“Ante un reto histórico”

Sugerencias para que la economía estatal prospere

La nueva administración estatal está ante la oportunidad histórica de asumir el papel que le corresponde para que Yucatán progrese y trace un escenario más boyante.

Sin embargo, si se utiliza la economía para desarrollar el ámbito político y no el social habría problemas que frenarían el crecimiento integral de la entidad.

Ante un panorama nacional lleno de contrastes, en el que el dinamismo económico entre el norte y el sur-sureste del país transitan a velocidades diferentes, y en el que la estrategia de atracción gubernamental de inversiones sólo se dirigiría al exterior, olvidando a los empresarios locales, se correría el riesgo de que al igual que muchos proyectos oficiales, como el aéreo, el vuelo a un crecimiento sostenido se desplome, sea efímero.

En la tercera y última entrega del foro “¿Qué nos depara 2019 en lo económico?”, que Grupo Megamedia organizó, los cuatro especialistas invitados aportan recomendaciones basadas en su trayectoria, experiencia y capacidad en ese rubro que sostiene el andamiaje de una sociedad, que como la yucateca, aspira a mejorar sus condiciones de vida.

El doctor Raúl Vela Sosa, experto en Comercio Internacional; los maestros en Economía, Gabriel Rodríguez Cedillo y Álvaro Cano Escalante, y el licenciado José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex Mérida, ofrecen respuestas a la petición: dos sugerencias para que la economía yucateca prospere.

Conectividad

Para el exdirector de la Facultad de Economía de la Uady, para que la perspectiva económica de Yucatán se transforme es fundamental que haya una mayor interconexión aérea, que aumente y sea sostenida: En tiempos recientes hubo 20 nuevas rutas aéreas, pero 10 se cancelaron, fueron cíclicas. Tienen que ser sostenidas, no temporales.

En las décadas de los años 70 y 80, Yucatán estaba conectado a Guatemala, Montreal, Fráncfort, Puerto Rico, Jamaica, Los Ángeles y Nueva Orleans. Hoy sólo se tiene a Houston y Miami, el vuelo a Atlanta se canceló. Y había destinos nacionales, uno a Tijuana, que nos ligaba al Pacífico. Del sureste, Villahermosa, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco; además a Guadalajara y Monterrey, y es que nos remontamos a más de cuatro décadas. Hoy veo que hay una conectividad que se rescata y se anuncian de nuevo el retorno a Monterrey. La conectividad es primordial para el turismo, las inversiones, el circuito de capitales y los nuevos usos de las comunicaciones. Se necesita de una mayor interconexión aérea en Yucatán, reitera el Dr. Vela Sosa.

Construir una ventaja competitiva regional es otro de los consejos que propone el especialista en Comercio Internacional: Me refiero a que las Mipymes locales (término de micro, pequeña y mediana empresa) se eslabonen con las inversiones productivas, buscando que sean complementarias más no dependientes de la inversión que llegue. La pequeña y mediana industria no están encadenadas a las inversiones que llegan, y eso fuera de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor, es vital.

Mercado local

En la perspectiva del Mtro. Rodríguez Cedillo, la economía de Yucatán transita en dos velocidades, la del norte y la del sureste del país, por lo que sostiene que es preciso voltear a los sectores económicos tradicionales, que el gobierno del Estado refuerce la producción local y aprovechar la coyuntura, la situación actual nacional para darle una nueva dinámica al desarrollo de las actividades económicas en la entidad.

Teniendo en cuenta que las dos fuentes de crecimiento son la demanda y la inversión, en el estado lo que se debe procurar es incentivar a los agentes económicos locales. Las políticas gubernamentales están enfocadas a atraer inversión extranjera y nacional, por eso hay que reenfocar los esfuerzos en fortalecer a los empresarios locales. La demanda también está en productos nacionales y extranjeros, hay que voltear a ver al mercado local. Hay demanda insatisfecha que debe ser cubierta por medio de un programa de emprendedores que los vincule con los requerimientos pendientes.

Hay muchos programas de emprendedores, es momento de evaluarlos y ver cuáles funcionan y potencializarlos. Celebro la decisión de la nueva administración estatal de fusionar la Secretaría del Trabajo con la de Fomento Económico, pero se quedó corta al no incluir también a la de Turismo. De hacerlo, habría una política económica integral que generara la sinergia y el encadenamiento de todos los sectores económicos a un objetivo común, el dar un salto cualitativo a un desarrollo económico, cuidando una política de salarios para beneficio de los trabajadores.

El coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía de la Uady también exhorta a no dejar de lado los sectores estructurales del estado: hay que darle más ímpetu a los sectores estratégicos de Yucatán, como el agroindustrial, textil y confección. También el de la construcción y las manufacturas. Juntos generan más de 30% de Producto Interno Bruto estatal con valor agregado. Es recomendable una política de descentralización del crecimiento económico, que los recursos que el gobierno tenga para impulsar la actividad económica los destine específicamente a las zonas con potencial de crecimiento económico del interior del estado.

Gran organizador

Coordinador del Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento para Organizaciones de la Sociedad Civil en la Península de Yucatán, el maestro Cano Escalante, reitera, insiste que el gobierno que preside Mauricio Vila Dosal está ante la realidad histórica de asumir el papel que le corresponde: el actual órgano debe ser el organizador de las actividades, de los flujos, de los participantes de la economía estatal.

Debe asumir el compromiso de tener una verdadera política de bienestar, desarrollo, crecimiento económico; mejorar las condiciones de vida de las personas, y eso se puede dar precisamente concatenando, articulando todas las bondades y ventaja locales, como el talento, la capacidad intelectual de los estudiantes; de los profesionales y empresarios, de la sociedad para llevar al cabo actividades, promover producciones con un objetivo, con una idea muy grande pero es lo que se puede hacer y se hizo poco en el pasado. Si seguimos la inercia del resto de las entidades del país, con salarios muy bajos, será reflejo que no se ha logrado trascender de un gobierno benefactor, a un gobierno vigilante, líder y promotor de las actividades económicas. Este momento es el que no se debe desaprovechar. Los resultados no se verán en un año o en seis, es un trabajo de más allá de una administración.

Empresarios y sociedad

Las propuestas del líder del sindicato patronal local las divide en dos grandes rubros: Estrategia y priorización, y Seguridad pública y certeza jurídica y patrimonial. Para lograr consolidar la primera sugerencia se requieren tres componentes de la sociedad: Liderazgo en el tema gubernamental, unidad empresarial y una participación social completa.

Para conseguirlo presentamos al gobernador el proyecto empresarial para el Plan Estatal del Desarrollo, que considera el rediseño al marco de crecimiento con el objetivo de agilizar trámites y establecer fondos para el emprendimiento con la coparticipación de empresas, cámaras empresariales y el gobierno. También la modernización de la infraestructura, particularmente del puerto de altura. Asegurar el suministro de gas natural, que es vital; establecer una política de atracción de inversión extranjera directa; identificar los potenciales mercados de exportación; establecer estrategias de comercialización para bienes y servicios yucatecos; activar políticas que refuercen la competitividad de las cadenas de valor industrial e incentivar la creación de empresas locales, proveedores de las cadenas de valor industrial, entre algunas otras.

Todos juntos, con esa estrategia que hay que poner en el Plan Estatal de Desarrollo se necesita, porque es la carretera donde Yucatán debe transitar en los próximos años y sentar las bases, pero sin descartar políticas públicas de administraciones anteriores para que la siguiente gestión continúe, la refuerce y la potencie, y así sucesivamente.

No es borrón y cuenta nueva, para que dentro de seis años “yo hago lo que quiera”, no. Es todo lo que todos hemos construido durante muchos años. Tomar lo mejor y potencializarlo. Por ello la priorización de esa estrategia es fundamental, para saber qué cantidad de recursos y energía —y me refiero a energía humana—, se requerirá para lograr una zona económica, por ejemplo, que tiene un peso y tendrá un impacto de gran tamaño o replantear qué recursos y fuerza son indispensables para una política agroindustrial que brinde más resultados en el menor tiempo posible colocando eslabones.

El otro gran peso específico que vislumbra el licenciado Loret de Mola Gómory para el desarrollo económico estatal es la seguridad pública, que vaya de la mano con la certeza jurídica y patrimonial: Yucatán es un estado que por esos temas se diferencia de prácticamente todos los del resto del país. Si se pierden esas características se extravía el dinamismo de la economía. Ambos conceptos pareciera que no son parte de la cadena de la economía, pero desde el punto de vista del organismo empresarial están íntimamente ligados a lo que ha sucedido en el estado en los últimos años, la economía se ha desarrollado porque tenemos seguridad y hay certeza jurídica y patrimonial.

A la par de la seguridad pública va la cultura ciudadana para seguir insistiendo y participar, para que por ejemplo, los órganos autónomos sean más independientes; que la transparencia en la rendición de cuentas sea más clara, esa exigencia que la sociedad es una, que tiene que ser partícipe para vigilar que la vía que se quiere construir tenga elementos económicos, políticos y sociales que se edifiquen por separado, que no se mezclen es esencial.

Si usamos la economía para desarrollar el ámbito social es correcto, pero si es para el político habrá un problema, apunta el presidente de Coparmex.— Carlos F. Cámara Gutiérrez