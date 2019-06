Apoyo empresarial a la eliminación de bolsas y popotes, pero piden mayor plazo

Respaldo general a reforma sobre el uso del plástico

El sector productivo no ve problemas para cumplir la nueva ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel en Yucatán, pero al menos la industria restaurantera requiere de un mayor plazo a los seis meses para adaptarse al cambio porque hay carencia de materiales sustitutos en el mercado.

A raíz de la inminente aprobación en el Congreso del Estado a las reformas a la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que prohibirá y sancionará el uso de material plástico, popotes y unicel, el Diario entrevistó por separado a los líderes de la Cámara de Comercio de Mérida, Michel Salum Francis, y de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados local, Alejandra Pacheco Montero. El de la Canacintra, Alberto Abraham Xacur, remitió unos comentarios por escrito sobre el tema.

Salum Francis aseguró que este tema lleva casi un año de trabajo y reuniones entre la Canacintra, Canaco, fabricantes de plásticos, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y todos mostraron disposición de cambiar algunos insumos en sus procesos de producción de materiales plásticos para cumplir que el 30% de material sea reciclable y aceptaron que es necesario este cambio en beneficio del medio ambiente.

“No creo que esto vaya ser un problema porque ya se trabajó con tiempo”, señaló Salum Francis.— Joaquín Orlando Chan Caamal

“A final de cuenta es apegarse a la norma internacional, cumplir como debe de ser y nosotros los consumidores tenemos que estar conscientes de todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente. Vimos la conciencia de la gente en la Expo Foro Ambiental donde fue impresionante la cantidad de gente preocupada por el medio ambiente, llevaron su arbolito para sembrar, se involucraron en el tema de reciclaje, de cómo cuidar el ambiente y de no contaminar”.

Cámara Restaurantes

Alejandra Pacheco Montero, líder de la Canirac Yucatán, también opinó sobre el tema.

Obstáculo

“Estamos a favor de hacer esa eliminación paulatinamente. Con las bolsas y popotes no creo que haya tanta problemática, pero en el unicel los restaurantes tendrán dificultades porque el mercado no ofrece soluciones definitivas al cien por ciento. Hay contenedores de papel y cartón donde están migrando algunos, pero por conservación de temperatura y líquidos todavía no encontramos un material sustituto. Hoy por hoy sí es preocupante para el sector por los costos que implica esta ley”, apuntó la dirigente.