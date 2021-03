Aporte yucateco

Consulado en Canadá premia a una docente

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la embajada de México en Canadá otorgó el reconocimiento especial “Diálogo Comunitario: Dedicado a la mujer mexicana en Canadá” a la maestra Beatriz Ceballos Poot.

La docente ha radicado por 18 años en esa nación. Mediante la historia, la tradición, la cultura y la gastronomía mexicana, en particular de la yucateca, ha contribuido a la enseñanza del idioma español y a la divulgación de las raíces ancestrales de los hijos de migrantes que viven ahí.

En una reseña, el consulado mexicano en Canadá señala: “Conscientes de que la educación es un eje de integración y construcción de identidad en el desarrollo comunitario, hoy reconocemos la labor de la profesora Beatriz Ceballos, por su labor en la enseñanza del español a través de la cultura y tradiciones mexicanas”.

“El idioma español y el amor por México son su inspiración en su trabajo como maestra de español de primaria y secundaria en la Escuela Polivalente ‘Le Carrefour’ en Gatineau y en el ‘Centre d’Éducation des Adults’, desde donde busca transmitir y trascender la cultura mexicana a la comunidad francófona”.

La maestra Ceballos Poot fue presidenta de la asociación cultural mexicano-canadiense de Ottawa-Gatineau, desplegando un importante esfuerzo de integración y promoción de los valores comunitarios. También trabajó en la escuela comunitaria para impartir clases de español e historia de México a niños y adolescentes, hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero.

Originaria de Mérida, Yucatán y orgullosa de sus raíces, destacan igual sus cualidades gastronómicas, por lo que dedica parte de su vida profesional a preparar exquisitos platillos típicos de la cocina yucateca.

La galardonada es egresada de la Escuela Normal Superior de Yucatán y se integró como maestra del sistema Conalep como maestra de inglés. Ahí obtuvo una beca para perfeccionar el dominio del idioma en Canadá, lugar a donde viajó y echó raíces en la comunidad.

Después regresó a Mérida para trabajar un tiempo compartiendo sus conocimientos con sus compañeros de Conalep, pero regresó de nuevo al país de la hoja de maple a forjar una naciente relación con alguien especial y un futuro como maestra de español en esa nación.

Entrevistada vía telefónica la maestra Beatriz Ceballos, de 48 años de edad, explicó que ella reside en la provincia de Quebec, en el lado francés, lugar en el que el español es la tercera lengua oficial.

A una temperatura casi primaveral de -5 grados (al momento de la entrevista), Beatriz Ceballos comenta que haber salido de Yucatán fue una decisión muy difícil e importante en su vida, era la oportunidad de alcanzar grandes metas, estaba dispuesta a pagar el sacrificio de vivir en un lugar distinto y tener que aprender una lengua nueva como era el francés.

“Creo que adaptarse es un proceso que demanda grandes sacrificios porque todo es nuevo, hay que lucharlo, ser perseverante y sentía que para alcanzar mis metas era necesario luchar todos los días, levantarse de las caídas y aprender a vivir como se vive en la comunidad, pero sin dejar de ser tú misma, con tu identidad, tu cultura, tradiciones, valores y todo aquello que te hace yucateca”.

Las clases de español las fue dando primero a preescolares, años más tarde pasó a instruir alumnos de secundaria.

“A mí me gusta compartir lo yucateco, hemos organizado el Hanal Pixán, la vaquería regional, hemos cocinado comida yucateca y mexicana, aprendemos a elaborar piñatas, hablamos de tradiciones, costumbres, leyendas, todo esto le aporta a todos algo más y lo mejor es que no solo lo aprenden los hijos de migrantes, sino la colectividad en general”. Subrayó.

Beatriz Ceballos es una luchadora empedernida, una mujer con dos hijas que se ha abierto paso con esfuerzo y sacrificio, nada se le ha dado fácil y reconoce que el respeto y la educación han sido factores determinantes en su empoderamiento como mujer y como yucateca.

“Canadá es un país que abrió las puertas y las oportunidades, es una nación con educación y un sentido muy estricto del respeto, donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Aquí no he sentido que se me discrimine o explote por mi condición de mujer”, comentó.

“Como consejo, le diría a las mujeres que se preparen, estudien, se exijan más de sí mismas y persigan sus sueños, no permitan que se les haga menos por el hecho de ser mujer, una vale por lo que sabe y demuestra. Una sociedad educada en el respeto y la equidad brinda condiciones para un desarrollo pleno. No hay que tener miedo, los límites y las barreras son las que uno mismo se fija”, abundó.— Emanuel Rincón Becerra

Consulado Reconocimiento

La maestra Beatriz Ceballos, de 48 años de edad, se dijo muy honrada por la distinción.

Premio

Entrevistada vía telefónica, señaló que eso le estimula a seguir dando lo mejor de sí para divulgar la tradición cultural, artística y gastronómica de México y de Yucatán en una comunidad que reconoce, valora y celebra la identidad mexicana y yucateca a medida que la va conociendo.

Labor divulgativa

“No solo se trata de enseñar el español, también hay que divulgar la tradición cultural de nuestro país y en particular de Yucatán, creo que eso ha sido muy importante dentro del proceso porque los chicos y la comunidad disfrutan las cosas tan diferentes que les brinda lo yucateco: baile, música, folclor, artesanías, costumbres, gastronomía; con el apoyo de la embajada mexicana en Canadá tenemos acceso a diversos recursos para la divulgación de la identidad mexicana”.