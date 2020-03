Aplazan la contratación para unirse a la Guardia Nacional

Yucatán quedaría entre las últimas etapas del proceso

La pandemia del coronavirus afectó las contrataciones del personal para la Guardia Nacional, pero no significa que no se harán, éstas continuarán más adelante, sobre todo para los estados donde más se necesitan, como Quintana Roo. Yucatán estaría entre las últimas fases de contratación, informó ayer el almirante Francisco Díaz González, coordinador de esa corporación en el Estado.

El coordinador añadió que también están en espera de la llegada de más vehículos para reforzar los trabajos de seguridad en Yucatán, y en este caso hasta el momento se prevé que lleguen a finales de mes, como se había programado desde un principio; al menos en este punto pareciera que no se ha afectado por la contingencia.

Entrevistado en la zona militar, a donde acudió a la toma de posesión y de protesta de Bandera al nuevo comandante del 11o. Batallón de Infantería, general Gustavo Caratachea Esparza, el almirante informó que en el proceso de contratación no ha habido un avance hasta este momento por el problema del coronavirus.

Pero esto no significa que ya no se vaya a contratar más efectivos este año para la Guardia Nacional; más adelante continuarán las contrataciones, vamos a tratar de contratar en otros estados donde demandan más, como en Quintana Roo y otras partes del país; no tanto en Yucatán, aquí se quedará para la última fase de contrataciones, apuntó.

Respecto a los vehículos que se anunció llegarían a reforzar los equipos para la vigilancia y seguridad en la entidad, el almirante indicó que todavía no han llegado, pero al menos tampoco le han informado que se hubiesen cancelado, al contrario se mantiene el reporte de que llegarían a fines de este mes, lo que no se sabe es cuantos serían.

Mientras tanto Díaz González informó que esta corporación se ha sumado también en Yucatán a los trabajos de prevención, por la contingencia que provocó el coronavirus, junto con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, instalando filtros de prevención.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Operamos en los puntos carreteros entrando a la ciudad de Mérida y a la entidad, donde se le está invitando a la gente a que tome sus medidas preventivas, que utilicen el gel, se laven las manos, manteniendo también una distancia con la población, sobre todo de aquellos que vienen de otro estado, para que tomen conciencia y eviten ese tipo de contactos”, explicó.

El coordinador recordó que ahorita se encuentran en la primera etapa realizando trabajo de prevención, “no hemos entrado en la segunda etapa y bueno conforme a las indicaciones que nos vayan dando a nivel nacional, vamos a irnos integrándonos con el resto de las autoridades, para poder complementar este trabajo en su momento si es necesario”, agregó.

Hasta el momento el entrevistado comentó que, en el interior no les ha afectado este problema de salud, no han tenido a nadie de sus integrantes contagiados, “pero estamos previniendo todo, para que se cuiden, que no tengan riesgo de contagiarse, sobre todo los que trabajan en contacto directo en el aeropuerto y en las carreteras, donde viene mucha afluencia de pasajes, aunque ha disminuido por este tipo de situación que prevalece en el país y en otros que nos mantenemos en la fase preventiva”, afirmó.

