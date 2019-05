Un analista opina sobre la renuncia en la Semarnat

Desde la visión del politólogo Juan Pablo Galicia Nahuat, la ahora exsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, aprovechó la tormenta perfecta del escándalo del avión comercial que retrasó para renunciar a su cargo.

Pero en el fondo tenía muchos problemas generados por el traslado de las oficinas centrales de la Semarnat de Ciudad de México a Mérida como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía el caso del Tren Maya pendiente, y no aguantó el ritmo político del titular del Ejecutivo que quiere ver resultados a una velocidad abrumadora.

Entrevistado sobre la sorpresiva renuncia de la maestra González Blanco el sábado pasado, el académico y analista político consideró que de buenas a primeras no debió ser el escándalo del retraso del avión lo que lo propició, sino los muchos problemas que afrontaba en la dependencia federal.

Galicia Nahuat destacó que el propio presidente reveló que le comentó y le sugirió a la entonces titular de la Semarnat que presente su renuncia.

“Si no se hubiera dado a conocer este escándalo de que ella retrasó el vuelo (de un avión de Aeroméxico de la ruta Ciudad de México-Mexicali), que usó su influencia, no iba a pasar nada”, señaló. “Lo cierto es que la maestra Josefa tenía muchos problemas en Semarnat. El Diario publicó las protestas de trabajadores que están en contra de la mudanza a Yucatán. Ella cedió a la presión de los trabajadores y tenía dos oficinas, una en Mérida, en el edificio de la Conagua, y otra en Ciudad de México, por ello unas veces venía y se iba”.

“Fue una combinación de factores. Tenemos el escándalo del avión que retrasó, la presión de la burocracia que no quiere venir a Mérida y la presión del presidente López Obrador de llevar la política de medio ambiental”, indicó. “Se formó la tormenta perfecta con el escándalo del avión y se dieron las condiciones para que ella renunciara. Además, el gobierno federal queda bien porque puede seguir dando el ejemplo de la ética presidencial y que los integrantes del gabinete no tienen derecho a fallar”.

El maestro de la Universidad Modelo consideró que la renuncia de la titular de la Semarnat más bien tuvo que ver con la velocidad abrumadora con la que el presidente López Obrador quiere dar resultados. Esa velocidad por tener resultados se lleva de calle a muchos funcionarios del gobierno federal y no es que aquellos sean incapaces o no puedan con el trabajo, sino que el presidente de la República quiere una transformación que se vea, que sea inmediata porque sabe que si no se ven los resultados, la ciudadanía no se lo atribuirá a este gobierno. “La maestra González Blanco estuvo estancada en la negociación con los trabajadores, no atajó la demanda de estudios ambientales que exige los que se oponen al Tren Maya, le vino el problema de los incendios que provocaron la contingencia ambiental en el centro de México y muchos otros problemas burocráticas. No tenía las atribuciones para seguir el ritmo que exige el presidente”, subrayó.

Respecto al nuevo titular de la Semarnat —en un principio se mencionó al exgobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, pero como informamos en nota aparte es Víctor Manuel Toledo Manzur—, el politólogo yucateco dijo que generalmente cuando llega un nuevo secretario de Estado lleva a su gente y muchos colaboradores muy cercanos al círculo de la maestra Josefa González Blanco se quedarán sin trabajo. En el ámbito local, es decir en Yucatán, también cree que habrá consecuencias en esta renuncia porque tendrá que terminar la mudanza de las oficinas centrales de Ciudad de México a Mérida y quizá el nuevo titular tenga otro estilo de trabajo y relación con los poderes locales.— Joaquín Chan Caamal

Dijo que Josefa González Blanco no tenía tanta presencia en Yucatán, rehuía a las entrevistas de los medios locales y no tenía las ganas de que dejara sentir que aquí vivía desde antes de que asumirá su cargo y de convivir más con los poderes públicos del Estado.

“Habría que esperar si el nuevo titular de la Semarnat mantendrá la sana distancia o tendrá mayor convivencia con los poderes y dará mayor apoyo al Estado”, recalcó. “Si llegara el ex gobernador de Veracruz como secretario de medio ambiente habrá que ver su posicionamiento sobre el proyecto d Tren Maya porque en declaraciones ha dicho que no está de acuerdo con algunas situaciones que afectarían el medio ambiente de la Península. Él plantea que se haga un mejor trabajo en los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, que se hagan bien, y será interesante conocer si le dará voz a los críticos del Tren Maya.

