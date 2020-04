Arriba la yucateca Ethel Trujillo desde Perú

“Un milagro” que la maestra Ethel Trujillo regrese

Un calvario que comenzó hace una semana con el fallecimiento de su esposo, tuvo ayer un episodio feliz, de esperanza, para doña Ethel del Carmen Trujillo Trujillo, quien anoche llegó a Mérida procedente de Cusco, Perú, donde permanecía aislada.

Como anticipamos, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana Gulfstream G550 trajo a la profesora jubilada yucateca, en el vuelo 3916. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en medio de una operación de seguridad sanitaria, en el que participó personal médico y una ambulancia de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), a las 21:08 horas, en lo que se considera un operativo sin precedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El doctor Darío Rodríguez Trujillo, hijo de la dama yucateca repatriada, fue una de las personas que estuvo en su recepción.

“¡Gracias capitán, es mi mamá, gracias, es mi mamá!”, exclamó el médico frente al avión con las puertas abiertas.

La dama yucateca salió del aeropuerto por el acceso al hangar presidencial minutos antes de las 22 horas, en una ambulancia del gobierno del Estado. Partió rumbo a un hospital del cual no se dieron detalles.

Como indicamos, la señora Trujillo Trujillo y su esposo, Isaías Rodríguez y Rivero, formaron parte de un grupo de 25 yucatecos que realizó una peregrinación en Perú. El matrimonio quedó atrapado en ese país porque él dio positivo a coronavirus y no se les permitió viajar.

Rodríguez y Rivero falleció el martes 24 y doña Ethel quedó en cuarentena en un hotel de Cusco, lejos de su familia y sin poder velar a su esposo.

“Es un desastre lo que le pasó a mi mamá y aun así sigue estando fuerte”, afirmó Alonso Rodríguez Trujillo ayer en la tarde.

“Mi mamá está emocionada. No está grave pero sí está delicada por la edad, no por la enfermedad”, dijo.

“La enfermedad no la desarrolló, pero con todo el trauma psicológico que trae, más la cuestión de estar aislada y que no se alimentó bien, le tienen que hacer un chequeo general porque ella tenía su medicina para la presión arterial”.

En el chequeo general que le harán se pretende confirmar o descartar si realmente dio positivo a Covid-19, como afirma el Ministerio de Salud de Perú, que no tenía reactivos disponibles.

“Aquí le van a tener que hacer una prueba y obviamente ya tendrán que ver qué hacer con ella y a que hospital la van a ingresar”, añadió el hijo de los profesores, quienes son conocidos feligreses y servidores de la parroquia El Divino Redentor de Pensiones, muy estimados por muchas personas.

“Es un milagro que no haya desarrollado la enfermedad”, destacó de su madre, quien tiene 79 años de edad.

Antes de las 12 horas de ayer, Alonso Rodríguez indicó que no conocía el plan del vuelo que traería a su madre. Comentó que las autoridades no les habían dicho exactamente dónde sería el aterrizaje. Conforme pasaron las horas la alegría de la familia crecía, aunque ya sabían que no podrían abrazarla, pues debe continuar en cuarentena.

“Estoy contento, mis sentimientos son encontrados, lo que me pasó no se lo deseo a nadie”, manifestó.

“Parece que estoy viendo una película de esas de ‘Misión Imposible’. La verdad, es una bendición más que la puedan trasladar, es una bendición que mi mamá haya resistido al virus y no se haya enfermado”, subrayó.

Alonso Rodríguez agradeció a las autoridades que hayan sido sensibles ante el caso de su mamá.

Haría cuarentena

Se informó que doña Ethel Trujillo será llevada a un hospital, del cual no se reveló el nombre, para darle atención, y que cuando las autoridades de salud lo determinen será trasladada a su hogar, para continuar la cuarentena.

Doña Ethel realizó el viaje a Mérida con un equipo especial de protección sanitaria y con las cenizas de su esposo Isaías Rodríguez.

El doctor Darío Rodríguez estará pendiente de la salud de su madre. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió a México a las 14 horas.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó por la mañana en su cuenta de Twitter “como lo ordenó el Presidente López Obrador despegó hoy a las 5 a.m. el avión de la Fuerza Área Mexicana para traer a la señora Ethel del Carmen Trujillo Rodríguez de 80 años de edad quien se encuentra aislada en Cuzco. Agradecemos el apoyo del gobierno peruano, gracias!!”.

Horas más tarde circuló en redes un vídeo de las maniobras de traslado.

La operación coordinada por los gobiernos de México y Perú, incluyó la entrega de las cenizas de Isaías Rodríguez y Rivero.

Relaciones Exteriores emitió mensajes por Twitter del retorno de la profesora:

“Hoy, a las 11:59, aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Cusco, Perú para rescatar a la mexicana confirmada con #Covid19, quien lamentablemente perdió a su esposo por la misma enfermedad.

“Este operativo, coordinado entre el @GobiernoMX y el de Perú, se logró por repatriación humanitaria y bajo las disposiciones sanitarias de ambos países.

“México agradece el apoyo del gobierno de Perú, ya que se realizó en condiciones de emergencia nacional”.— Claudia Sierra Medina

