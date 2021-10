MÉRIDA.- La Arquidiócesis de Yucatán no está efectuando una colecta monetaria por algún motivo, ni efectuando llamadas con ese objetivo, aclaró el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la iglesia católica yucateca.

Advirtió que han recibido reportes de llamadas, a dependencias, a instituciones, a personas, en las que se dice que la iglesia está solicitando recursos o incluso que es el mismo arzobispo Gustavo Rodríguez Vega que llama, para pedir dinero.

El padre Jorge Martínez indicó que si una persona llega a recibir una llama pidiéndole dinero para la iglesia que escriba en la cuenta de Facebook 'Arquidiócesis de Yucatán', para reportes y dudas.

Expuso que esto no es nuevo, estos casos de petición de dinero por usurpadores ha habido pero últimamente han recibido más reportes.

Comentó que hace varios meses, a nivel nacional, han estado mandando notificaciones a entidades de que monseñor Alfonso Miranda que es el Secretario Ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano estaba llamando a pedir dinero cosa que es falso.

En los últimos días, en Yucatán, han estado llamando para pedir dinero, para la iglesia católica, a dependencias y otras instancias supuestamente de parte de monseñor Alfonso Miranda, de algún otro obispo incluso de parte del arzobispo de Yucatán. Dicen cosas diferentes, que hablan de parte de algún obispo pidiendo dinero y como ha sido recuente conviene dar el aviso.

No pide dinero por llamadas, ni de casa en casa

El padre Jorge Martínez explicó que la iglesia tiene sus estructuras para solicitar apoyo como es el caso de la Arquidiócesis de Yucatán que tiene una cuenta bancaria para hacer sus depósitos.

Como iglesia, cuando hay una recolección de fondos es a través de una campaña o de personas autorizadas y de estructuras claras como ahora que fue el Seminariothón, en el que fue claro como dar los donativos y cuando una parroquia organiza algo también la gente identifica muy bien quienes son sus organizadores, no son extrañas ni mucho menos por llamada.

''Es común que suceda, lo reportan todo el tiempo. Pasan a las casas pidiendo dinero o vendiendo objetos sagrados (biblias, crucifijos) a nombre del párroco o del obispo y no es así son ventas a título personal pero emplean el nombre del obispo o algún sacerdote diciendo que él los ha mandado y no es cierto''.

Todo lo que sean trabajos, donativos, actividades siempre es a través de las estructuras parroquiales o de los medios oficiales.

''El llamado es estar muy atentos a no dejarse engañar por esas llamadas de extorsión. Los obispos, los sacerdotes no llamamos a dependencias y a nadie en particular para pedir dinero. Todo lo hacemos a través de nuestras actividades oficiales y cuando hay donativos a cuentas también son las cuentas oficiales de la diócesis'', aclaró el sacerdote

Por último, el vocero de la Arquidiócesis de Yucatán señaló que se hará denuncia respectiva ante estos hechos.

El número del cual se están recibiendo las llamadas es 5587094381.- Claudia Sierra

Comunicado de la Arquidiócesis

En los últimos meses, varias diócesis en México notificaron diferentes tipos de llamadas, en las que los impostores, simulaban ser obispos solicitando recursos económicos, pagos, préstamos, etc. En muchas de éstas se empleaba el nombre de Mons. Alfonso Miranda, Secretario de la CEM, buscando engañar a quien respondiera.

En días recientes, en Yucatán también se han reportado estos incidentes. Personas de mala voluntad han realizado llamadas simulando la voz y presentándose como el Arzobispo de Yucatán. Estas personas han estado llamando incluso a dependencias y funcionarios públicos.

Estemos atentos y seamos cuidadosos. Ningún obispo, ni sacerdote, ni religiosos(as) realiza este tipo de llamadas solicitando recursos de este modo. Las actividades para recaudar fondos se realizan formalmente a través de la propia parroquia o siguiendo los medios, estructuras y canales oficiales.

Las cuentas bancarias para donativos las publicamos con claridad en las redes sociales de la Arquidiócesis. Seamos cautelosos y ante cualquier anomalía, favor de reportarlo a las autoridades civiles, así como también informarnos en el facebook.