Apoyo y dudas

Coinciden en un foro en la conveniencia de mejorar la seguridad en Yucatán, pero piden que el uso de los recursos sea con transparencia

Cuando se trata de iniciativas no solo para mantener sino para mejorar “sustancialmente” los altos estándares de seguridad que hay en Yucatán, el respaldo es unánime.

Pero luego de expresar esa aprobación, de inmediato surgen las voces que demandan transparencia en el uso de los recursos públicos que se destinen a esas iniciativas, sobre todo porque no hay buenos antecedentes en la rendición de cuentas en ese rubro.

También se demanda una justificación fehaciente y científica de la necesidad de un programa para el que se requiere un gasto millonario cuyo compromiso de pago va más allá de una administración estatal.

El pasado martes 15, el Congreso del Estado aprobó por mayoría una solicitud del gobierno de Mauricio Vila Dosal para contratar un nuevo financiamiento, hasta de 2,620 millones de pesos, para el proyecto “Yucatán Seguro”. Este programa consiste básicamente en la compra e instalación de equipos tecnológicos como cámaras de vigilancia, arcos carreteros lectores de placas vehiculares, seis drones, semáforos inteligentes, cuatro embarcaciones para la Policía Costera, un avión para aerovigilancia y una nueva central de mando C5i.

Con este motivo, el Diario realizó el martes 16 un foro que tuvo como invitados a la secretaria de Gobierno del estado, María Dolores Fritz Sierra; al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; al doctor Freddy Espadas Sosa, investigador y analista político; al arquitecto David Sosa Solís, integrante de la agrupación ciudadana “Colectivo 4 de de Julio”, y a la doctora Leticia Paredes Guerrero, investigadora de la Uady.

Las preguntas planteadas fueron: 1) ¿Es necesario un nuevo programa que refuerce la seguridad en Yucatán? ¿Por qué? 2) Cree que Yucatán Seguro es una continuación de Escudo Yucatán? Similitudes y diferencias. 3) ¿Se justifica una inversión de 2,620 millones en el programa en este momento? y 4) Además de Yucatán Seguro, qué otras prioridades ameritarían una inversión de esta magnitud?

En esta entrega nos referiremos a las dos primeras cuestiones y en la edición de mañana, a las dos restantes.

Dos de los principales argumentos de los funcionarios para la aplicación de Yucatán Seguro son: el acelerado crecimiento poblacional y económico del estado, sobre todo en la ciudad capital, y el riesgo siempre latente de la delincuencia organizada, algo de lo que Yucatán no está exento. Además, sin inversión, es imposible tener los niveles de seguridad que dan orgullo a los yucatecos, subraya la abogada Fritz Sierra.

Algunos definen la seguridad como una sensación de confianza, apuntó. Pero la seguridad no se construye sola y tampoco puede permanecer estática; hay que trabajarla cada día; el gobierno, por su parte, es el garante de la paz social, tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar cada día.

La delincuencia también cuenta con tecnología y va pasos adelante, pero nosotros tenemos que ir todavía más adelante para conservar esta paz, esta seguridad que hoy nos da la calidad de vida que tenemos todos los yucatecos, dijo la funcionaria.

El comandante Saidén subrayó el acelerado crecimiento de Yucatán y puso como ejemplo que cada mes hay en el estado un emplacamiento de un promedio de 5,000 vehículos, de ellos 4,000 nuevos y mil usados. Tenemos más de un millón 400,000 habitantes en la zona conurbada de Mérida, que incluye partes de Kanasín, Umán, Progreso. Además, todo lo que se ha crecido en Caucel, Los Héroes, Las Américas, Dzityá, Cholul, Conkal…

Todas las tecnologías son costosas, pero queremos que Yucatán siga siendo seguro, dijo. A eso le apostamos todos los yucatecos, para tener la herramienta adecuada para mantenernos en estos estándares de seguridad.

El arquitecto Sosa Solís recordó que en abril de 2016 se gestionó y se aprobó un crédito similar, aunque menor al actual, y poco más de tres años después no se sabe si existe algún dictamen, documento o reporte que nos diga cuál fue la eficacia de esa inversión, en qué se invirtió específicamente y si ha sido exitosa o qué parte de esas inversiones han sido más exitosas que otras. Creo que ese análisis resulta invaluable para hacer más eficiente la disposición del nuevo crédito, dijo.

El maestro Freddy Espadas manifestó que todo esfuerzo que se oriente al fortalecimiento de la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los yucatecos siempre será algo laudable.

Sin embargo, indicó, las autoridades estatales deben exponer claramente cómo están ahora los índices de criminalidad e inseguridad en Yucatán, sin minimizar, magnificar y mucho menos maquillar las cifras.

En su opinión, no se ha justificado de manera fehaciente la necesidad de un nuevo programa en este rubro, sobre todo con un costo multimillonario, que compromete a futuro cantidades muy grandes del presupuesto público que irían en detrimento de la atención de otras necesidades.

La doctora Paredes consideró que si se trata de seguridad, todos vamos a sumarnos a este planteamiento, pero también hay que reflexionar en que cuando se presenta el programa no se hace junto con un estudio que justifique de una manera científica por qué la necesidad de establecerlo.

Cuando hablamos de seguridad, dijo, la pregunta obligada es ¿dónde queda la prevención? Es algo que no sale a la luz en ningún momento. A mí me hizo falta ese estudio que me mostrara y me evidenciara los indicadores con los cuales vamos a medir, apuntó.— Víctor Manuel Dzul Zum

Secretaria estatal

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió inglés y Derecho internacional en Grand Valley State University, Míchigan, y tiene un diplomado en Derecho procesal del trabajo por la UADY. Asumió el cargo de alcaldesa interina de Mérida el 7 de enero de 2018. A partir del 1 de octubre de ese mismo año es secretaría general de Gobierno de la administración estatal.

Secretario estatal

Es licenciado en Administración Pública y Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública por el Instituto Panameriano de Estudios Abiertos y a Distancia. En 1995 fue nombrado por el gobernador Víctor Cervera Pacheco secretario de Protección y Vialidad del estado. A partir de 2007, de manera ininterrumpida, es secretario estatal de Seguridad Pública.

Investigadora

Es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Unidad Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Es licenciada en Antropóloga Social egresada de la facultad del ramo de la UADY. Tiene un doctorado en Conocimiento Cultural en América Latina y una maestría en Antropología Social.

Académico

Es licenciado en Economía, Maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, y Doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Profesor de tiempo completo en la UPN, Unidad Mérida, donde actualmente es coordinador de la Maestría en Educación, campo Desarrollo Curricular.

Urbanista y activista

Es arquitecto egresado de la facultad del ramo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es director de Mirador Montejo y uno de los principales promotores del urbanismo en la Península. Además, es integrante de la agrupación civil Colectivo 4 de Julio.