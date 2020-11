Apoyará a Xcunyá la Cruz Roja

Realiza una visita a la comisaría, que sigue entre el agua

La Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán acudió a la comisaría de Xcunyá, al norte de la ciudad, para hacer un recorrido y revisar las condiciones en que se encuentran las familias que viven en la zona.

La coordinadora estatal de delegaciones, Dianela Alcocer Méndez, se entrevistó con la comisaria ejidal Fidelia May en su vivienda, donde platicaron sobre las necesidades que en este momento tienen los habitantes que desde hace semanas se encuentran entre agua.

“Vamos a analizar con la delegada estatal Michelle Byrne de Rodríguez, así como con las damas voluntarias, cómo podemos apoyarles, (y) traer algún apoyo para prevenir las enfermedades”, dijo.

Por su parte, Fidelia May externó que “el agua no ha podido bajar porque las lluvias no cesan y mientras las casas, sus patios y varias calles se mantienen inundadas. Esto ha causado que la gente ya tenga infecciones en los pies”.

Tras la charla a la que se sumó una vecina, se visitó la comunidad con el apoyo de la Policía Municipal, donde se constató que, además del daño a sus bienes, hay condiciones insalubres, ya que el agua estancada es un foco de proliferación de moscos y bacterias.

El coordinador estatal de Socorros, Fernando Estrada Novelo agregó que al hacer la verificación detectaron que los baños de las viviendas no funcionan y las aguas ya presentan mal olor.

Los pobladores señalaron al personal de Cruz Roja Mexicana que las autoridades han estado apoyando con pipas, baños portátiles y bombas para extraer el agua, pero se continúa necesitando la ayuda en especial porque hay personas vulnerables como los niños y la gente de la tercera edad que permanecen en sus casas.