, en tanto que el 100% de los encuestados coinciden en que creció el comercio informal, en lo que va de la pandemia.

Se encarecen los servicios

El 80% dice que los tres principales productos o servicios que más se han encarecido en el último semestre son la Luz, gas/transportes, y alimentos de la canasta básica, de los cuales con el que más batallan para pagar el 95.24% señala al servicio del suministro de electricidad.

El 90.48% respondió que no dan servicio a domicilio, el 9.53% si lo hace, levanta sus pedidos por teléfono, reparten/entregan en bicicleta o moto, y con esto empiezan a considerarlo una opción para aumentar sus ventas.

Protocolo sanitario

En cuanto a la salud, el 100% de los encuestados opinan que sus clientes no han bajado la guardia respecto al Covid-19, el 76.20% indicó que la nueva normalidad consiste en sana distancia y no aglomeración, el 80.95% ya se vacunó, el 9.52% dice que le falta la segunda dosis, y el 9.52% todavía no se vacuna.

Respecto al movimiento comercial el 86.10% manifestó que la reactivación económica va lenta, el 90.02% dijo que la reactivación no avanzará con prohibiciones y el 92% expreso su rechazo a que se generalice el IVA a los alimentos y medicinas, por considerar que eso afectaría mucho a su negocio.