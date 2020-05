Apoyo federal a los pescadores

Harán entrega de recursos a casi 13 mil beneficiarios

En Yucatán se inicirá la entrega de apoyos del programa “Bienestar para los Pescadores” a los 12,789 hombres de mar que fueron censados en marzo pasado, quienes recibirán un monto de $7,200 pesos cada uno, con el objetivo ayudarlos a afrontar la pandemia y la veda, ya que es un sector vulnerable y de grandes necesidades, informó el delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

En un comunicado el funcionario recordó que a fines del año pasado visitó Río Lagartos Gabriel García (Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo), para una reunión de trabajo con los dirigentes de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Oriente de Yucatán, y un planteamiento unánime fue que se considere un programa que no sea para unos cuantos, sino que se beneficie por igual a todos los hombres de mar.

“Por ello, junto con Raúl Elenes Angulo (comisionado nacional de Acuacultura y Pesca) se le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador el sentir del sector social de la pesca y de inmediato aprobó que se realice un censo nacional para diseñar lo que hoy es ‘Bienestar para los Pescadores’”, explicó Díaz Mena.

Sector

Por primera vez, continuó, se apoya no a la pesca y la acuacultura, sino a los verdaderos pescadores y acuicultores, enfocándonos a la gente que realiza la actividad, al que va a arriesgar su vida en el mar para buscar el sustento de sus familias.

El representante de Conapesca en Yucatán, Óscar Brito Zapata, en coordinación con el delegado Díaz Mena, explicaron que a los pescadores se les entregarán tarjetas bancarias y órdenes de pago para que por estos medios reciban el apoyo de manera directa y sin intermediarios.

“Servidores de la nación, quienes se deberán identificar, harán contacto vía telefónica con los beneficiarios, les indicarán conforme a su ubicación qué sucursal bancaria u oficina de Telecomm pueden acudir así como el día y la hora que les corresponde. Los beneficiarios deberán presentarse con identificación oficial vigente y una carta de confirmación que les será enviada por un servidor de la nación, para que puedan realizar su trámite de cobro”, comentó.

“El pasado censo realizado por la Secretaría de Bienestar, con el apoyo de los servidores de la nación, la Guardia Nacional y en coordinación con Conapesca, se efectuó los primeros días del mes de marzo en 15 puertos de la costa yucateca: Celestún, Sisal, Chuburná, Chelem, Progreso, Chicxulub, Telchac Puerto, San Crisanto, Chabihau, Santa Clara, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, y en este se priorizó para que los beneficiarios del programa sean verdaderamente los que necesitan la ayuda porque viven de la pesca y arriesgan su vida en el mar”.

Raúl Elenes dio a conocer que este programa por primera vez en la historia cuenta con muchísimos más recursos, con un total de 1,392 millones de pesos y una cobertura más amplia, además de que se convirtió en un programa universal cuya intención es que sea permanente y se entregue de manera directa año con año.

Información a considerar

Joaquín Díaz Mena recalcó que es importante aclarar que los pescadores no deben proporcionar ningún otro dato que los ya expuestos, y deben acudir en fecha y hora establecida para realizar su trámite de cobro. En caso de que por enfermedad no pueda acudir a su cita, tendrá hasta 30 días para realizar su gestión de apoyo, de no ser así ese recurso será regresado a la Secretaría de Hacienda.