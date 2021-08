Asesoría por el fisco

Ante obligaciones hacendarias la Prodecon apoya

Aunque el plazo para las declaraciones de impuestos de las personas físicas y morales concluyó en abril pasado e incluso su ampliación también terminó en mayo, en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) continúan apoyando de manera gratuita a quienes no lo hayan hecho para ponerse al día, informó ayer su delegado en la entidad, Ismael García Escutia.

El funcionario añadió que también en forma gratuita ofrecen sus servicios a las organizaciones civiles que reciben donaciones y tenían hasta el pasado 31 de mayo para hacer su declaración.

Y quienes no lo hicieron, aunque no hubiesen registrado actividad o les dieran donaciones, tienen la obligación de hacer su declaración y si no lo hicieron son multadas.

De hecho ya pidieron su apoyo las primeras 10 multadas.

“A diferencia de muchas actividades, plazos y tramites que se suspendieron por la pandemia del coronavirus, los asuntos hacendarios no se suspendieron ni se suspenderán, y quienes no cumplen son castigados con multas que muchas veces por ignorancia o descuidos se vuelven hasta impagables y son motivo de la pérdida de negocios”, advirtió el delegado de la Prodecon en Yucatán.

Para evitar esas situaciones no deseables para nadie, el funcionario federal señaló que precisamente para apoyar a los contribuyentes “la Prodecom tampoco suspende sus actividades por la pandemia”.

Labores

“Seguimos trabajando todos los días en horarios laborales para asesorar y ayudar de manera gratuita a quienes lo soliciten”.

García Escutia informó que del pasado primero de abril hasta el 12 de agosto del presente mes, solo para el rubro de presentación de declaración anual se ha apoyado a 941 contribuyentes en Yucatán, mientras que en ese mismo periodo el año pasado ayudaron en este mismo rubro a 1,055, con una pequeña disminución para este año.

Respecto a las solicitudes de devolución de impuestos, que es otra área donde también apoyan a los contribuyentes, en lo que va del presente año ya se ayudó a 520 solicitantes, mientras que respecto del mismo periodo del año pasado se apoyó a 411, contribuyentes.

“Básicamente queremos informar que no obstante que persisten las medidas sanitarias y restricciones por la pandemia, estamos como procuraduría prestando servicios en forma normal, solo respetando las normas. Ofrecemos asesor fiscal, contador o abogado a todos los interesados que lo necesiten para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como a quienes perdieron el empleo para presentar su declaración anual que debió ser en abril”, remarcó.

A quienes no han presentado su declaración, el delegado les informa que están todavía a tiempo para hacerlo. “Mientras no tengan un requerimiento, podemos presentarla sin sanción, como un cumplimiento espontáneo”.

El entrevistado recordó que los obligados a presentar su declaración son aquellos que obtuvieron más de 400 mil pesos de ingresos el año anterior o tuvieron dos patrones obligados.

“En este sentido, aunque fue en abril cuando se acabó el plazo, se prorrogó para mayo y se les continúa apoyando para que lo hagan. Para eso trabajamos de lunes a viernes en forma ininterrumpida de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Solo tienen que pedir cita por internet para evitar muchas personas en espera”.

También se puede pedir cita por vía telefónica o electrónica, en prodecomyucatán@.com.mx, citó.

El delegado informó que las principales problemáticas por las cuales los contribuyentes no cumplen sus declaraciones a tiempo son porque no tenía contraseña o no la recordaba, o bien no tenía vigente su firma electrónica o no la había tramitado. También por desconocimiento de ingresos, procesos de aclaración, falta de emisión de CFDI de nómina y por discrepancia de la información precargada en deducciones e ingresos.

Para todos esos casos la Prodecom ofrece sus servicios de apoyo a los contribuyentes en forma gratuita para que cumplan y se pongan al día con sus obligaciones fiscales, así como para que reclamen los saldos a favor que también tienen muchos.— David Domínguez Massa