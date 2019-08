Apuros para la Fiscalía

Da inesperadas respuestas una testigo de cargo

Mal la pasó la Fiscalía General del Estado (FGE) en el segundo día de desahogo de pruebas en el juicio que se sigue contra M. A. M. S. y J. R. M. H., por el feminicidio y homicidio, respectivamente, de Emma Gabriela Molina Canto que se cometió en marzo de 2017.

Ayer la FGE llamó a declarar a tres personas: un taxista, un perito de la propia dependencia y una mujer de la tercera edad, vecina y empresaria de la colonia Los Pinos.

El taxista, quien se identificó como H. V. C. (Héctor Velázquez Campos), manifestó que es conductor de una plataforma de servicio de transporte, y que por su trabajo tenía un amigo de nombre Carlos, quien también era taxista.

Explicó que un día le llamó Carlos y le pidió ayuda para el traslado de un “cliente que paga bien”; se trataba de C. R. B. (César Reyes Barrueta), conocido como “El güero”, quien hoy es testigo protegido de la FGE.

En ese primer contacto, dijo el declarante, su amigo lo convenció para que le preste su auto, un versa rojo, a “El güero”, quien se ausentó dos horas con el vehículo, mientras que los dos choferes se quedaron a esperarlo en el hotel “Dolores Alba”. A su regreso, él y su nuevo conocido intercambiaron números de teléfono.

H. V. C. declaró que días después murió su amigo Carlos, de modo que el viernes 24 de marzo de 2017 el testigo protegido llamó a H. V. C. y le pidió que vaya por él al aeropuerto al día siguiente, pues llegaba a Mérida a las 4:30 de la tarde.

Así lo hizo el chofer de la plataforma y el testigo protegido le pidió que lo llevara al mismo hotel donde lo había conocido, pero como no encontraron lugar entonces le pidió que lo llevara a un hotel de nombre “Casa Tete”, en la colonia Los Pinos.

—Más tarde me invitó a cenar y fuimos. Ahí me pidió que le rentara mi auto por toda la noche del sábado, todo el domingo y hasta el mediodía del lunes —expuso el testigo; así lo hizo y no volvió a saber nada de él hasta el lunes 27 de marzo, cuando le devolvió el auto en un punto del Periférico Sur de Mérida. En esa ocasión, dijo, estaba en el auto una persona que le fue presentada como “Ricardo” el “Ingeniero”.

La FGE le preguntó si lo reconocía entre las personas que estaba en la sala y el testigo dijo que sí y señaló a J. R. M. H., o “Cachorro”, como la persona que estaba en el auto ese día.

Luego reanudó su relato: dejaron al testigo protegido en el aeropuerto de Mérida y llevó al “Ingeniero” al hotel “Temazcal”, donde su nuevo cliente se encontró con dos muchachos muy jóvenes a los que llamó “sus trabajadores”.

Más tarde, dijo, el “Ingeniero” le pidió que lo lleve a Ciudad del Carmen. En el camino “El güero” le llamó al declarante y le dijo que él pagaría el servicio que estaba haciendo al “Ingeniero”; sin embargo, recibió el pago después de varias llamadas y mensajes que le mandó a su primer cliente, mismos que fueron presentados por la FGE al tribunal como pruebas.

Días después, dijo, vio en el periódico que habían asesinado a Emma Gabriela y reconoció en fotos publicadas a los muchachos que hablaron con el “Ingeniero”, de modo que acudió a la FGE a hablar del caso, pues tuvo miedo de ser implicado en el asesinato.

La defensa le preguntó si podía acreditar que le había rentado su auto o había dado servicio a estas personas, pero el testigo indicó que no, pues no lo hizo por medio de la plataforma. También le pidieron escribir el número de teléfono que tenía y con el que se comunicaba con “El güero”, pero dio uno diferente al declarado previamente a la FGE, lo que podría considerarse como una contradicción.

El fiscal investigador también solicitó la comparecencia de la señora N. E. C. P. (Nidia Esther Castillo Peniche), de unos 70 años de edad y dueña del edificio donde funciona “Casa Teté”, pero ella indicó que desconoce la razón por la que fue llamada a declarar.

No sé por qué me llamaron, ¿qué es lo que quieren de mi?, dijo al fiscal cuando le preguntó por qué estaba ahí.

La mujer habló de que a su casa, el 25 de marzo, no recordaba de qué año, llegó un hombre que se hizo llamar “César Reyes” y entregó una hoja de reservación de un cuarto, reservación que había hecho mediante una aplicación digital.

El hombre se quedó el sábado y a la mañana siguiente me rechazó el desayuno de cortesía, dijo; se fue en un auto rojo, sólo regresó en algún momento a dejar la llave y se volvió a ir.

Respondió varias preguntas y dijo que un día llegó una persona sin reservación y detrás de ella una persona que se identificó como policía, pero la anciana no estaba segura de ello, así que no le permitió la entrada al segundo.

La mujer explicó que simplemente le mostró la reservación que el hombre había hecho y que tenía de forma digital y el policía se fue sin recibir documento alguno.

La empresaria puso en apuros a la FGE, pues sus respuestas no eran esperadas, ya que, además, manifestó no saber en dónde está la Fiscalía, lo que dio pie a la defensa para preguntarle si era su firma la que estaba impresa en una declaración que la mujer había hecho ante el Ministerio Público, pero ella reiteró: “No es mi firma señor, no firmé ninguna declaración”.— Gabriel Chan Uicab

Las declaraciones anteriores podrían ser contradictorias, por los números de teléfonos diferentes y la presunta firma falsa, y en ese sentido podrían ser puntos a favor de la defensa de los dos enjuiciados.

El otro testigo fue un perito de la FGE, quien presentó unas placas fotográficas y un vídeo donde se ve a los asesinos materiales de Emma correr tras cometer el crimen, ambos ya tienen una sentencia condenatoria por los hechos.

