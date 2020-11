Arreglo o cierre definitivo

La decisión en el paso deprimido, con opción vial

El alcalde Renán Barrera Concha manifestó que el paso deprimido del Paseo de Montejo es objeto de un análisis objetivo para determinar su futuro y afirmó que no se descarta ninguna posibilidad, desde una reparación a fondo hasta el cierre definitivo, pero con una alternativa para la vialidad de la zona.

Esa estructura, explicó, representa un problema que le cuesta mucho dinero a la ciudad. Cada vez que se inunda hay que invertir en ella cientos de miles de pesos, y en unos casos millones, para que vuelva a ser funcional.

Durante amplia entrevista, de la que ayer publicamos la primera parte, el presidente municipal recalcó que el análisis que se realiza sobre esa obra es objetivo y la decisión que se tome no será producto de una decisión política o meramente financiera o técnica.

“Es un análisis objetivo, que nos permita saber qué estamos dispuestos a seguir pagando como Ayuntamiento para que esta obra esté medio funcionando o funcionando en su totalidad”, enfatizó. “Queremos que el mismo análisis nos permita saber qué alternativas hay en caso de que este paso ya presente daños estructurales que signifiquen un riesgo”.

Seguridad o peligro

“Ésta es la principal prioridad, ver si representa seguridad o inseguridad para quien transita sobre él y a partir de eso empezar a valorar decisiones. Ninguna está descartada: desde repararlo y que funcione hasta cerrarlo, con una alternativa vial. ¿Cuál sería? No lo sé, habría que entrar a ese análisis”.

Entonces, ¿el cierre podría ser una opción?, le preguntamos.

“Sin duda”, subrayó el primer concejal de Mérida. “Lo peor que nos puede pasar es tener el paso deprimido sin usarlo y sin resolver un problema vial. Eso no va a pasar... Es la última opción que yo dejaría. O lo reparamos o lo tapamos, pero con una alternativa que ayude a la vialidad de la zona”.

Rejillas y agua

Renán Barrera indicó que ha tenido prácticamente una historia personal con el paso deprimido, con diferentes etapas. En su primera administración, recordó, el punto de conflicto eran las rejillas, no la inundación, hasta que se logró una reparación a fondo con intervención de una empresa de Monterrey.

Luego llegó el problema de las inundaciones.

“Con el tema de las inundaciones, el paso deprimido es uno más de los muchos espacios inundados, porque también se inundaron los subterráneos de algunas plazas comerciales”, agregó. “Sin embargo, allí sí tuvimos un crecimiento histórico del agua, de más de tres metros de profundidad. Es algo peligroso... Alguien se cae allá y se ahoga”.

Los baches

En cuanto a los daños que han causado las lluvias en las calles, el alcalde explicó que habitualmente en cada temporada de precipitaciones pluviales hay una afectación de alrededor de 3,000 metros cuadrados de baches y esta vez la cifra se disparó.

“En esta ocasión el 30% de las vialidades resultó con daños después de las inundaciones”, abundó. “Mérida tiene una red de calles de 3,120 kilómetros, más o menos. El 30% son casi 900 kilómetros. Desde luego, no en todos los casos los daños fueron por las inundaciones, pues hay otros que se deben a la antigüedad; tenemos calles con 50, 40 y 30 años en colonias antiguas”.

Indicó que el Ayuntamiento puso en marcha un programa emergente de bacheo, cuya meta es bachear 45,000 metros cuadrados en 30 días. El objetivo, enfatizó, se logrará en la medida en que lo permitan las condiciones meteorológicas, porque se utiliza asfalto caliente que surte una empresa que también atraviesa problemas por el mal tiempo, porque no puede trasladar el material en condiciones de humedad y de lluvia.

“Por lo tanto, si hay lluvias no podemos tener material para bachear”, continuó. “Y aunque lo tengamos, no se le puede aplicar mientras está húmeda la superficie”.

El primer regidor explicó que en el programa especial de bacheo participan 14 cuadrillas del Ayuntamiento, pero adicionalmente s contrató a empresas particulares para avanzar más rápido.

“No hemos dejado de bachear. Eso es importante mencionarlo”, prosiguió. “No lo podemos hacer a la velocidad que quisiéramos, porque cada semana hemos tenido una tormenta nueva, pero tampoco hemos parado. La capacidad de respuesta del Ayuntamiento es de 24 a 36 horas después de recibir un reporte de baches”.

Recordó que también se dio a conocer una aplicación digital mediante la cual se pueden reportar los hoyancos. Al llegar la señal con la ubicación a un centro de control, de inmediato se programa el envío de una cuadrilla.

“¿Cuáles son las recomendaciones en esta época? Mucha precaución, manejar con mucha precaución porque hay muchos baches y lo que estamos buscando es ganarle el paso a este deterioro de las vialidades”, indicó. “Si deja de llover, en 30 días el tema de los baches ya no será tema. Los vamos a tapar por completo y tendremos calles en mejor estado que el que tenían antes de las lluvias”.

Los maceteros

Al hablar de la movilidad urbana en el Centro Histórico, Barrera Concha manifestó también, a pregunta nuestra, que los maceteros instalados en las calles no tienen el emblema del Ayuntamiento meridano porque no las pagó éste, sino el gobierno del Estado.

Un caso diferente, detalló, es la Ruta de la Salud. A pesar de que la salud es del ámbito del Estado, el Ayuntamiento es subsidiario y por eso los autobuses asignados sí tienen el logotipo municipal.

“Cuando vimos el problema del transporte público para los doctores y las enfermeras, que no les daban parada, hicimos un plan conjunto (con el gobierno del Estado) para rentar camiones exclusivos para esa gente”, señaló. “Nosotros pagamos dos millones y medio de pesos al mes por proporcionar 17 camiones que den rutas a ciertos hospitales y el gobierno del Estado hace lo mismo con otros 17 camiones”.

“Por eso se llama Ruta de la Salud y tenemos los dos logotipos porque hasta fiscalmente tenemos que demostrar que el proyecto es conjunto”.

“En el caso particular de los maceteros, entiendo que el Estado los compró y los pagó en su totalidad. Por lo tanto, no tendrían por qué tener nuestro escudo. Por supuesto, nos gustaría que lo pudiera tener si fuera el caso, pero no es relevante”.

El edil subrayó que el asunto del mantenimiento de los maceteros sí es importante y se está trabajando de manera conjunta en ese tema. Por el lado del Ejecutivo están involucrados el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y por el lado del municipio, la Unidad de Desarrollo Sustentable y la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

“Estamos en esa parte procesal, de ver qué pasa si un macetero se rompe, qué pasa si hay golpe a un vehículo... En fin, es parte de lo que hemos estado platicando. Hay una mesa interinstitucional donde se toman las decisiones”, sostuvo.

Explicó que sobre la marcha se han ido haciendo ajustes al proyecto de movilidad urbana. En el caso del transporte público, por ejemplo, se ha actuado cuando hay afectación a ciertos giros. Si un hotel resulta afectado por la instalación de un paradero a sus puertas, entonces se mueve media cuadra o una cuadra la zona de ascenso y descenso, según el caso.

“Cuando hay un tema muy particular que no avanza es cuando buscamos abrir los canales de diálogo y tomar decisiones que agilicen el proceso en beneficio de la ciudad”, recalcó.

Como en nuestra edición de ayer, en yucatan.com.mx ofrecemos una versión más amplia de la segunda y última parte de la entrevista con el presidente municipal.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Mérida Tema electoral

Renán Barrera respondió también a preguntas sobre el panorama electoral en Mérida.

Con quienes estén

Sobre la aspiración, ya pública, del senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín a la alcaldía, el concejal dijo: “Yo no mantendría el tema exclusivamente en el interés de un personaje u otro... Es una decisión que los partidos tendrán que tomar en su momento. Los diferentes institutos políticos están en su proceso de análisis de los mecanismos de selección de candidatos. Ya habrá tiempos para tener las definiciones de cada quien. He sido muy claro y lo reitero: mi interés es seguir trabajando por la ciudad si así los ciudadanos lo consideran. Si eso se da de esa manera y el partido político del cual emano decide que soy la opción para presentarle a los ciudadanos, yo pondré mi mejor esfuerzo y competiré con los que deseen competir. Lo he hecho en dos ocasiones anteriores y la verdad no me preocupa una tercera con quienes estén en la boleta”.