Apicultores piden que se agilice la entrega de apoyo

“Las abejas no esperan: si no hay alimento, se van”

TZUCACAB.— Apicultores desesperados y molestos piden al gobernador que agilicen la entrega de los apoyos del programa Peso a Peso, pues ya les urge el azúcar para alimentar a las abejas porque los insectos están emigrando ante la falta de alimento.

De hecho, dicen, el fertilizante que pidieron será para el próximo año porque ya están en temporada de cosecha.

Los productores acudieron incluso con el comisario ejidal de esta villa para que interceda y se agilice la entrega del azúcar, pues no tienen dinero ni trabajo.

“Productores de miel dijeron que esperaban el azúcar del programa a principios de septiembre pasado, pues así se los prometieron al pagar el apoyo, pero ven que ya casi estamos a mediados de octubre y aún no hay fecha para la entrega. Las abejas no esperan, si no hay alimento se van”, puntualizó al respecto el líder ejidal Fidencio Canul Hoil.

“El fertilizante que se solicitó ya no servirá este año, se dejará para el próximo ciclo de producción, pero el azúcar no puede esperar más, les urge (a los apicultores) porque ya no hay dinero para comprar en otra tienda”, aseveró.

Canul Hoil refirió que varios apicultores acudieron a él para manifestar su inconformidad porque cada día que pasa están perdiendo sus colmenas.

“Ya acudimos a las instancias municipales, pero ahí nos dijeron que tampoco tienen fecha de entrega, por lo que los productores piden al gobierno del Estado que ya se agilice la entrega”, acotó.— MARTÍN CHAC BACAB