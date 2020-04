Apoyos por la contingencia también pueden dar pie a la corrupción

Uso responsable de apoyos, piden a la ciudadanía

No son tiempos de oportunismo, sino de solidaridad, por eso se exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable de los programas de apoyo por la contingencia sanitaria, pues el abuso o aprovecharse de éstos es también un acto de corrupción, advirtió ayer Mónica Febles Álvarez-Icaza, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Nosotros exhortamos a la ciudadanía a hacer uso responsable de los programas, no son tiempos de oportunismo, son tiempos de solidaridad, no solo el gobierno, también las personas”, reiteró. “Por ejemplo, quien tiene un empleo y aplica para los apoyos, si lo acepta le quita la oportunidad a otros. Deben estar conscientes de que no son tiempos de oportunismos, si de ser solidarios”.

Entrevistada por el Diario para que abundara sobre su plan de trabajo por la contingencia sanitaria, Mónica Febles informó que mantienen las prioridades de esa institución pero, por la situación que se vive y el manejo de recursos extraordinarios, se requiere de un plan de acción emergente para prevenir la corrupción, y como parte de ello ya iniciaron reuniones con las autoridades y la primera fue con la secretaria de la Contraloría del Estado.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“En este plan emergente pretendemos atender el registro y monitoreo de los recursos para la contingencia, tanto en lo médico como para lo económico, y una de las acciones para cumplir esta tarea será instalar un micrositio en la página del sistema, donde incluso pretendemos subir los enlaces para accesar a la información del gobierno”, indicó.

