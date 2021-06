Arranca campaña de descacharrización en Mérida

MÉRIDA.- Con la meta de recolectar más de 500 toneladas de cacharros, arrancó la Campaña de Descacharrización en Mérida y sus comisarías. Se realizará hoy sábado y mañana domingo con el objetivo de contribuir a la eliminación de criaderos de moscos en dichas zonas.

El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida El banderazo de inicio de la campaña de descacharrización en Mérida ❮ ❯

El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, dio el banderazo de inicio de estas jornadas desde la Unidad Deportiva Kukulcán. Se realizan en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida y estarán beneficiando a 1 millón 370 mil habitantes de las colonias y comisarías de Mérida.

¿Qué día pasarán por los cacharros en mi colonia?

Hoy sábado 19 inició la jornada de descacharrización en la zona sur de la capital y el domingo 20, se hará lo propio en la zona norte. En ambos casos abarcando colonias y comisarías de la ciudad.

En entrevista posterior, Sauri Vivas invitó a la ciudadanía a sacar sus cacharros en el día y dentro del horario que corresponda a su geolocalización.

¿Qué cacharros sacar?

Asimismo, el funcionario estatal recordó que la recolección solo contempla recipientes que acumulan agua y se convierten en criaderos de mosquitos. Pidió no sacar basura, colchones, muebles y otros objetos que no corresponden a la descripción, ya que no son cacharros y dan mala imagen a la ciudad.

A la par de la recolección, se están realizando labores de nebulización espacial con cobertura en Mérida y sus comisarías. En este operativo estarán participando más de 1,900 brigadistas y se desplegaron 342 volquetes del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, así como 81 vehículos para las acciones de supervisión y coordinación.

La recolección de cacharros se realiza de 8 am a 3 pm. La SSY exhorta a los ciudadanos a participar eliminando de su casa los cacharros, que son los objetos que acumulan agua estancada.

Colonias donde se recogerán los artículos el sábado

Hoy sábado 19 de junio la recolección de cacharros se hará en el sur de Mérida en las colonias: 20 de noviembre, Álamos del sur, Álvaro Torres Díaz, Amalia Solórzano, Amp. La Hacienda, Azcorra, Benito Juárez Ote., Bojórquez, Bosques de Mulsay, Bosques del Pte., Brisas del Pte., Canto, Castilla Cámara, Central de Abastos, Centro, Cervera Pacheco (San José Vergel), Chichén Itzá, Cinco Colonias, Cinturón Verde, Ciudad Industrial, Cortés Sarmiento, Del Sur, Delio Moreno Cantón, Dolores Otero, El Renacimiento, El Roble, El Roble Agrícola, Emiliano Zapata I y II, Emilio Portes Gil, Esperanza, Fco. I Madero, Girasoles de Opichén, Graciano Ricalde, Jardines de Miraflores, Jardines del Sur, Juan Pablo II, Juan Pablo II Secc. Mérida 2000, Juan Pablo II Secc. Orquídeas, Kukulcán, La Flor del Sur, La Hacienda, La Macarena, Libertad I, II y III, Lindavista I, Lomas del Sur, Los Reyes, Lourdes, Manuel Crescencio Rejón, Manzana 115, María Luisa, Mejorada, Melitón Salazar, Mercedes Barrera, México Pte., Miraflores, Morelos, Morelos Ote., Mulsay, Nora Quintana, Núcleo Mulsay.

Asimismo, Nva. Kukulcán, Nva. San José Tecoh, Nva. San José Tecoh Sur, San Juan, San Lorenzo Zacatal, San Luis Dzununcán, San Marcos Nocoh, San Nicolás del Sur, San Pablo Ote., San Sebastián, Santa María de Gpe., Santa Rosa, Serapio Rendón, Tixcacal Opichén, Valle Dorado, Vergel 65, Vergel I, II, III y IV, Vicente Solís, Villa Magna, Villa Magna del Sur, Villas de Yucalpetén, Villas Mérida, Xoclán Canto, Xoclán Carmelitas, Xoclán Rejas, Xoclán San Manuel, Xoclán Santos, Xoclán Susulá, Xoclán Xbech, Yucalpetén y Zazil Há.

Así como en las comisarías sureñas de la ciudad en Caucel Pueblo, Chalmuch, Ciudad Caucel, Dzoyaxché, Dzununcán, Gran Santa Fe, Guadalupana, Hunxectamán, Molas, Petac, Plan de Ayala Sur, San Antonio Tahdzibichén, San Antonio Tzacalá, Santa Cruz Palomeque, Santa Fe, San Luis Dzununcán, San Ignacio Tesip, San José Tzal, San Pedro Chimay, Susulá, Texán Cámara, Tixcacal, Xmatkuil, Yaxnic.

Colonias donde recogerán cacharros el domingo

En tanto, mañana domingo 20 de junio corresponderá a la zona norte de la capital, por lo que se visitarán las colonias: 15 de mayo, Alcalá Martín, Alemán, Amapolita, Atlántida, Benito Juárez Norte, Brisas de Chuburná, Brisas del Norte, Buenavista, Bugambilias, Cámara de la Construcción, Campestre, Carrillo Ancona, Chenkú, Chuburná de Hidalgo, Chuburná Inn, Chuburná Vista Alegre, Chuminópolis, Colonia Yucatán, Cordemex, Del Arco, Del Carmen, Díaz Ordaz, El Cedral, El Porvenir, El Rosario, Elefante Grande, Emiliano Zapata Nte., Emiliano Zapata Ote., Fco. de Montejo, Fidel Velázquez, Florida Norte, Fracc. del Parque, Fuente Dorada, García Ginerés, Girasoles, Gonzalo Guerrero, Hacienda Real, Inalámbrica, Industrial, Itzimná, Jacinto Canek, Jardines de Chuburná, Jardines del Norte, Jesús Carranza, Juan B. Sosa, La Antigua, La Castellana, La Huerta, La Vaca Feliz, Las Águilas, Las Arboledas, Las Brisas, Las Palmas, Las Vigas, Lázaro Cárdenas, Leandro Valle, Limones, Lindavista I y II, Loma Bonita, López Mateos, Los Reyes, Magnolias, Manuel Ávila Camacho, Máximo Ancona, Maya, Mayapán, Melchor Ocampo, Mérida ISSSTE.

De igual forma, México Norte, México Oriente, Montebello, Montecarlo, Montecristo, Montejo, Monterreal, Montes de Amé, Nueva Alemán, Nueva Mayapán, Nueva Pacabtún, Nueva Yucatán, Pacabtún, Paraíso I y II, Paseo de las Fuentes, Paseos de Chenkú II, Pedregales de Tanlum, Pensiones, Perif. Lindavista, Petcanché, Petronila, Pinos, Pinzón I y II, Plan de Ayala, Polígono 108, Polígono CTM, Prado Chuburná, Prado Norte, Puesta del Sol, Revolución, Roma, Salvador Alvarado Ote., San Antonio Cinta, San Carlos, San Damián, San Damiancito, San Esteban, San Francisco, San Juan Grande, San Luis, San Luis Chuburná, San Miguel, San Nicolás, San Pablo Uxmal, San Pedro Uxmal, San Vicente Chuburná, Santa Ana, Santa Cecilia, Santa Ma. Chuburná, Santiago, Sodzil Norte, Sol Campestre, Terranova, Turquesa, Villa Fontana, Villa Zona Dorada, Villas del Rey, Villas del Sol, Villas La Hacienda, Villas Palma Real, Vista Alegre, Wallis, Waspa, Xcom, Xcumpich, Zona Dorada II.

Comisarías

En cuanto a las comisarías, personal de la SSY recorrerán Chablekal, Cheumán, Chichí Suárez, Cholul, Cocoyoles, Colonos, Cosgaya, Dzibilchaltún, Dzidzilché, Dzityá, Ex Basurero, Kikteil, Komchén, Las Américas, Los Héroes, Noc Ac, Oncán, Real Montejo, Sac-Nicté, San Antonio Hool, Santa Gertrudis Copó, Santa María Chí, Santa María Yaxché, Sierra Papacal, Sitpach, Suytunchén, Tamanché, Tamarindos, Temozón Norte, Tixcuytún, Xcanatún, Xcunyá y Yaxché Casares.

En el evento también estuvieron el subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Carlos Isaac Hernández Fuentes; el director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar y Aguilar; y el delegado estatal de la Sección 68 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Gerardo Ventura Vázquez.

Te puede interesar: Vacunación a personas de 30 a 39 años se adelanta en Quintana Roo