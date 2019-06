Aprenden a leer y escribir en maya

Constancia a 39 personas luego de terminar un curso

Hasta hace unos meses, leer y escribir en maya, lengua materna de Bertha Poot Itzá, era impensable; oriunda de Popolá, empleada doméstica y madre soltera, ahora mira la vida desde otra perspectiva y agradeció esta oportunidad, escribiendo y leyendo un discurso dirigido a Rey Razo Poot, su hijo y maestro en esta travesía.

Junto con 38 personas adultas alfabetizadas a través del programa “Xooknen tin wéetel” (“Estudia y lee conmigo”), recibió de autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) la constancia que respalda sus conocimientos y orgullosa compartió este logro con Rey, uno de los 19 asesores del citado esquema y cuyo trabajo también fue reconocido.

“Yo crecí en un rancho, nunca aprendí a leer y a escribir, hasta ahora; me siento feliz. Mi hijo me enseñó; tres veces por semana, vine a su escuela a que me ayudara. Recuerdo que creí que no iba a poder, pero hoy, hasta ya me ofrecieron trabajar enseñando a leer a otras personas grandes. Si no aprendemos a leer, se nos cierra el mundo; quiero que más gente aprenda. Gracias, Rey”, dijo Bertha.

En emotiva ceremonia, la coordinadora general de Programas Estratégicos de la Segey, Lida Espejo Peniche, recalcó la importancia de impulsar acciones que reduzcan la desigualdad educativa y abran opciones de desarrollo integral como ésta, presente en toda la entidad, que funciona en coordinación con los 198 Telebachilleratos y el Bachillerato Intercultural de Popolá.

“Cuando uno sabe leer, cuando uno sabe escribir, todo lo que hay en el mundo es para nosotros; puedo leer, aprender, crecer, divertirme, compartir con varias generaciones. Agradezco a la Universidad UNO que apoyará con sus alumnos para extender el impacto de este programa, y a todos quienes compartieron su tiempo para enseñar a otros”, enfatizó.

En la cancha de usos múltiples del plantel sede y en presencia de estudiantes de este sistema, la directora de Educación Media Superior de la dependencia, Linda Basto Ávila, indicó que para el gobernador Mauricio Vila Dosal es una prioridad lograr que más habitantes de Yucatán sepan leer y escribir, sobre todo en maya, idioma vigente y cuya práctica debe consolidarse.

“Que más orgullo que hacerlo en lengua maya. Quiero felicitar a los alumnos que tuvieron el rol de asesores; han dejado una semilla sembrada que, en el futuro, rendirá frutos. Siempre habrá una oportunidad para alcanzar sus metas”, subrayó.

En los tres años que lleva funcionando el esquema, cerca de 600 jóvenes y adultos han aprendido a leer y escribir en su idioma natal, luego de un proceso de enseñanza de año y medio, de acuerdo con un boletín.

Para esta etapa, alumnas y alumnos de quinto semestre del Bachillerato Intercultural se prepararon para fungir como asesores, realizando así su servicio social en el mismo centro de enseñanza del cual, en breve, se graduarán.

Asistieron a la ceremonia la coordinadora del programa, Alicia Góngora Mejía, y el responsable del colegio anfitrión, Wilberth Ek Ay, entre otras autoridades municipales y educativas.