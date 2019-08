Ante los retos del futuro

El Ayuntamiento de Mérida entrará en una segunda fase de políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en varios rubros

Con muchas satisfacciones logradas en este primer año de su segundo período como presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha pasará a una segunda generación de políticas públicas que mejore la calidad de vida de los habitantes.

Considera que las principales funciones del Ayuntamiento de ofrecer únicamente servicios públicos y dotar de infraestructura a la ciudad están cubiertas desde su primera etapa como alcalde de Mérida. Ahora, en los dos últimos años que le resta a su gobierno dará un siguiente paso muy importante en favor de la ciudadanía.

Él le llama la segunda generación de políticas públicas porque tiene que ver con la calidad de vida de las personas, que tengan mejores ingresos, más apoyos educativos, más corresponsabilidad en la construcción de la nueva dinámica económica de la ciudad y ser más subsidiario con otros órdenes de gobierno y con los 11 municipios conurbados. Incluso, anticipa que hasta podría brincar las propias facultades constitucionales municipales para apoyar de manera subsidiaria a otros órdenes de gobierno en temas que favorezcan a la ciudad y sus ciudadanos, como, por ejemplo, el hecho de entrarle fuerte al mejoramiento del transporte urbano que, aunque no le compete porque ese servicio depende del gobierno estatal, sí afecta a los meridanos.

Entrevistado en vísperas de su informe de acciones y de resultados del primer año de gobierno municipal, el licenciado Barrera Concha asegura que son muchísimas las satisfacciones que tiene por los logros tangibles en este año de trabajo. Pero uno que destaca en especial es la creación del programa de “Guardaparques”, porque permitió el rescate de parques públicos que estaban bajo dominio de la delincuencia y de vándalos que los usaban para dañar a las personas, las familias y al patrimonio urbano.

“Es impresionante lo que pasaba allí y no nos enterábamos o no reaccionábamos porque esos parques estaban en el limbo. Había abusos sexuales, personas lesionadas, vandalismo, inseguridad, eran áreas verdaderamente peligrosas”, señala. “Este programa de ‘guardaparques’ llegó para quedarse. Y algunos se preguntarán, pero ¿eso tiene que ver con infraestructura pública? No, pero tiene que ver con calidad humana y sobre todo es una garantía de que la infraestructura que ya está, que costó dinero, pueda ser utilizada para un sano esparcimiento de las familias”.

El trabajo constante desde su primera administración municipal, la experiencia política acumulada y su gestoría para traer dinero federal a Mérida le permite pensar en una nueva etapa para la ciudad.

“A diferencia de mi primera administración, pasamos ya de ser un ayuntamiento que se dedique únicamente a servicios públicos y a dotar de infraestructura a la ciudad, porque para eso se requieren dos cosas: honestidad y que haya dinero, si hay eso, los servicios se ven reflejados en la calle. Si no hay una u otra, la gente te reclama, y si no hay las dos, se pierden elecciones porque de alguna manera la gente te lo cobra cada vez que te presentes a pedir su confianza”, explica.

“Esta parte de los servicios públicos la tenemos cubierta. Hoy daremos un siguiente paso, un paso que nos permita ir a una segunda generación de políticas públicas y eso tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas y con la subsidiariedad con otros órdenes de gobierno que tienen responsabilidades en temas educativos y de salud.

“Sólo en estos dos rubros hemos invertido decenas de millones de pesos en becas, en infraestructura para las escuelas, en módulos médicos, la ampliación del programa médico a domicilio, a generar seguridad en la parte que nos corresponde del centro histórico, y lo hacemos de manera subsidiaria”.

Otro logro que destaca es la interlocución con los diferentes sectores de la sociedad porque es de los políticos que piensan que cuando no hay una participación ciudadana organizada prevalece el caos, porque todo el mundo quiere participar, la ciudadanía tiene algo que aportar, pero si no tienen los mecanismos no se les puede escuchar. Por ello creó la Secretaría de Participación Ciudadana, para establecer todos los canales de comunicación directos con los diferentes grupos de la sociedad y generar condiciones para que juntos construyan “la Mérida que hoy tenemos”. Además, ese contacto con la sociedad le permite trabajar con la confianza de que tendrá los mejores resultados.

“La participación ciudadana es como una columna vertebral. Si no tuviésemos esta priorización de la participación ciudadana, las decisiones posiblemente no hubiesen sido las mejores, hubieran sido decisiones poco participativas y legitimadas”, señala. “Hoy, a través de esta columna vertebral que es la participación ciudadana, estamos tomando decisiones en todas las áreas del ayuntamiento. Hoy, por ejemplo, para construir un parque en la ciudad se necesita de la participación de un consejo ciudadano que elabore la maqueta que debe contener el parque y la inversión. Con esto tenemos un espacio público construido por los ciudadanos, donde lo único que hace el ayuntamiento es generar las condiciones y el debate, y poner el dinero para que se cristalice. Esta participación ciudadana es el punto de partida de muchos logros que hemos tenido en el gobierno municipal”.— Joaquín Chan Caamal

Otro logro importante que destaca es que ya tiene una ruta crítica para el mantenimiento de las vialidades de la ciudad. Mérida tiene 3,500 kilómetros de carreteras, eso equivalente a ir y venir de Ciudad de México en línea recta. Pero a la par de darle mantenimiento a todos esos kilómetros, tiene el compromiso como parte de la agenda 2030 con el gobierno estatal de construir 120 kilómetros de nuevas carreteras, pero está seguro que superará esa meta y llegará al final de su administración a los 210 ó 300 km. Con recursos propios del ayuntamiento.

Una bandera de su administración es el cuidado del medio ambiente porque a diario escucha que Mérida se expande, que Mérida es una plancha de cemento y que está deforestando sus áreas verdes. Su administración hace esfuerzos para revertir un poquito esa tendencia. Primero con un tema de concienciación, porque tener una ciudad muy arbolada o no arbolada no depende del ayuntamiento, es un trabajo conjunto con los ciudadanos y es allí donde vio oportunidad de aplicar las cruzadas forestales de donar y promover la adopción de árboles. Fortaleció la Unidad de Desarrollo Sustentable con 16 especialistas en temas de arborización y está superando las metas que se propuso en el plan municipal de desarrollo.

Se le pregunta cómo ve la ciudad en estos momentos y responde que puede hacer una comparación porque los ciudadanos le han dado la oportunidad de ser dos veces alcalde.

“Es una ciudad con un potencial de continuo crecimiento porque hay que poner el contexto nacional e internacional. Al país no le está yendo bien, estamos creciendo a tasas de menos del 1% y Mérida que aporta el 80% del crecimiento económico de Yucatán está creciendo a más del 3.5%”, destaca. “Creo fundamental que este crecimiento es el reto y desafío de hoy. Para mí, la principal obligación que tengo como alcalde es generar condiciones de armonía en la ciudad, por un lado está el crecimiento. Nadie quiere invertir en una ciudad que no es próspera, que tiene incertidumbre legal, que genera desconfianza. Las condiciones que tiene Mérida en materia de calidad de vida, de seguridad pública, de coordinación y certeza jurídica la hacen muy atractiva para la inversión privada, principalmente para desarrollos comerciales, llegada de nuevas empresas, construcción de oficinas, edificios; esto es una nueva realidad para los meridanos que genera sin duda, a veces, una serie de dudas con respecto a si estamos haciendo lo correcto. No podemos dejar de ver que para mí es parte de mi compromiso, tiene que ser sinónimo de crecimiento con desarrollo, y desarrollo así como estamos viendo un crecimiento exponencial que se vea reflejado en una mejor calidad de vida de todos los que habitan en esta ciudad, en sus ingresos económicos, mejores oportunidades de empleo, calidad educativa y mejor futuro para las familias”.

Habla de los retos principales que tiene para el resto de su administración municipal y destaca tres: el primero es continuar con el tema de la certeza jurídica en la inversión inmobiliaria que es fundamental, pero ahora ofrece mayor comunicación con los ciudadanos respecto a lo que sucede en la ciudad, sobre lo que se construye, cómo se hace y también dirimir las diferencias generadas por una ciudad que normalmente es dinámica y está modificando su entorno.

El segundo tema importantísimo para él es el combate al comercio informal, del cual ya dio una primera muestra. Dice que se tiene que reforzar la estrategia y hacer un trabajo conjunto entre todos. El ayuntamiento puede garantizar muchas cosas en esta materia, pero se debe involucrar a la Secretaría de Hacienda, los ciudadanos y las cámaras empresariales para que todos entiendan que hay un diagnóstico que todos conocen y que se puede lograr la regulación del ambulantaje si se compromete cada orden de gobierno a hacer la parte que le corresponde. En este sentido, el ayuntamiento está dispuesto a hacer todo para que este problema sea cada vez menor, pero dándole oportunidad a la gente que por cuestiones naturales y de ingreso propio buscan su sustento en la informalidad, por lo que se deben ofrecer alternativas.

El tercer reto es fundamental, es el más complejo y el más sentido por la sociedad. Es el tema de la movilidad urbana que incluye el transporte público. Precisa que ese servicio es una atribución del gobierno estatal, pero afecta la vida de la ciudad y su administración ve dos escenarios probables: transitar hacía un programa de transporte público de la mano con el gobierno del estado para generar condiciones que faciliten a la gente su traslado con inversiones en infraestructura en puntos viales, mejorar la señalización, semaforización y pavimentación, y también entrarle al tema de las unidades de transporte a las cuales también el ayuntamiento quiere intervenir y lo hará en el transcurso que le resta a la administración.

Precisa que hay muchas cifras, datos e información de los resultados de su gobierno, pero mañana lunes dará un mensaje sencillo y reflexivo a la sociedad meridana representada en los que asistan al Teatro Armando Manzanero.

Este año lo considera como de análisis del contexto nacional, pero ante el cierre de la llave de recursos federales para los municipios que implantó la Federación, el ayuntamiento no esperará más, e independientemente de las gestiones que realice ante las secretarías de Estado y la Cámara de Diputados actuará y aplicará recursos propios para atender los retos que ya mencionó. Recuerda que en su primera administración como alcalde gestionó más de $1,000 millones, que se tradujeron en obras emblemáticas para la capital del estado.

También ofrece continuar el avance en la solución de los problemas de la zona metropolitana y para ello mantendrá la comunicación y coordinación con sus homólogos de los 11 municipios conurbados para impulsar proyectos conjuntos. Hay avances en la delimitación de los límites territoriales, en la atención de los habitantes de las zonas de traslape y en bloque firmaron un convenio para gestionar recursos ante la Cámara de Senadores.

¿Qué mensaje le dará a los meridanos? “La verdad lo he pensado mucho porque por un lado tenemos toda la parte de las cifras y datos que muchas veces nos saturan de información. Yo quiero que sea un informe muy sencillo donde presentemos resultados; sin duda lo tenemos que hacer por ley, pero también que sea un mensaje de reflexión de la ciudad que construimos todos”, subraya. “Creo que hoy estamos en un momento de quiebre entre una Mérida que estuvo en una dinámica durante muchísimos años y hoy entra a una dinámica que nos obliga a todos a participar en su construcción y también en su definición. Es un tema que debemos entender como una corresponsabilidad social, esa es una reflexión que quiero hacer en este primer año y, sobre todo, refrendar mi compromiso con todos los sectores organizados de la sociedad, con los tres órdenes de gobierno, con la academia, con los ciudadanos, con las cámaras empresariales y decirles que en este ayuntamiento las puertas están abiertas, que entendemos el gran reto que significa gobernar Mérida en esta dinámica económica que existe, pero que siempre habrá de parte del alcalde y de su equipo una disposición total a caminar juntos a lo que estamos buscando todos”.

