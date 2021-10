MÉRIDA.- “No son tiempos de dispendios, son tiempos de eficiencia; no son tiempos de excesos, sino de austeridad”, advirtió ayer Víctor Hugo Lozano Poveda presidente de la Junta de Gobierno al anunciar que eliminarán el pago de bonos y prestaciones al personal de confianza, reducirán el personal administrativo al 10% y cancelarán el pago de teléfonos celulares al personal, para ajustarse al presupuesto austero de 2022, que ascenderá a 140 millones, 164,775.46 pesos.

Por cierto, de nuevo a pesar de que su coordinadora de bancada Alejandra Novelo Segura firmó de conformidad en la Junta de Gobierno este proyecto de presupuesto del Congreso que se presentó, la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo, no sólo subió a la tribuna a hablar en contra porque “no me convence”, según dijo, sino hasta votó en contra, junto con el también morenista Rafael Echazarreta Torres, por lo cual se aprobó por mayoría con 23 votos a favor y dos en contra.

En asuntos generales Dafne López Osorio, diputada del PAN, aprovechando las efemérides del Día Internacional de la Niña, Día Internacional de las Mujeres Rurales y Día mundial de la lucha contra el cáncer de Mama, que se conmemoran en este mes de octubre habló de los problemas que pasan las mujeres, sobre todo de salud en el campo, y propuso (sin que se pusiera a votación, solo como una simple expresión en la tribuna) que ojalá todos los órganos de gobierno iluminen de rosa sus instalaciones.

De los asuntos en cartera se sometió a votación del pleno el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, para turnarlo a más tardar el viernes al Ejecutivo estatal, para que se integre al paquete fiscal que se aplicará en el Estado el próximo año y deberán enviarlo al Congreso para su discusión y aprobación el próximo mes de noviembre.

El proyecto de presupuesto del Poder Legislativo presentado, asciende a 229 millones 743,448.87 pesos, distribuidos en 137 millones 011,849.50 pesos del Congreso, a los que hay que sumarle tres millones 152,935.96 de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, a la que por cierto por ser parte del Legislativo le tocan 89 millones 577,673.41 pesos, para hacer el gran total de más de 229 millones.

Lozano Poveda explicó en la tribuna que, con esta propuesta para el próximo año lograrán trabajar con un presupuesto de 30 millones de pesos menos, solicitando un presupuesto 16% más austero del que requirió la última legislatura.

Por ello, la propuesta es que se destinen 140 Millones al Congreso para 2022, a diferencia de los 167 que solicitó la anterior legislatura para el presente año y solo les aprobaron unos 135 millones.

El coordinador de la bancada del PAN informó que, con la visión de hacer más con menos, solicitaron un análisis profundo de las finanzas del Congreso al salir la legislatura anterior, para tener claro y en orden cómo recibieron esta nueva administración, y eso les permitió saber cuáles son sus áreas de oportunidad en materia presupuestaria y de transparencia para con ello poder tener una mejor asignación de recursos a futuro.

“Así, en unanimidad con los coordinadores parlamentarios que conformamos la Junta de Gobierno y Coordinación Política es que a través de esta propuesta de Presupuesto para el Congreso damos un paso más hacia la construcción de un Congreso coherente con sus principios y consciente de su contexto: actuando con responsabilidad en el uso de los recursos públicos, que pertenecen a las y los yucatecos”, añadió.

El legislador precisó que, en contraste con el presupuesto aprobado por la anterior legislatura, para este año tendrán ahorros significativos que permitirán ejercer los recursos con una mayor eficiencia.

Reducirán personal administrativo

Primero una reducción del personal administrativo del 10% (dar de baja a unas 20 personas) que vendrá acompañada de una reingeniería en las áreas que conforman este poder legislativo, con el objetivo de garantizar un desempeño más eficiente, aprovechando al máximo las capacidades y aptitudes de las personas que laboran en este recinto.

Al término de la sesión, en improvisada conferencia de prensa dijo que las bajas se harán con total apego a la ley; e incluso quienes no estén de acuerdo con su baja están en todo su derecho de no aceptarlo y acudir ante las instancias que consideren.

Eliminarán bonos y prestaciones

En segundo lugar –continuó el diputado-, se cancelará la partida del pago de celulares; que si bien es algo que las y los diputados ya habían dejado de tener, ahora se hace para el personal administrativo, operativo y legislativo.

Se eliminará el pago de bonos y prestaciones fuera del reglamento que rige al personal de confianza, las cuales se otorgaban de manera automática y mecánica.

En su exposición en la tribuna sobre el presupuesto, el diputado señaló que, demostrando el interés que tiene esta legislatura en la rendición de cuentas, decidieron que casi el 40% de todo el presupuesto del Poder Legislativo se destinará a la Auditoría Superior, con 89 millones de pesos, que es casi el doble del porcentaje de lo que recomienda el IMCO debe tener cada auditoría estatal.

Diputada vota en contra

Al hablar en contra de este proyecto de presupuesto Jazmín Villanueva para justifica su voto en contra incluso de su propia coordinadora, dijo que, “a quienes represento, no me autorizan para firmar cheques en blanco, ni dar beneficios de la duda. Tengo un compromiso con ellos, con quienes decidieron que los representará en este Congreso expresando mis decisiones consciente y consecuente y desde luego convencida respecto de lo que estoy votando”.

Aprueban el proyecto

Finalmente al someterse a votación este proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para 2022, se aprobó por mayoría con 23 votos a favor; incluyendo el voto de la coordinadora de la bancada de morena; sólo Jazmín Villanueva y Echazarreta Torres, ambos de Morena sufragaron en contra.- David Domínguez Massa