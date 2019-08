Arremetida del delegado

Díaz Mena culpa a empresarios por la pesca furtiva

El delegado de Programas Sociales del gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, afirmó que es urgente una reordenación pesquera en la costa yucateca, pero se debe de hacer sin hipocresías entre los tres niveles de gobierno y el sector pesquero de la entidad.

Culpó a los empresarios pesqueros de alentar el furtivismo que permite la captura ilegal de especies todo el año y que ahora genera bajo precio en el pulpo porque aquellos tienen rebosando sus bodegas de este producto. Advirtió que ni con 300 inspectores de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) controlarán la captura furtiva de especies en veda porque hay empresarios pesqueros que fomentan la pesca ilegal, compran, almacenan y transportan el producto marino. También, dijo, hay el doble de lanchas en el mar del número autorizado.

Entrevistado con relación a las quejas y acusaciones de pescadores que hicieron un plantón en las oficinas locales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el jueves pasado, Díaz Mena destacó el enfoque político de este movimiento en Yucatán porque solo en este estado atacaron al delegado federal, en este caso a él, porque en ningún otro lugar acusaron al delegado federal de la problemática.

“Coincido totalmente con los pescadores. Tenemos que hacer un reordenamiento pesquero, hay que actuar entre todas las autoridades, las estatales, federales y municipales para que de común acuerdo realicemos el reordenamiento puerto por puerto”, dijo.

“Este reordenamiento se debe de hacer sin hipocresías, que no pidan que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre; que cuando se detenga a un camión con producto ilegal no estén llamando para que los liberen porque es amigo del presidente de la cooperativa o del alcalde. Realmente hay que hacer un reordenamiento serio y yo invitaría al secretario de pesca estatal para que firme un convenio con Conapesca para que ahora que pretenden hacer un censo de lanchas y de embarcaciones, de una vez se haga el ordenamiento.

“Que no solo cuenten cuántas lanchas hay y en qué situación están, si no que de una vez la Conapesca lleve a cabo el reordenamiento, es decir, embarcación que este en el mar y no tenga permiso o que sea ilegal, va para afuera”, afirmó.

“El furtivismo se va acabar si los empresarios dejan de comprar el producto ilegal que les llevan los pescadores furtivos, que lo dejen de comprar, que dejen de transportar y de almacenar, pero desgraciadamente no es así”, subrayó Díaz Mena.

“Por un lado hay empresarios que siguen comprando la pesca furtiva, y por otro lado piden que se aplique la ley. Estoy a favor de que la Conapesca pronto nos de una respuesta sobre la solicitud de aumento del número de inspectores, pero también las autoridades estatales y federales deben de firmar un convenio para que se lleve a cabo puerto por puerto un ordenamiento que puede empezar desde El Cuyo, que es un puerto pequeño y que está ordenado hasta cierto punto; que revisen embarcación por embarcación porque hay más de las autorizadas. Son aproximadamente 3,500 lanchas menores con permiso, pero hay más de 7,000 en el mar”, apuntó.

“Esto quiere decir que hay empresarios que en su voracidad por ganar más dinero, traen gente de otros estados, traen gente a los puertos, les hacen pequeños hoteles para que vivan, les dan la comida y todos sus gastos y los llevan al mar a pescar de manera ilegal. Esto también revela que debe de haber embarcaciones con permisos clonados o que navegan sin ningún permiso”, dijo el delegado.

Afirmó que con ese esquema desordenado de pesca ni 300 inspectores será suficiente para controlar o acabar el problema del furtivismo. “Si los pescadores y empresarios pesqueros no cuidan la biomasa, están dañando la economía de la costa y del Estado como se está viendo”.— Joaquín Chan

“Tienen que cuidar la cantidad de pesca porque ya se están acabando algunas especies como el mero, que está a punto de la extinción, y ahora el pulpo que está escaso y para colmo el precio está barato porque las bodegas de los empresarios están rebosando de este producto y el mercado europeo tiene un exceso del molusco y por ello está muy barato.

“Tenemos que trabajar juntos para que puerto por puerto y a través de los comités náuticos se acaben los problemas del sector. Todo mundo sabe quiénes son los furtivos, cuándo salen, dónde están, por lo tanto lo deben de reportar para que en su momento cuando tengamos la vigilancia adecuada les pongamos un alto al furtivismo entre todos”, señaló el delegado federal.

Respecto a la demanda de apoyo en combustibles, Díaz Mena informó que ya se va a liberar el programa de subsidios federales, pero desgraciadamente en Yucatán falta que se abra una ventanilla para incluir a muchos pescadores que no están en el programa de subsidio de combustibles para la pesca porque en años anteriores se incluyó a empresarios grandes, en vez de los ribereños que son los que necesitan el apoyo.

“No sé por qué motivo, pero en años pasados, muchos empresarios, quizá por sus buenas conexiones con el gobierno, se empadronaron en el programa y resulta que mucho apoyo de combustible le está llegando a los grandes empresarios”, reveló. “El pescador ribereño que verdaderamente necesita el apoyo está quedando fuera del padrón de beneficiarios. Ya solicité al comisionado nacional de Conapesca que haga una revisión de esos padrones y que se abra la ventanilla para incluir a todos los que lo necesitan”.

Precisó que no hay desvío de combustible, sino acaparamiento de apoyos de quienes menos lo necesitan.

El representante del gobierno federal en Yucatán recordó que desde que asumió el cargo apoya al sector pesquero porque él proviene de un puerto, conoce los problemas y gestiona un incremento en el número de inspectores, pero el coordinador de inspección y vigilancia de Conapesca le informó que no hay presupuesto para contrataciones. Incluso, consiguió una cita y organizó una reunión con el titular de Conapesca en Mazatlán con resultados positivos para la renovación de permisos de pesca de langosta y pulpo, algo que nunca había ocurrido de que el titular los atendiera personalmente y les ofreciera soluciones a los problemas.

