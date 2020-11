Apoyo urgente al campo

Todavía padecen las consecuencias de las tormentas

Con objeto de seguir apoyando al campo yucateco, luego del paso de los fenómenos naturales, el gobernador Mauricio Vila Dosal ha recorrido el oriente del estado para supervisar la entrega de apoyos del programa “Peso a Peso”.

Ese programa contribuye a reactivar las actividades económicas y empleos de un sector que resultó afectado por las recientes tormentas y huracanes y por la pandemia por coronavirus, según se indica en un comunicado.

De visita en el municipio de Cuncunul, Vila Dosal también supervisó las obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en esa demarcación, con el objetivo de que cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, los alumnos y maestros puedan regresar a las clases presenciales en instalaciones dignas y en mejores condiciones.

En los bajos del Palacio Municipal de Cuncunul, y en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Montalvo, y del subsecretario de la misma dependencia, Roberto Tolosa, el gobernador inspeccionó la entrega de herramientas, maquinaria y materiales para productores agrícolas de ese municipio como parte del mencionado programa estatal. Este año el plan beneficia a un total 13,846 hombres y mujeres de todo el estado y en él se invierten más de 103 millones de pesos.

En presencia del alcalde anfitrión, Eusebio Vázquez Salazar, el titular de la Seder explicó que para este año en ese municipio se cuadriplicó el número de beneficiarios, por lo que se ha logrado apoyar a 224 hombres y mujeres dedicados a las actividades agrícolas.

Sumado a ello, y como parte del apoyo que el gobierno del estado ha otorgado a los pequeños productores de la región, en meses anteriores también se entregaron semillas de maíz, además de fertilizantes a 120 beneficiarios de esta demarcación, puntualizó Díaz Loeza.

En esta ocasión en lo que corresponde al programa “Peso a Peso” se entregaron triciclos, tinacos, láminas, fertilizantes, desbrozadoras y azúcar, además de semillas de maíz, sorgo, y machetes entre otros artículos incluidos en el catálogo del esquema estatal.

Entre las 224 personas beneficiadas con este programa en Cuncunul, se encuentra José Chan Poot, quien ha dedicado toda su vida a la agricultura y recibió una carretilla, fertilizante y un machete, que le ayudarán a reanudar sus actividades en el campo, luego de sufrir pérdidas en el producto que vende y consume, además de una importante disminución en sus ingresos debido las fuertes lluvias recientes.

“Trabajo en el campo y siembro camote, frijol, maíz y pepita, pero lo perdimos porque las lluvias fueron exageradas, hubo mucha agua y poco a poco vimos cómo se inundaba la parcela hasta que nos dimos cuenta de que todo se iba a perder. Hasta me sentí físicamente mal cuando lo vi. Mi familia y yo nos quedamos sin producto para comer, además de que no tuve nada para vender y me quedé sin dinero. Aunque hayamos perdido todo, ahora con este equipo, y con el apoyo que el gobernador nos da, vamos a volver a sembrar y a producir nuestras tierras para seguir trabajando”, detalló.

El hombre de campo, de 49 años de edad y originario de esa demarcación, comentó que él y su familia tienen la voluntad de salir adelante por lo que recientemente comenzó de nuevo con el sembrado de algunas semillas con el objetivo de cosechar tan pronto como sea posible y, con ello, obtener sustento para todas las personas que habitan en su hogar.

En este sentido, Chan Poot expresó la importancia del programa “Peso a Peso” con el cual se apoya a los hombres y mujeres dedicados a las actividades agrícolas con artículos y maquinaria a precios accesibles, a fin de reactivar la economía e impulsar la creación de empleos de este sector.

“En el campo estos apoyos son muy importantes porque con ‘Peso a Peso’ podemos adquirir equipos a buen precio, porque son más baratos comparados con lo que normalmente cuestan en otro lado. Además de que los necesitamos con urgencia. Lo único que queremos es volver a trabajar, ganar nuestro dinero y seguir adelante”, manifestó el hombre.

Para concluir, Chan Poot externó su reconocimiento al gobernador y afirmó sentirse agradecido por ser beneficiario de esta iniciativa con la que pudo recibir equipo e insumos que contribuirán para que él y su familia se recuperen de las afectaciones y puedan generar ingresos de nuevo.

Posterior a la entrega de apoyos y acompañado del director del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), Luis Jorge Montalvo Duarte, el gobernador realizó la supervisión de las labores de mantenimiento en espacios educativos, con los que se beneficia a 279 alumnos de 3 escuelas de ese municipio del oriente del estado.

Con estos trabajos de mantenimiento en infraestructura educativa se atienden los tres niveles de educación básica de la localidad en las escuelas de nivel preescolar “Cecilio Chi”, la primaria “Nachi Cocom” y la secundaria “Ismael Rodríguez” con una inversión de 1 millón 88 mil 572 pesos para realizar acciones de impermeabilización, pintura, cancelería, electricidad y sanitarios.

Actos de gobierno El oriente de Yucatán

El gobernador Mauricio Vila visitó el oriente del estado para entregar apoyos.

Campo y escuela

En el recorrido de ayer, en el municipio de Cuncunul, encabezó la distribución de apoyos del programa “Peso a Peso”, que está destinado a los hombres del campo.

Urgencia

Las familias requieren más el apoyo en estos momentos debido a que todavía sufren las consecuencias de los fenómenos naturales recientes.

Comitiva

En la gira de trabajo, en la que también se supervisaron obras escolares, acompañaron al gobernador los titulares de la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche; de Educación del Estado de Yucatán (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, y el rector de la Universidad de Oriente, Luis Fernández Vidal.