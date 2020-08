Arquitectos piden actualizaciones al reglamento local

“Retroceso” en trámites

El Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, A.C., dio a conocer un manifiesto en el que pide a las autoridades que reconozcan la legalidad y procedan a respetar las leyes referentes al desarrollo urbano y la construcción.

Entre los reglamentos que pidieron respetar se encuentran la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, Ley de Profesiones del Estado de Yucatán, Reglamento del Ejercicio y la Delimitación de la Profesión de la Arquitectura, Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

“El Colegio ha buscado siempre que las normas sean simples, claras y específicas, que se construyan con fundamento en el marco legal existente y se eliminen todas aquellas disposiciones que no son válidas ni legales, con el fin de no seguir incrementando trámites burocráticos”, expresó el presidente del organismo, Andrés Abelardo González Angulo.

Durante una rueda de prensa en la que se dio a conocer el documento, que ya se entregó a las autoridades de Desarrollo Urbano, INAH y Consejería Jurídica, el arquitecto González Angulo señaló que algunos trámites carecen de sentido y solo alargan los permisos de construcción.

También mencionó que en anteriores ocasiones han dialogado con las autoridades competentes para mejorar las normas y reglamentos, “pero hasta el momento más que ver una mejora hemos tenido un retroceso”.

Cada día se piden más documentos y estudios que, si bien las autoridades consideran adecuadas, no están en las normas, leyes o reglamentos de construcción ni en el INAH, añadió.

“Desde tiempo atrás, en especial hoy, enfrentamos una creciente burocracia de trámites que carecen de legalidad y certeza y que provocan retrasos, complicaciones y absurdos procesos que no tienen ni sentido ni base legal de existir”.

Hernán Gómez Amaro, integrante del Colegio, recalcó que el excesivo tiempo de gestión es un problema. “Este problema está asociado a un marco normativo al que ya es necesario se le hagan adecuaciones, ya es necesario que se estudien y precisen los requerimientos actuales (…)”.

“Buena parte de las unidades básicas de servicio, que en el caso de proyectación nos sirven a los que trabajamos diseño, radica que son del siglo pasado, de los años 70 ó 60 del siglo pasado”.

Fernando Alcocer Ávila, secretario del consejo directivo del Colegio, subrayó que el manifiesto es para exigirle a todos los órdenes de gobierno que se apeguen a la ley. “No pedimos que no existan normas, sino que las normas que están, bien o mal, se respeten tal cual están y no se inventen requisitos, trámites, documentos y papeles que no están establecidos en las normas”.

Según mencionaron, esos problemas hacen que el 95% de los trámites se rechacen en una primera revisión, y el 100% en el caso del INAH. “Hay que darle modificaciones, adecuaciones. Te evalúan si el proyecto les parece o no, y hacen sugerencia, cuando el proyecto debe apegarse a la necesidad de un cliente”.— Iván Canul Ek

Colegio/ Arquitectos

El secretario del consejo directivo del Colegio cuestionó la tramitología para el gremio.

Proyectos

En el INAH los proyectos nunca pasan a la primera revisión y siempre hay observaciones, dijo.

En espera

Lo anterior hace que algunos trámites tarden hasta cinco o seis meses, pero cuando el proyecto es más complejo se prolonga mínimo ocho meses. Y en el INAH, dijeron, ha habido casos en que se prolongaron hasta tres años.

Trabas a profesionales

“Si hablamos de leyes, vamos a apegarnos y que se dejen de meter, esto es lo que entorpece prácticamente el 100% de los trámites. No hay manera clara, caminos específicos para obtener los permisos de una manera expedita”, se indicó.

Otros participantes

En la rueda de prensa también estuvieron los arquitectos Alicia Gutiérrez Soto, Mario Mendoza Jaime, Addy Esperanza Guzmán García, Francisco Javier Canto Presuel y Juan Fernando Viana Chávez.