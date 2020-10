Apoyo al Ingreso Básico Universal

Cecilia Patrón presenta plan a universitarios

Jóvenes líderes y universitarios vieron con buenos ojos la propuesta del Ingreso Básico Universal (IBU), que la diputada Cecilia Patrón les presentó para que el gobierno federal establezca un apoyo para las personas que han perdido su empleo o su ingreso a causa de la pandemia del Covid-19.

Unos 50 asistentes acudieron a platicar con la legis-ladora yucateca en un salón del hotel Misión Park Inn Panamericana, donde los jóvenes organizadores aplicaron las debidas medidas de seguridad sanitaria para desarrollar esta plática en la que pidieron conocer la propuesta sobre el IBU y los avances que ha tenido la propuesta, informa un comunicado.

La diputada recordó que el IBU es una propuesta del Grupo Parlamentario del PAN que busca otorgar un apoyo económico temporal a las familias que han perdido sus ingresos debido a la crisis sanitaria y económica que registra México actualmente.

También dijo que servirá para beneficiar a todos los mexicanos que hayan perdido sus empleos por la pandemia del Covid-19, por un plazo comprendido entre 60 y 90 días y por un monto mínimo de 3,200 a 3,700 pesos al mes.

Cecilia Patrón indicó que México está entre los cinco países latinoamericanos que menos recursos destina para contener la crisis derivada del coronavirus.

“El gobierno federal ha dispuesto apoyos fiscales equivalentes al 1.1% de su PIB de 2019, mientras que el promedio de América Latina es de 3.2%, según la Cepal”, refirió.

La administración de AMLO, continuó, ha tenido un deficiente desempeño para combatir el Covid-19 y ha denotado ausencia de políticas para impulsar la reactivación económica.

Las razones por las que se debe aprobar y aplicar el IBU en el país son que México está experimentando una crisis económica mucho más grave que la del 2008-2009, el Fondo Monetario Internacional calcula que la economía mexicana tendrá una contracción de -10.5% en 2020, además de la pérdida de 1,181,000 de empleos formales, según Banxico, dijo la legisladora.

“En la actualidad hay 70 millones de mexicanos que no tienen para comprar la canasta básica”, destacó.

De acuerdo con la Cepal, refirió, al cierre del 2020 el 47.8% de la población mexicana estará en condiciones de pobreza y el 15.9% estará en pobreza extrema. Un alza de 5.9% de pobreza y un 4.8% de pobreza extrema.

Por ello, Cecilia Patrón destacó el papel trascendente que tienen los jóvenes en la transformación del país en el que tienen que ser agentes de cambio, esos cambios en sentido positivo, de desarrollo, de crecimiento y de potenciar a la nación.

“Los jóvenes tienen la responsabilidad de participar más, sobre todo ahora, pues el país atraviesa una crisis económica y de salud, y serán ustedes a los que les tocará enfrentar de nuevo un despegue económico tras esta tempestad, confío en ustedes”, dijo.

Los asistentes se mostraron muy interesados en programas como este que permitirán a las familias no caer en tiempos de crisis. Sin embargo, lamentaron que el gobierno de la República no lo considere cuando ya pasaron ocho meses de pandemia y muchos mexicanos han caído en la pobreza al no tener ingresos.

Una joven señaló su preocupación debido a que el gobierno de la República no ha dado apoyo alguno a las cabezas de la familia, y con ello evitar problemas de violencia intrafamiliar ante la carencia de dinero y lo angustiante que resulta para las relaciones entre los miembros de una familia. O bien, dar oportunidades a jóvenes para que no dejen sus estudios porque muchos, ante la situación de los padres, ya no pueden pagar colegiaturas.

La diputada le dijo que precisamente uno de los objetivos del Ingreso Básico Universal es que las familias no dejen de tener fondos para lo más elemental, pero también puede ser útil para los chicos que trabajan para pagar su universidad.

Desafíos

La legisladora recogió varias inquietudes de los jóvenes, quienes en su mayoría indicaron su preocupación por la crisis que se avecina en 2021 y las repercusiones que ello tendrá en el país. Les indicó que es momento de prepararse para enfrentar los retos que están por venir, por ello la participación ciudadana de los jóvenes es fundamental para abrir caminos a un mejor futuro con oportunidades efectivas para todos los jóvenes yucatecos.