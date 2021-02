Apatía, un mal social

La indiferencia es factor que lleva a más impunidad

Un economista exhorta a ejercer mayor vigilancia sobre las autoridades

La apatía de la sociedad es un factor que contribuye a la impunidad de un gobierno que incurre en prácticas ilícitas, porque se siente que no hay vigilancia, según afirma Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Entrevistado sobre el papel que debe desempeñar la ciudadanía ante recurrentes prácticas ilícitas en la administración pública, como la operación de las empresas fantasmas, el economista deplora que prevalezca una “participación pasiva”, es decir, que la sociedad participe únicamente en lo que considera necesario.

El maestro en Gobierno y Políticas Públicas subraya que la mejor manera de contrarrestar los actos ilícitos de una autoridad es con una participación ciudadana amplia, con mejores mecanismos de seguimiento, para que el gobierno sepa que está siendo vigilado.

También dice que no hay una cultura de información sobre los asuntos públicos. La gente no se interesa en ellos y cuando los tiene a la mano no los coteja, ni los contrasta, ni los valora.

El maestro Rodríguez hace un llamado a hacer a un lado la apatía y participar más.