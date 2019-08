Apuros en la flota mayor por el pulpo

No podrían pagar ni los anticipos que recibieron

PROGRESO.— Jorge Martín de la Cruz, ribereño de este puerto, comentó que el año pasado el precio del pulpo estuvo bueno, pues el kilo se pagaba a $130, y se capturaban de 18 a 20 kilos: “Hubo buenas ganancias, lo que no se da en esta temporada”.

Otros ribereños comentaron que los que seguramente pasan serios problemas son los pescadores que viajan en los barcos de la flota mayor, pues si no hay buena pesca lo más seguro es que no salden ni los anticipos que recibieron, porque les pagarían alrededor de $12 el kilo, como en años anteriores, ya que solo son tripulantes, no invierten nada.

En Chuburná, ayer lunes salieron pocos pescadores porque tampoco ha levantado la captura de ribera, así que otros grupos se dedicaron a alistar sus embarcaciones para salir a pescar en los próximos días.— GABINO TZEC VALLE