Aplazan prueba vehicular

La verificación no será forzosa, para prevenir contagios

A fin de evitar contagios de Covid-19 y como parte de las acciones de reactivación económica segura, la Secretaria de Desarrollo Sustentable informó ayer que se mantendrá hasta nuevo aviso la suspensión de la verificación vehicular en Yucatán, que opera esa dependencia estatal.

La fuente recordó que en el acuerdo SDS 7/2020, publicado el 31 de marzo pasado en el Diario Oficial del Estado, se definen las medidas para realizar trámites, servicios y procedimientos administrativos vía electrónica ante la referida dependencia, y que esta interrupción continuará hasta que se declare el cese de la pandemia o se deje sin efectos el decreto.

Aunque esta disposición siempre ha existido en Yucatán, no se había hecho obligatoria, o al menos no se sancionaba a quienes no la hicieran en años pasados.

En 2020 sí se pretendía hacerla obligatorio, pero por la pandemia se suspendió, al igual que otras disposiciones relacionadas con los tramites sobre los vehículos.

Ayer se informó en la Secretaria de Desarrollo Sustentable que, conscientes de que para algunas personas es indispensable contar con este proceso, esa dependencia seguirá ofreciendo las verificaciones vehiculares en el centro de verificación a quienes deseen obtenerla de manera voluntaria, previa cita y habiendo efectuado el pago respectivo de derechos.

Esta modalidad tiene como fin que los propietarios, poseedores o responsables de automotores que transitan en Yucatán cumplan con sus sistemas internos de calidad o trasladarse a otras entidades donde, si establecen como requisito esta acreditación.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Excepto el transporte público que, sí es competencia del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

Señalaron que esta dependencia estatal continúa trabajando, de manera coordinada y transversal con todos los sectores de la sociedad para sobrellevar los efectos de esta pandemia y lograr objetivos en común, que favorezcan a toda la población yucateca.

Modalidad

