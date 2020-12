Ante “patética actuación”

Revira ¡Ya Basta! a un comité local: ¿Y él dónde está?

Al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) le hacemos la misma pregunta que planteó hace unos días a la sociedad: ¿dónde está? Más bien, ¿dónde ha estado ante los casos de corrupción que se han conocido públicamente?, expone el grupo promotor del colectivo ¡Ya Basta!

“Los integrantes de ese comité hablan de que la ciudadanía debe participar, que debe denunciar actos de corrupción... Los únicos que no denuncian nada son ellos. Se les han restregado en la cara varios casos, con pruebas, pero no los tocan ni con el pétalo de una rosa”, subraya Nicolás Andrés Dájer.

“La pregunta del comité es: ¿dónde están? Yo creo que en el mismo lugar donde están ellos ante tantos actos de corrupción que se han denunciado de manera pública”, enfatiza Blanca Estrada Mora. “Es de llamar la atención que hagan esas reclamaciones cuando es precisamente el Sistema Estatal Anticorrupción el que ha desalentado la participación ciudadana... En tres años (desde su creación) no se ha visto ninguna actuación contra la corrupción”.

Marysol Canto Ortiz coincide: “Esa pregunta se la deberían hacer ellos. ¿Dónde están cuando se requiere que hagan señalamientos sobre actos de corrupción? Preguntan también: ¿no le van a entrar? En realidad ellos no le han ‘entrado’... Han desatendido la función para la cual fueron escogidos”.

Anteayer publicamos una carta abierta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, en la que éste cuestiona el presunto desinterés de instituciones académicas, centros de investigación, cámaras empresariales y otras organizaciones de la sociedad civil en la integración de la Comisión de Selección que tiene como función convocar y elegir al ciudadano que año con año se va integrando al Comité.

“¿Dónde están?.. ¿No le van a meter?”, preguntan los cinco integrantes del CPC.

Como parte del equipo promotor de ¡Ya Basta!, Nicolás Andrés y las maestras Blanca Estrada y Marysol Canto concedieron una entrevista en la que, en términos generales, también indicaron lo siguiente:

—Es cómodo culpar a la sociedad cuando ellos (los que forman el CPC) están muy “chéveres” en espera de sus emolumentos, pero ni se ocupan ni se preocupan en hacer señalamientos contra la corrupción y exigir que se investiguen las denuncias públicas.

—¿Cómo quieren que la gente participe si se carece de una verdadera lucha contra la corrupción, si el comité es prácticamente letra muerta? Ellos tampoco se han dado a la tarea de promover y estimular la participación de la gente en la Comisión de Selección.

—La carta abierta del comité no deja de ser sorprendente. Encierra cinismo y desfachatez inauditos. Desfachatez es lo que asoma en sus preguntas. En su interior conocen las respuestas: la sociedad está atónita viendo su patética actuación, su servilismo con la autoridad, su piel de cocodrilo que hace que todo le resbale...

—Tienen el cinismo de preguntar a la ciudadanía donde está cuando a ellos se les han hecho no una sino al menos 20 preguntas y cuestionamientos sobre su pasividad frente a los actos de corrupción y no responden nada.

—Sabemos que hay un sector de la supuesta sociedad organizada que forma parte del “establishment”, que está en comités de esto y de lo otro por invitación de las autoridades, con las que es colaboracionista, pero con el CPC se rebasaron los límites de la desfachatez oficialista.

—En su carta atribuyen el supuesto desinterés a que los cargos de la Comisión de Selección son honorarios, es decir, que no reciben paga. No por eso hay que ocultar que una causa es el deprimente espectáculo que están dando ellos como integrantes designados por esa misma Comisión que hoy se pretende renovar. Ven los ciudadanos que es una pérdida de tiempo total y hay una parte que dice: “No me meto a avalar eso”.

—Los integrantes del comité perciben una remuneración de funcionarios de primer nivel de gobierno. Es un sueldo garantizado por no hacer nada, o sea, son los “aviadores” más onerosos dentro de la burocracia gubernamental. No hacen más que estar sentados en espera de que dentro de un año se vacíe una silla con el integrante saliente, que al mismo tiempo es presidente del Sistema Estatal.

—Piden que los ciudadanos denuncien, pero estas voces no se oyen. No pasan de ser la voz de “Juanito” o de “Lupita”. En cambio, ellos sí tienen mayor peso en ese sentido. No es lo mismo la voz de un ciudadano de a pie que la de un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

—Si ellos no han sido eco de la ciudadanía, ¿cómo le pueden pedir a Juanito que denuncie cuando la mayor prioridad de éste es salir a la calle en busca del pan nuestro de cada día y cubrir sus necesidades primarias?

—Al preguntar a los ciudadanos si “no le van a meter” advierten del riesgo de que ocurra lo mismo que en otros estados del país donde hay apatía. Lo único que vemos en ese comentario es un temor horroroso de que se acabe el negocio.

—El 9 de este mes, cuando se celebró el Día Internacional contra la Corrupción decretado por la ONU, lo que hizo este comité fue un parafernálico evento en el que entregó al Comité Coordinador del SEAY el proyecto de política pública anticorrupción en el Estado. Es decir, a más de tres años de que empezó este sistema todavía no se tiene una política pública en ese sentido.

—Ante toda esta sintomatología, por supuesto que la participación se inhibe y la confianza sigue a la baja. Y ya no hablamos de la credibilidad.

—Los integrantes del CPC han dicho de manera pública, cuando ¡Ya Basta! tuvo una entrevista con ellos, que no tienen dientes. ¿Qué esperan entonces? ¿Cómo esperan que haya una participación decidida?

—En el texto de su carta hablan de los problemas, y lo decimos con ironía, que se podrían presentar si no hay la Comisión de Selección. ¿Qué les preocupa? ¿Que no lleguen los cuates para cobrar los emolumentos que cobran ellos, que no son nada despreciables? Por emitir cartitas y pronunciamientos están muy bien pagados.

—Como colectivo, ¡Ya Basta! tiene entre sus criterios no proponer a quienes ocuparán espacios, porque damos seguimiento y vigilancia a las acciones de esos organismos. No andamos buscando espacios, pero como ciudadanos ejercemos todos nuestros derechos para dar seguimiento y hacer los señalamientos necesarios.

—Al inicio de la presente administración se presentaron supuestas denuncias por actos presumiblemente de corrupción en la entrega-recepción. ¿Alguien sabe de eso? ¿Qué ha hecho el Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Ha informado algo sobre esto? ¿Y el Comité de Participación Ciudadana?

—Ante el cúmulo de denuncias públicas contra el exfiscal (Wílberth Cetina Arjona), ¿se ha hecho algo aparte del pronunciamiento de que se investigue la entrega-recepción, para que se deje todo bien a su sucesor?

—¿Qué reclaman si con su actitud se han encargado de mantener a la ciudadanía en la resignación lamentable de que no pasa nada?

—Los ciudadanos también preguntamos: ¿dónde están los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para hacer valer la voz de la ciudadanía y exhibir cualquier acción tipificada como presumible corrupción, para que sea investigada y sancionada como disponen las leyes? ¿Dónde están ellos?— ÁNGEL NOH ESTRADA

