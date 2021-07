Más de una hora de denuncias contra el gobierno de Cuba por la represión a sus ciudadanos que demandan libertad en esa nación, una demanda insistente de libertad y fin de la dictadura de Díaz-Canel gritaron hoy un centenar de cubanos que viven en Mérida.

Los gritos de "Díaz-Canel asesino", "Patria y vida", "Abajo la dictadura", "abajo la represión" y "México únete a esta lucha" resonaron en las escalinatas del Monumento a la Patria de Mérida en una protesta más de los indignados cubanos que viven en la capital yucateca.

Canciones de protesta

Artistas cubanos adaptaron las letras de populares canciones de rap y pop para denunciar los atropellos del gobierno comunista y el deslinde del argumento de que los problemas económicos de Cuba son por el embargo de Estados Unidos.

Y en su letra dice: "el bloqueo no es el culpable, no destruye, la dictadura sí". No más sangre para mi Cuba, el pueblo ya quiere respirar”.

Denunciaron que a Noel Ramírez, primo de Franklin Álvarez, quien vive en Mérida, “lo desapareció la dictadura durante las protestas del domingo pasado” y no saben si está con vida porque no saben nada de él.

Poco más de cien cubanos residentes en Mérida participaron en la quinta protesta en esta ciudad contra el gobierno de su país (Foto de Valerio Caamal)

Yanitel Rodríguez, activista que encabezó la protesta, dijo que hoy Cuba no pide un plato de comida, sino justicia por la represión y agresión al pueblo desarmado que salió a las calles para protestar por la mala calidad de vida que tienen con el régimen comunista.

Para informar al mundo de lo que pasa en Cuba, la mayoría transmitió por sus redes sociales y también reprodujo los videos que circularon en las redes en los momentos de las agresiones de los elementos de seguridad de Estado, paramilitares y policías vestidos de civil.

"Los están matando"

“Libertad, libertad”, gritaron y escribieron en carteles y mantas para apoyar a los cubanos que apoyan este movimiento libertador.

“La tiranía esta armada, el pueblo está desarmado, está indefenso, los están matando”, dijeron.

Hay que desmentir lo que dice la dictadura, decir solo la verdad, es nuestra principal arma ante el mundo, repitió Yanitel.

Aquí están los videos de las agresiones por los que estamos aquí protestando, por lo que llora Cuba es por sus muertos, por una mejor calidad de vida, reiteró la activista.

“Cuba Libre”

Alex Puente arregló la canción Cuba Libre a ritmo de rap-pop que se cantó y bailó durante la protesta en el Monumento a la Patria y también demandó el fin de la dictadura en la isla.

Los manifestantes alzaron a lo alto rosas blancas, prendieron veladoras y se arrodillaron y guardaron un minuto de silencio en memoria de los muertos, agredidos y desaparecidos en la isla.

"Nunca nos verán arrodillados ante el gobierno cubano, es un gobierno que está atacando al mismo pueblo, está acabando con la verdad, el pueblo salió a las calles para gritar por una mejor vida, a exigir sus derechos, por la paz y respeto a sus derechos humanos", señaló Alex Puente.

Entre los carteles que llevaron estuvo uno que decía: "Raúl Castro, asesino", pero en su mayoría las frases fueron en un tono de “Libertad para Cuba, ya se acabó el engaño de 60 años”.

Conductores que pasaron por el Monumento a la Patria tocaron las bocinas de sus autos en señal de apoyo y aceptaron los volantes que repartieron los cubanos donde denuncian las agresiones al pueblo cubano.

En esta manifestación, los promotores de las protestas en Mérida reunieron mayor número de asistentes.