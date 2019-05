“Aquí sí paga la gente”

En Yucatán no es grave la deuda con el Infonavit

La cartera vencida del Infonavit no está tan elevada en Yucatán, “afortunadamente la gente aquí sí paga, no tenemos ese problema como en el norte, donde es muy grave”, dijo ayer en esta ciudad su secretario general, Rogerio Castro Vázquez.

También calculó que este año esperan colocar en el estado unos 10,000 créditos, cifra superior a la de 2018.

“La cartera vencida no está tan elevada en Yucatán, afortunadamente estamos por debajo del promedio nacional, que según el último reporte es de 7.7%, mientras que aquí es como de un 5%. Estamos hablando de unos 9,000 créditos”, informó.

El yucateco, ahora secretario nacional del Infonavit (su incorporación fue como secretario técnico), llegó de Ciudad de México para participar en la inauguración de la 22a. Expo Construcción y descartó que la cartera vencida de créditos sea un problema de esa institución en la entidad, al menos no en relación con otros puntos del país.

“En Yucatán afortunadamente la gente paga, no tenemos el problema, la gente se preocupa y no abandona su vivienda. Aquí no tenemos ese problema tan grave como en el norte del país, ahí si está muy grave la situación”, expresó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.