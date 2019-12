Ante yerros políticos

El gobierno incurrió en falta de cálculo con los impuestos de seguridad y de hospedaje, opina el investigador Luis Ramírez.— La negociación con los diputados, ¿con prebendas?

El investigador Luis Ramírez Carrillo opina que las negociaciones que llevaron a la aprobación del Presupuesto 2020 en el Congreso del Estado sacaron a la luz errores políticos y pusieron al PRI como el gran perdedor, fracturado ante su militancia y la población en general.

El sociólogo y analista político explica que los yerros están vinculados principalmente a la aprobación del impuesto de seguridad y el aumento en el impuesto sobre hospedaje.

Sobre el primer gravamen, llamado oficialmente “Derecho por servicios de infraestructura en materia de seguridad pública”, dice que es a todos luces impopular y lo califica de medida equivocada, con altos niveles de rechazo, cuando quizá se pueden hacer ahorros en otros rubros.

“Pese a ello se tomó esa decisión. ¿Por qué? Yo creo que por falta de cálculo”, añade. “Los diputados de la oposición bien pudieron tomar de la mano la impopularidad que genera, para sacar raja política y obtener aplausos, pero no lo hicieron y esto nos hace pensar que hubo mayor presión o mayores acuerdos directos entre ellos y el gobernador (Mauricio) Vila”.

El profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) recalca que ese impuesto es “una medida política fatal”, que generará ingresos no muy representativos dentro del presupuesto e incluso frente al préstamo aprobado de más de $2,000 millones para infraestructura de seguridad.

“Creo que el gobierno compró un voto en contra, un grado de impopularidad”, enfatiza. “Lo está pagando caro. No sé a quién se le habrá ocurrido… A lo mejor a un enemigo del gobernador”.

Recuerda que en Yucatán sigue en aumento el número de robos a casas-habitación y con el nuevo impuesto la gente se sentirá con derecho de decir: “Oye, estoy pagando y ya me robaron”.

“La gente esperará más seguridad, no de una balacera en las calles sino seguridad en sus domicilios y no creo que la policía esté en condiciones de asegurar un súbito decremento en los robos a casas-habitación”, continúa.

El doctor en Sociología opina que esta medida es una de las más impopulares y será recordada junto con otras que en su momento fueron catalogadas como absurdas, como el impuesto creado en el Porfiriato para el uso de sombrero, porque se consideraba que éste era un accesorio de lujo.

“Obviamente, no duró nada porque era ridículo”, subraya.

No obstante, dice que el gobierno tiene todavía la oportunidad de reconsiderar esa decisión y derogar el gravamen, no necesariamente en el Presupuesto de 2021: “Yo diría que debe hacerlo en enero… Debería hacerlo ya”.

Más adelante señala que un segundo elemento de presión dentro de esta maniobra política son los grupos empresariales. Y aquí, afirma, se cometió el segundo error político al aumentar el impuesto al hospedaje.

“Visto en términos de ocupación de cuartos o por un solo cuarto no parece tanto dinero”, agrega. “Sin embargo, considerando que ya existe una fricción entre el gobierno del Estado y el sector hotelero y que la secretaria de Turismo (Michelle Fridman) ha sido en muchos sentidos la manzana de la discordia, ¿por qué entonces echarle con particular fuerza este impuesto?”

“Creo que allá se cometió un segundo error político o se actuó con un poco de soberbia, diciendo: ‘¡Ah!, ¿no les gusta el jarabe? Ahora les va doble cucharada’. Se toma como una especie de venganza, lo cual políticamente es un error brutal porque te compras enemigos gratuitos”.

A continuación expone:

—Se demostró falta de oficio y de manejo político de estas coyunturas particulares. Estos dos eventos (los impuestos de la seguridad y del hospedaje) hicieron que el Presupuesto, que debía ser aprobado de manera natural como cada año, tuviera dos presiones políticas adicionales.

—Ante esa situación, el gobierno del Estado, creo yo, tuvo que multiplicar los niveles de negociación con los diputados. Nunca sabremos cómo se negocian esas cosas. Solo podemos suponer que hubo una negociación particular, especial, mucho más fuerte que en otros momentos.

—Entonces surgió la aprobación casi unánime y rápida, lo cual nos habla de un acuerdo previo entre dos niveles de autoridad (los poderes Ejecutivo y Legislativo). ¿Qué se negoció? ¿Qué se ofreció? Eso difícilmente lo sabremos. Uno puede suponer que es dinero, pero normalmente no es dinero sino negociaciones de carácter político o alguna prebenda, ya sea personal o partidista.

—Surgieron dos actores distintos, señal de que no hubo operación política previa a la presentación del Presupuesto. Se debió haber desactivado al sector hotelero y turístico en general quitándole el aumento del impuesto o devolverle el dinero de otra manera. ¿Cómo? Tal vez diciéndoles: “¿Qué tal un consejo turístico de ustedes mismos, que apliquen recursos en lo mismo que yo debo aplicarlo, pero mejor que sean ustedes”. Así me quito un pendiente, un enemigo, y compro un aliado. Eso no se hizo.

—¿Soberbia? ¿Descuido? ¿Falta de tacto? Creo que hubo todo esto. Creo que no hubo un operador político allí y que el gobernador se lo jugó todo a hablar directamente con las cámaras empresariales y sintiendo el apoyo de éstas le pareció poco importante seguir o recabar el apoyo del sector hotelero, o tratar de convencerlo.

—Adicionalmente está el asunto de Michelle Fridman, es decir, hay un personaje que ha resultado incómodo y está interpuesto entre el gobierno del Estado y el sector de turismo (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

