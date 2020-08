Apoyan aplicar horarios nuevos para comercios

Varios ciudadanos opinan que los horarios escalonados para la apertura y cierre de negocios podrían ayudar a que se reduzcan la movilidad y el amontonamiento de personas en el Centro.

“Considero que sí puede ayudar porque a final de cuentas es lo que se está intentando: que la gente pueda desplazarse de una manera más ordenada”, indica Georgina Mirafuentes, propietaria de un comercio en el Centro Histórico.

Si bien la comerciante señala que ha visto cierta disminución de movilidad urbana, subraya que el problema siguen siendo los paraderos. “Mientras los paraderos sigan estando aquí, estará el amontonamiento”.

Según dice, entre las cinco y ocho de la mañana ha sido testigo del desfile de personas que transbordan camiones para ir a sus trabajos. “En la mañana la gente realmente tiene que transbordar, es donde se ve realmente el amontonamiento”.

Igual refiere que el problema son los paraderos y que solo se verán resultados cuando aquellos se descentralicen. “Mientras existan los paraderos no le queda de otra a las personas, más a las que tienen que transbordar, y mientras el transporte siga con esta circunstancia de que para trasladarse al norte usted tiene que transbordar, así va a seguir”.

Georgina Mirafuentes considera que una opción para reducir la movilidad es que se establezcan más rutas que le den vuelta a la ciudad para que con una sola la gente pudiera llegar a su destino sin tener que venir aquí (al Centro), “y para cualquier punto hay que volver a transbordar”.

También dice que el retiro de ambulantes ha ayudado mucho. “Sé que la gente tiene que trabajar, pero deben reubicarlos, abrir mercados diferentes, porque el ambulantaje es un problema”.

“Ahora se ha solucionado porque no hay y ojalá el Ayuntamiento no permita que se vuelvan a instalar, el Ayuntamiento tiene una oportunidad de oro. En ese sentido veo que esto (las medidas por la pandemia) ha traído cosas benéficas”.

José Tuyub, vecino de Santa Isabel, todos los días baja al Centro donde trabaja como jardinero y ve posible que las medidas pueden servir. De ese modo “ya no se va a aglomerar la gente en los camiones y en las calles. Todo esto es importante y esperemos que sí funcione”.

A José le ha tocado hacer fila en el camión hasta por más de media hora. “Así ha sido desde que se redujo el número de pasajeros porque antes aunque esté lleno te llevan, ahora no”. También dice que no se ha visto afectado con las filas vespertinas, pues su jornada concluye a las cuatro de la tarde, “y a esa hora no hay mucha gente esperando camión”.

Mayra Rivero, de la colonia Mercedes Barrera, comenta que las medidas de horarios escalonados podrían ayudar a que no haya amontonamientos, “pero hay gente que solo sale a dar su vuelta y no se queda en su casa. Por eso estamos como estamos y no disminuye (la enfermedad). Aunque pongan el horario como lo pongan, si hay gente que es terca, sale y no toma medidas, no funcionará”.

Mayra, quien utiliza con frecuencia el transporte público, afirma que le ha tocado hacer filas largas. “Perjudica que no hay mucho camión porque en la mañana mucha gente va a trabajar y llega tarde a su trabajo. Eso sí, yo pienso que deberían poner más camiones para que la gente no se amontone”.— Iván Canul Ek

Nuevos horarios

Santiago Rubio Salazar, de la tienda de artículos de piel Casa Rubio, considera que la medida podría ayudar a pesar de que no es la gran cosa. “Deberían poner medidas más factibles, que la gente se cuide”.

Apertura de negocios

Él añade que la gente necesita trabajar y por ello es importante que los comercios abran, pero de manera formal. “Eso que si abren escalonado o que el transporte está saturado, no le veo mucho caso (...) Pienso que ya deben abrir normal como en otras ciudades”.