Un llamado a la cooperación

Los ciudadanos se coordinan para entregar despensa

Más de 500 vecinos de la capital yucateca crearon en una semana y a través de las redes sociales la red ciudadana “Apoyo Mutuo Mérida” con el objetivo de brindar ayuda en especial a personas y familias vulnerables durante la contingencia provocada por el Covid-19.

“Esta emergencia sanitaria puso al descubierto las desigualdades que existen en la sociedad y por tanto la profunda necesidad de plantearse como humanidad nuevas reglas de funcionamiento más justas, solidarias y que tengan como eje central el cuidado de la vida frente a cualquier otra consideración material o capitalista”, explican los organizadores en un comunicado. “La salud y el cuidado de las personas vulnerables de la sociedad deben ser prioridad de todas y todos”.

Esta crisis global —continúan— también pone de manifiesto la necesidad de que los seres humanos asuman que la cooperación y colaboración mutua es esencial para su supervivencia, frente al espíritu competitivo que impera en la mayoría de las culturas y sociedades.

La iniciativa comenzó el pasado viernes 10 cuando una voluntaria compartió vía Facebook y WhatsApp un formulario para encontrar a gente que quisiera apoyar y gente que necesitara apoyo. En un día se reunieron en una junta virtual unas 55 personas y en dos días ya sumaban más de 300.

Esta motivación por contribuir al bien común es la base de este movimiento que apenas está iniciando.

En tan solo una semana, personas que no se conocían se han coordinado de forma virtual para organizar 18 grupos de apoyo mutuo distribuidos por varias zonas de la ciudad y han establecido inicialmente 15 centros de acopio.

Las zonas abarcan gran parte de la ciudad, desde el Norte hasta el Sur incluso contemplando a comisarías, aunque no todos los grupos tienen el mismo grado de avance.

Esta semana dieron inicio las operaciones en los centros de acopio, en los que recibirán donaciones que después irán canalizando a las personas con mayores necesidades.

Los centros de acopio se ubican repartidos por zonas geográficas y funcionan de manera autónoma, pero están en coordinación con el resto de grupos con los que se comparte criterios y protocolos de seguridad e higiene, transparencia y horizontalidad en la gestión.

La estructura de la red es celular; en cada grupo existen las mismas comisiones de logística, transporte, tesorería, comunicación, apoyo psicológico, salud y trabajo social y la toma de decisiones es completamente horizontal.

Se trata de un movimiento de ciudadanos, independiente sin ninguna vinculación con partidos políticos ni sindicatos ni iglesias. La motivación de la red está en la solidaridad, la justicia social y la colaboración mutua..

Los interesados en formar parte de esta iniciativa, puede hacerlo ingresando en la web www.apoyomutuomerida.ong.mx y rellenar el formulario correspondiente.

Características

La red “Apoyo Mutuo Mérida” es una iniciativa ciudadana y al no estar conformada en agrupación legal no da recibos deducibles de impuestos y no tiene ánimo de lucro. Existen protocolos de transparencia para el manejo de los donativos y se ha establecido un mecanismo de registro y control interno para asegurar un funcionamiento ordenado, honesto y serio.

Más voluntarios

Hay grupos con intención de formarse, pero están en espera de más voluntarios, ya que para abrir un grupo se debe contar con un número de participantes mínimo para asegurar que se cumplen los criterios de seguridad y higiene.

