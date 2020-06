Apoyo a damnificados

Estímulos de un plan emergente en 75 municipios

El gobernador Mauricio Vila Dosal constató las labores de limpieza y recuperación de espacios públicos que realizan 28,000 pobladores en 75 municipios afectados por las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal”, quienes por ello recibirán una ayuda económica de $2,500 como parte del Programa Emergente de Apoyo Comunitario.

Durante una gira de trabajo por Cansahcab, Sinanché, Yaxkukul y Mocochá, Vila Dosal verificó las actividades de limpieza, desinfección, descacharrización y mejoramiento de espacios públicos que mujeres y hombres de dichas demarcaciones realizan a favor de sus comunidades y que representará para ellos una ayuda económica para recuperarse tras el paso de estos fenómenos naturales.

Ahí, el titular del Ejecutivo destacó la labor que realizan los pobladores, en su gran mayoría mujeres, por medio del Programa Emergente de Apoyo Comunitario para contribuir a la limpieza y recuperación de sus poblados, con lo que ayudan a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de sus municipios.

Entre ellos se encontraba Rita Ek Borges, jefa de familia que lleva casi cuatro meses sin empleo, lo que la tenía desesperada, pues su esposo se recupera de una operación que lo mantiene en reposo por esta temporada, dejando a su hogar sin ingresos.

“Yo soy la que tiene que salir a ver qué hacer para poder llevar dinero a la casa y ha estado difícil, primero con la pandemia y ahora con las lluvias que han complicado las cosas”, indicó la originaria de Mocochá.

Su situación cambió de manera positiva, pues Rita Ek es de las beneficiarias del Programa Emergente de Apoyo Comunitario y ahora realiza labores de limpieza en el parque principal y calles de su localidad, lo que le ha dado tranquilidad porque sabe que recibirá un estímulo económico que la ayudará a sostener su hogar.

“La verdad, esto es de mucha ayuda para mí y todos los que nos inscribimos. No puedo más que agradecer al gobernador por siempre pensar en nosotros”, agregó.

Comunidades

Los municipios en donde se aplica este programa son Abalá, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Halachó, Homún, Hunucmá, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Maní, Maxcanú y Mocochá.

También Motul, Muna, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Samahil, San Felipe, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Tahdziú, Tahmek, Tekax, Tekom, Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéual, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Ucú, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

En la gira de trabajo, Vila Dosal también puso en marcha en Cansahcab, Sinanché, Yaxkukul y Mocochá la entrega de los apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) dirigidos a respaldar a 271,810 habitantes de los otros 38 municipios donde también se realizó la Declaratoria de Emergencia por los daños causados por las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal”.

Láminas

Acompañado del secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, el gobernador también encabezó la entrega de las primeras ayudadas de un total 14,000 despensas, 43,818 piezas de láminas de zinc, 56,000 cobertores, 14,000 “kits” de limpieza y 14,000 de aseo personal, 133,651 paquetes de toallas sanitarias, 97,663 pañales desechables para bebé, 32,834 pañales para adulto y 448,000 litros de agua, que se comenzaron a repartir entre pobladores de estos cuatro municipios y otros 34 de manera simultánea.

Impermeables

Junto a estos apoyos emergentes, Vila Dosal también empezó a repartir 27,000 impermeables, 58,424 costales, 27,000 pares de botas, 1,000 palas, 1,000 picos, 1,000 carretillas y 1,000 machetes para uso en las áreas de Protección Civil de estas 38 localidades, como parte de estos apoyos gestionados ante el Fonden, ya que la temporada de lluvias y ciclones tropicales sigue hasta el 30 de noviembre en esta zona.

Los 38 municipios en los que se entregan estos artículos son Motul, Oxkutzcab, Espita, Tinum, Buctzotz, Sotuta, Dzidzantún, Panabá, Homún, Cacalchén, Temax, Tixcacalcupul, Dzilam González, Baca, Kantunil, Tixméhuac, Cansahcab, Chankom, Chikindzonot, Ixil, Uayma, Telchac Pueblo, Tekantó, Dzitás, Tahmek, Dzemul, Río Lagartos, Xocchel, Mocochá, Tekom, Sinanché, Yaxkukul, Kaua, Yobaín, Tepakán, Bokobá, San Felipe y Quintana Roo.

En un comunicado se recuerda que el jueves 4 pasado, el gobierno del Estado solicitó a la Federación la Declaratoria de Emergencia para 26 municipios a causa de “Amanda” y “Cristóbal”, la cual fue aceptada y emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Cuatro días después se solicitó una nueva Declaratoria de Emergencia para 38 municipios más, la cual también fue aceptada y emitida por la mencionada coordinación.

En su visita a estos municipios, Vila Dosal refrendó su compromiso de apoyar con lo que cuente el gobierno del Estado a todos los yucatecos que resultaron damnificados por las fuertes lluvias que dejaron estos fenómenos naturales y recalcó que la entrega de las ayudas se realiza sin ninguna distinción por color ni partido político.

“Ahora seguimos trabajando para que las familias afectadas puedan acceder a los fondos federales de vivienda y otros que corresponden ante emergencias naturales como esta”, aseveró el Gobernador al entregar los primeros de estos apoyos a familias que se vieron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones.

Entre los beneficiarios estuvo Melba de la Cruz Yam Dzib, quien recibió apoyo alimentario y láminas de zinc para que pueda contar con un techo más seguro, ya que actualmente su esposo puso de forma provisional láminas reutilizadas, las cuales ya tienen orificios y se encuentran en mal estado.

“Con las lluvias se filtraba el agua por los huecos de las láminas, pero no teníamos para poner unas nuevas. Ahora me siento tranquila de saber que, aunque vuelva a llover, nuestras cosas no se van a mojar”, añadió la vecina de Yaxkukul.

La madre de familia agradeció este apoyo que, dijo, llega en el momento adecuado, ya que las lluvias han continuado. "Aunque mi esposo puso una lona arriba, no sirve de mucho, siempre se pasaba el agua, por eso agradezco que nos hayan tomado en cuenta".

Pañales

De igual forma, María Fátima Caamal Canché, originaria de Cansahcab, quien recibió ayuda alimentaria y pañales para sus dos hijos, agradeció el apoyo, pues “esto significa un gran ahorro y más ahora que la situación ha estado muy difícil en los últimos 3 meses”.

La mujer, quien está embarazada de su tercer hijo, indicó que, debido a las fuertes lluvias, su familia se vio obligada a dejar su vivienda por unos días y albergarse en casa de su abuelo, sin embargo, ahora que están de vuelta, han tenido que gastar en algunos arreglos, lo que impactó la economía de su hogar.

“Mi esposo apenas está regresando a trabajar y con esto que pasó solo nos trajo más gastos, por eso le doy las gracias al Gobernador porque nos ha estado ayudando", indicó la mujer.

En la gira de trabajo de ayer estuvieron con el gobernador los alcaldes de los municipios de Cansahcab, Francisco Javier Chalé Ku; de Sinanché, Felipe de Jesús Rojas Escalante; de Yaxkukul, William Jesús Gorocica Falcón, y, de Mocochá, Luz María Aguilar Cruz.

Gira Siguiente paso

En la gira de trabajo el gobernador Mauricio Vila Dosal habló del siguiente paso:

Vivienda

“Ahora seguimos trabajando para que las familias afectadas puedan acceder a los fondos federales de vivienda y otros que corresponden ante emergencias naturales como esta”, aseveró al entregar los primeros de estos apoyos a familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones.