Apoyo a micronegocios

Emprendedores reciben fondos por la pandemia

Micro, pequeños y medianos negocios pueden generar nuevos empleos con el apoyo económico del Fondo Microyuc para Emprendedores , mediante el cual se han canalizado más de 21 millones de pesos para este tipo de empresas.

En un comunicado el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) informó que estos recursos se han otorgado a través de 503 créditos a tasas preferenciales, una buena parte de ellos destinados para mujeres que están al frente de sus empresas, con lo que se contribuye a impulsar la reactivación económica del estado, proteger las actuales fuentes de trabajo y crear nuevas.

Entre los beneficiarios de esta estrategia impulsada por Vila Dosal está el artesano maderero Gilberto Chi Pech, quien recibió un apoyo económico por 31 mil pesos, los cuales utilizará para adquirir la maquinaria necesaria para impulsar sus actividades e innovar sus productos, además que lo ayudará a mejorar sus ingresos, los cuales se vieron afectados por la emergencia sanitaria.

“Soy artesano de Dzityá y trabajamos la madera torneada. Ahora, con esta ayuda que acabamos de recibir, queremos comprar dos máquinas que serán útiles para innovar los productos que elaboramos, porque actualmente necesitamos ponernos al día con la innovación, si no lo hacemos, estaremos estancados con el mismo tipo de producto, y al adquirir las nuevas herramientas podremos hacer otro tipo de trabajos”, comentó el hombre.

Para el artesano de 51 años de edad, este apoyo otorgado por el gobierno estatal significa la oportunidad de mejorar sus ingresos, sus productos y, con ello, salir de la difícil situación económica que trajo consigo la pandemia por el coronavirus, la cual redujo las ventas.

También los recursos monetarios que este hombre podía obtener como sustento para sí mismo y el resto de su familia.

“Estoy muy agradecido porque es una forma de incrementar más las ventas con el tipo de trabajos que comenzaremos a hacer”.

“Llevo más de 30 años trabajando la artesanía de madera. Anteriormente modelábamos la madera con torno, pero ahora requerimos innovar otras piezas para estar al nivel del mercado”.

“A pesar de que estamos viviendo esta pandemia, vemos que el gobierno del Estado se interesa por darnos apoyos y con ello una forma de salir adelante y trabajar”, aseveró Chi Pech.

Luego expresó su agradecimiento al gobierno estatal por ofrecer esta ayuda que contribuye a reactivar la economía, así como para la conservación, o en su caso, creación de empleos de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

“Un agradecimiento al gobierno del Estado por todo este proyecto para que los emprendedores puedan salir adelante y con eso reactivar la economía. Tuvimos esta oportunidad y qué bueno que ahorita está disponible para la gente que quiera y pueda salir adelante”, concluyó.

Recursos

El Fondo Microyuc Emprendedores es un financiamiento con tasas preferenciales y fácil accesibilidad para las empresas y emprendimientos que tengan la mayoría de sus actividades en el interior del estado.

Los montos van desde 25 mil hasta los 100 mil pesos, mismos que podrán utilizarse para el personal que colabora dentro de los negocios, rentas, capital de trabajo en general, así como en la compra de insumos, mobiliarios, materias primas, inventario y equipos, entre otros.

Las personas que acceden al Fondo cuentan con facilidades de pago, a fin de que las empresas y los negocios de este esquema puedan recuperarse más rápido de las afectaciones que ha ocasionado la contingencia sanitaria.

El emprendedor Andrés Roberto Guzmán Núñez también recibió un apoyo económico por 60 mil pesos, que utilizarán para obtener la maquinaria necesaria para realizar el bordado y sublimación de los cubrebocas que se elaboran en su taller textil, en el municipio de Chemax.

“A pesar de que estamos en una situación difícil y aunque suene contradictorio, siento que es el mejor momento para hacer algo y poner un granito de arena para reactivar la economía y hacer todo lo que pueda ayudar. Estaré elaborando cubrebocas y eso ayuda mucho”.

“Creo que es importante hacer conciencia de que es un momento difícil y este tipo de proyectos y oportunidades nos pueden ayudar a salir adelante”, aseveró.

Pese a las condiciones actuales de la pandemia, el joven de 21 años de edad decidió emprender una pequeña empresa, en conjunto con su familia, en la cual elaboran cubrebocas que pueden ser personalizados con distintos diseños, de acuerdo con los gustos de sus clientes.

“Vamos a elaborar cubrebocas, los estamos haciendo de manera manual entre la familia. Además, los decoramos y podemos hacer que los cubrebocas se vean más atractivos”.

“A pesar de que ahora es obligatorio, es muy motivante y genera esa curiosidad en las personas llevarlo personalizado, que se vea bien y hay mucha gente que le gusta llevarlo así y sí se venden”.

“Es importante también tener el apoyo de la familia, soy una persona joven, entonces es bueno tener a las personas que nos respalden y que nos digan que estamos haciendo bien las cosas”, indicó.

Opción

Andrés Roberto indicó que el Fondo Microyuc para Emprendedores representa una buena opción, sobre todo en la situación en la que estamos, ya que es muy difícil comenzar solo, “para mí es como un gran empujón para seguir trabajando y tener esa base fuerte”.

En este sentido, el emprendedor expresó su agradecimiento al gobierno del Estado y al personal que lo asistió para acceder a los recursos que hoy recibe y con los que espera concretar el sueño de convertirse en su propio jefe y contribuir a mejorar la economía de Yucatán.

“Gracias al gobierno del Estado por otorgar estos apoyos en momentos tan adversos. Mi sincero agradecimiento por el trato, la oportunidad y por la aceptación de este proyecto que esperemos funcione lo mejor posible”.

“La gente que me atendió fue muy transparente, me mostraron las pautas, las cláusulas y todo lo que tenía que hacer. Eso me motiva, porque son oportunidades de emprender y hacer lo que me gusta”, concluyó.