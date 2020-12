Ante una crisis “sin precedente”

Incertidumbre y pérdidas para los grupos musicales

Nada, absolutamente nada, ningún ingreso, ningún evento, todo cancelado o en el mejor de los casos pospuesto. Para las agrupaciones musicales que amenizan eventos sociales o empresariales, principalmente en fin de semana, la crisis por el Covid les ha quitado su principal fuente de ingresos por ya nueve largos meses, y el futuro es incierto aun con las medidas que pudieran adoptarse para la reactivación de los eventos sociales.

“Los Mariachis callaron” versa la letra de conocida canción, y así la música en vivo ha callado, se ha sumido en un profundo silencio donde sus exponentes han tenido que dedicarse a otras actividades, muy distintas a las de llevar alegría y diversión con su ritmo y talento en fiestas y reuniones, para sobrevivir a un período que por mucho ha superado a las grandes crisis de los huracanes “Isidoro” y “Gilberto”, en las que durante prácticamente tres meses dejaron de trabajar, o la crisis del error de diciembre de 1994 cuando durante todo 1995 se canceló la mitad de los eventos contratados.

Cuartetos de cámara, mariachis, tríos, conjuntos, grupos, animadores, orquestas, saxofonistas, tecladistas, en fin, todos aquellos cuyo trabajo es generar la atmósfera mediante la música y que en su mayoría mueven al baile prácticamente no han tenido un solo evento para trabajar desde mediados de marzo de este año.

Aun cuando el pasado 2 de noviembre se abrió la posibilidad de organizar eventos sociales bajo ciertas limitaciones, el que no se pueda bailar ubicaba a los grupos en una labor meramente de ambientación. Ahora con las nuevas prohibiciones impuestas por la autoridad ese pequeño aliciente se ha esfumado como agua entre las manos.

El Diario platicó con varios representantes de grupos musicales que brindan servicios para eventos sociales. Algunos son grupos de cámara, otros de animación y una saxofonista, todos están afectados ante un futuro incierto, imposibilitados de agendar. Incluso hay quienes han comenzado a vender sus activos para sostenerse.

Amy Palma, representante del “Grupo Orpheus” (música de cámara), comentó que, como a todos, la suspensión de todo evento social les perjudica grandemente, pues al no realizarse ellos no encuentran opciones de trabajo.

Si bien “Orpheus” es un tipo de música más bien ambiental y que tiene como principal mercado las bodas, dijo, con el solo hecho de que éstas se cancelen porque ahora en los eventos sociales hay que limitar el número de invitados ya ni siquiera pueden trabajar durante la celebración religiosa.

“Orpheus” tiene más de 20 años de ofrecer música de cámara para todo tipo de eventos y las bodas son de los principales a los cuales servimos. Con la crisis sanitaria se dieron varias cosas, ya no hubieron nuevos contratos y los existentes han cambiado de fecha hasta dos veces debido a las restricciones que prevalecen, explicó Amy Palma.

“Cambió la configuración del grupo, ahora no hay instrumentos de aliento, solo cuerdas; habíamos pensado en este 2020 contar con un gaitero de España, pero ya no fue posible por la situación (la pandemia)”, refirió.

“Hemos dejado de tener contrataciones, nos han cancelado y quienes no lo han hecho han cambiado hasta dos veces la fecha del evento. Por ejemplo, una boda que teníamos en marzo pasó para agosto y de ahí ahora la han pasado para mayo de 2021 y estamos en espera de que se den las condiciones para servirla”.

“Los integrantes de ‘Orpheus’ no vivimos totalmente de lo que hacemos dentro del grupo, pero definitivamente era algo que complementaba el ingreso mensual y evidentemente eso a nadie le cae nada mal, pero ahora por primera vez en años no tenemos nada para 24 ni 31 de diciembre, que eran fechas donde el grupo era contratado para amenizar las veladas en hoteles o restaurantes”, subrayó.

El contrato más próximo de “Orpheus” en pie hasta ahora es un servicio el 1 de febrero de 2021.

“No hay trabajo”

Marco Antonio Berzunza es representante de Grupo Taxco, uno de los más solicitados en cuanto a la animación de eventos sociales.

Desde mediados de marzo y a la fecha no han dado ningún servicio, algo que no había pasado en 41 años de historia de la organización musical, las pérdidas son del 100% y para sobrevivir han tenido que vender activos de su producción.

“Entre 16 y 20 contratos cancelados en nueve meses”, lamentó Marco Berzunza. “No hay trabajo y ahora que el gobierno prohibió los eventos sociales, pues mucho menos; nunca habíamos pasado por algo como esto”.

“Sí hemos tenido tiempos difíciles, temporadas de vacas flacas, pero a estas vacas flacas del 2020 se les ha pasado la mano”, explicó. “Cuando los huracanes ‘Gilberto’ en 1988 e ‘Isidoro’ en 2002 afectaron la entidad, estuvimos casi tres meses sin trabajar mientras se llevaba al cabo la recuperación de las personas”.

“En 1995, tras el famoso error de diciembre de 1994, los servicios cayeron un 50% por la crisis económica, pero esto que estamos viviendo no tiene precedente porque de ningún modo hay condiciones para que podamos trabajar”, apuntó.

“Aunque el gobierno diera marcha atrás a la prohibición de eventos sociales decretada hace un par de semanas, es obvio que exigirá un máximo de 50 personas en locales cerrados y de 100 en espacios abiertos y que no se pongan pistas de baile, ahí es donde nosotros nos vemos afectados, pues nuestra música es precisamente para animar, hacer la fiesta, el relajo”.

“Taxco tendría que convertirse solo en un grupo de música de fondo y no es precisamente lo que el público espera del estilo que nos caracteriza”.

Marco Berzunza señaló que Taxco tenía para este 2020 varios contratos para amenizar fiestas de graduaciones de diversas instituciones educativas. Estos contratos, casi todos vinculados al trabajo de coordinación de una banquetera, están definitivamente perdidos, pues será muy difícil que los alumnos quieran o puedan reunirse para celebrar la culminación de sus estudios.

La saxofonista Gaby Ruz, por su parte, coincidió en que 2020 pasará a la historia como uno de los peores años para el gremio musical que da servicios a eventos sociales, debido al número de cancelaciones y a la incertidumbre que se ha generalizado en torno a cuándo habrá condiciones para trabajar adecuadamente.

Al respecto, recordó que ella tenía un contrato para amenizar un evento social el pasado fin de semana, el cual por la nueva restricción de la autoridad estatal no pudo llevarse al cabo con la consecuente molestia para ella, pues no considera justo que por culpa de unos paguen todos.

Aunque pudo hacer una presentación en Cancún que le permitió obtener un ingreso, tenía esperanza de que en la capital del país tuviera una buena oportunidad para estas fechas, pero al decretarse semáforo rojo esa posibilidad se ha esfumado.

“Hay mucha incertidumbre y eso nos está causando problemas. En mi caso, tengo un contrato para presentarme en una boda el 30 de enero del año próximo, necesito la certeza de que el evento se realizará para sostener la fecha, de lo contrario tendría que venderla para otro evento en otro lugar. Si no me resuelven corro el riesgo de perder la fecha y eso es frustrante en un momento como este”, apuntó.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

No tiene contratos

Gaby Ruz no tiene planes ni contratos para cerrar el año, temporada que tradicionalmente era de intenso trabajo para ella. “Entiendo que el gobierno está tratando de evitar los contagios, pero me cuesta entender cómo autorizan un evento de máximo 100 personas y no permitan reuniones familiares o posadas. Como músicos tenemos que presentarnos donde nos piden, no tenemos que ver con la organización de eventos”.