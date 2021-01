Aprueban los ajustes a su presupuesto

Discusión en el Iepac por dinero que se devolvería

Por mayoría, los consejeros electorales del estado ayer aprobaron el ajuste de su presupuesto, reduciéndolo a 362 millones de pesos como se lo aprobó el Congreso con un recorte de casi 60 millones de pesos, pero ad cautelam precisaron que se requiere que sea de alrededor de 383 millones de pesos para sacar el proceso electoral e instruyeron a su consejera presidenta a gestionar lo que falta.

Jorge Vallejo Buenfil fue el único consejero electoral que votó en contra, primero porque recordó que en octubre pasado aprobaron por mayoría un presupuesto (de 420 millones de pesos) que consideraron necesario para sacar los compromisos de 2021, incluyendo el proceso electoral, y ahora someten a votación otro presupuesto pero reducido (a 362 millones de pesos) que también dicen es el necesario para sacar todo lo necesario de este año, “entonces que alguien explique porque éste sí es necesario y el anterior no”.

También votó en contra por no estar de acuerdo con la devolución de los 200 mil pesos por considerar que son recursos de esta institución, la cual es un organismo autónomo, y si se adjudicaron a este instituto ya no pertenecen al Ejecutivo, no tienen porque devolverlo y se estaría vulnerando la autonomía.

Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral, respondió a Vallejo que debe devolverse ese remanente, porque la ley establece que es obligación de todas las instituciones devolver al Ejecutivo en los primeros 15 días del año los recursos que no hubiesen ejercido el año anterior, así lo establece la ley.

Otra parte de la discusión fue porque con este recorte presupuestal, entre las decisiones que se vieron obligados a tomar estuvo la de reducir la contratación de los supervisores y auxiliares electorales, de 700 a 500 y los supervisores electorales de 120 a solo 50, aunque María de Lourdes Rosas Moya, en su calidad de consejera presidenta, dijo que eran suficientes para cubrir el proceso electoral.— David Domínguez Massa

Recursos

El presupuesto aprobado por el Iepac ya con los ajustes de los recortes fue de 362 millones de pesos, más los 7.8 millones que desde el año pasado destinaron al convenio con el INE, que por tanto están etiquetados para pagarse a esa institución, y se instruyó a la presidenta a gestionar los $13 millones que faltan para poder cubrir los gastos del proceso electoral.