Apoyo estatal a 1,272 apicultores

Se reparte en 83 municipios dinero para su actividad

Un total de 1,272 productores apícolas de 83 municipios del interior del Estado reciben casa por casa apoyo económico que les servirá para dotarse de insumos y alimento para sus abejas, como respaldo del gobierno del Estado a hombres y mujeres que se dedican a la producción de miel, se informa en un comunicado.

Se indica que a través de una inversión de más de un 1 millón de pesos, apicultores yucatecos reciben un incentivo en efectivo, recurso que podrán utilizar para la adquisición de alimento para abejas, así como controles de plagas para las colmenas y herramientas necesarias para impulsar la elaboración del dulce.

“Por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal, brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) se desplegaron por 83 municipios del interior del Estado para entregar este apoyo económico, labor que realizan siguiendo el protocolo sanitario, como es el uso de cubrebocas, caretas, guantes, gel antibacterial con 70% de alcohol y manteniendo la sana distancia con el beneficiario”, se añade.

Solo en el municipio de Santa Elena se benefició a 161 apicultores, que a causa de la sequía y, posteriormente, las fuertes lluvias, resintieron una baja producción y pérdida de abejas, por lo que encuentran en este apoyo la oportunidad de reactivar sus colmenas, se explica.

En ese mismo poblado, en la puerta de su hogar, Honoria Cob Díaz, recibió el efectivo que podrá utilizar para empezar de nuevo su apiario, ya que la sequía, las lluvias y una plaga terminaron con sus colmenas.

“Lo que ha pasado nos dañó mucho, a las abejitas se les inundó su casita y no hubo forma de poder salvarla porque, con tanta lluvia, todos los árboles se cayeron y taparon el camino y no había forma de entrar al apiario. Perdí todo porque también entraron hormigones, ellos no duermen, estando la lluvia o el sol”, relató la apicultora.

Honoria Cob Díaz tenía 10 colmenas, sin embargo, hoy su apiario luce vacío y sin rastro alguno de lo que era el hogar de las obreras, por lo que este apoyo económico le servirá para poder reanudar los trabajos en su colmenar y, así, iniciar de nuevo.

“Ahorita pienso comprar una colmenita y también usaré la ayuda para abrir el camino hacia el apiario, que son trabajos donde se utiliza hasta motosierra por los árboles grandes, pero, con ello, ya podremos limpiar y empezar de nuevo”, dijo Honoria Cob.

“Desde su domicilio, Honoria agradeció al Gobernador por este apoyo que impulsará la reactivación de su colmena, más ahora que lo necesita tanto ya que, prácticamente, se quedó sin nada”, dice el comunicado.

“Le doy las gracias al señor gobernador Mauricio Vila Dosal porque es el primer gobierno que se preocupa por la gente y por todo lo que está pasando. Las anteriores administraciones decían que daban apoyos, pero a nosotros nunca nos llegó ningún apoyo. Ahorita vemos que él sí está apoyando, debería haber otros como él”, dijo la mujer.

De igual manera, Cristino Kauil Pam vio llegar hasta su apiario, ubicado en los límites del municipio de Santa Elena, este apoyo en efectivo, el cual viene a respaldarlo de una manera importante ya que esta temporada su producción redujo hasta un 60%, desde que se inició la temporada de sequía.

“Ahorita salió muy bajo, casi no hay miel, sólo como 3 veces pudimos sacar miel. Se puede decir que perdimos este año, porque no saqué nada casi”, compartió el hombre, de 90 años de edad.

Debido a la situación, el incentivo de 1,500 pesos llegó en buen momento para este apicultor, pues podrá utilizarlo para comprar azúcar e impulsar su producción, ya que “es la primera necesidad que tenemos, ahorita ya empezamos a dar azúcar a este apiario para alimentar a las abejas”, indicó el yucateco, que lleva más de 40 años dedicándose a la producción de miel.

“Este apoyo económico que brinda el gobierno del Estado podrá ser administrado por cada uno de los más de 1,200 apicultores beneficiados para adquirir los insumos o materiales más convenientes según la necesidad de cada unidad de producción”.

“Por ejemplo, el apicultor Luis Poot Sansores conserva 20 colmenas, por lo que con este dinero podrá adquirir equipos y herramientas para incrementar su producción de dulce, la cual ha registrado una disminución de más del 50%”, agrega el boletín.

“Ahorita yo necesito más equipos para la producción ya que esta temporada casi no hubo cosecha, sólo logré obtener 5 o 6 botellones porque el bicho que les entra a las abejas les afecta también, así que obtuve menos de la mitad de lo que producen normalmente y, además, compraré sus vitaminas para las abejas reina”, aseguró.

De esta forma, el gobernador Mauricio Vila refrenda su compromiso con el sector productivo del Estado, respaldando a los diferentes productores yucatecos para que puedan reactivarse de una forma más rápida tras las diferentes afectaciones que se han presentado en el campo yucateco, se puntualiza en el comunicado.

