Aprueban el reglamento contra el ruido en Mérida

De forma unánime el cabildo de Mérida aprobó esta tarde el reglamento contra el ruido, el cual entrará en vigor una vez que se publique en la gaceta oficial del Ayuntamiento el próximo mes.

Las reformas al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico en materia de contaminación auditiva incluyen normas en cuestión de decibeles, horarios y disposiciones para controlar el sonido en los establecimientos que hacen uso de éste recurso, no solo en el centro histórico sino en toda la ciudad. Igual se contemplan las sanciones a las que se harán acreedores quienes no acaten la norma. Los detalles no se dieron a conocer.

En una jornada de poco más de tres horas, el punto antes mencionado fue el penúltimo de un total de 13 que fueron puestos a consideración del cabildo.

En asuntos generales destacó una solicitud de rendición de cuentas sobre el reciente viaje del alcalde a China. El punto más álgido de la sesión correspondió a la aprobación de la cuenta pública para el mes de mayo del Ayuntamiento de Mérida y que se presentará al Congreso del Estado.

Crítica a los gastos

En el mes en cuestión el municipio recaudó recursos de diversa índole por un monto total de $306´984,866.00 y se erogaron por diversos conceptos $263´000.000.00 con un saldo a favor de 43´984,866. Las regidoras Sofía Castro, de Morena, y Alejandrina León, del PRI, criticaron los gastos en el rubro de comunicación social y publicidad, en el cual se erogaron 10 millones de pesos.