Asistencialismo “no sostenible”

Antes de repartir —dicen—, se debe generar suficiente

El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador basado en el asistencialismo no es sostenible porque en determinado momento el dinero que se reparte se va a acabar y no se está generando la riqueza suficiente para después distribuirla, advierte el doctor Gerhard Wahlers, secretario general adjunto de la Fundación alemana Konrad Adenauer.

No se puede distribuir riqueza sin antes generarla, sin crear al mismo tiempo posibilidades de riqueza —añade—; sin ingresos suficientes, no hay nada qué distribuir.

El directivo señala un componente adicional y preocupante en el asistencialismo, que es la falta de transparencia en su aplicación; al contrario, apunta, en ese sentido yo no veo realmente pasos en el camino recto.

El señor Wahlers visitó ayer el Diario como parte de su segunda gira por el país después de la realizada hace dos años, en noviembre de 2017, a fin de conocer de primera mano cuál es la situación de los mexicanos, como funcionario de la fundación germana, que tiene presencia en la República desde hace más de 30 años.

Estuvo acompañado de los señores Hans Blomeier, director de la oficina en México de la fundación alemana, y Luis Téllez, director de Proyectos en la oficina mexicana de la misma fundación.

Su visita a esta casa editorial, en la tarde, se realizó en dos etapas: primero se reunió con el director general de Grupo Megamedia, Carlos R. Menéndez Losa, y esposa María de Lourdes Gómory Martínez, presidenta de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) en Mérida, y el director editorial del Diario, Luis Alberto González Uribe.

Posteriormente, sostuvo una segunda reunión en la que estuvieron, además de los de la primera: Isabel Montero Zaldívar, coordinadora de la Agencia Informativa Megamedia; Manuel Martín Balam Ruiz, subdirector editorial del Diario; Juan Carlos Góngora Solís, coordinador editorial del Diario, y Víctor Manuel Dzul Zum, periodista del equipo Central 9.

En su intervención, el doctor Wahlers explicó que en esta su segunda visita a México ha recorrido Guanajuato, Ciudad de México y, por primera vez, Villahermosa, donde se ha entrevistado con líderes empresariales, políticos, representantes de la Iglesia, periodistas y otras personalidades, a fin de conocer cuál es la situación del país dos años después, sobre todo a raíz de las elecciones presidenciales de julio del año pasado.

Para mí fue muy interesante ver cómo estaba el país hace dos años y cómo está ahora después de las elecciones, comenta en la charla. Los temas que más preocupan a los mexicanos son los mismos que encontré hace dos años: 1) la seguridad e impunidad, 2) la desigualdad y 3) la corrupción.

Lo que cambió, a mi parecer —añade—, es cómo se están tratando esos temas. He escuchado que hay que enfrentarse a la inseguridad, pero no con balazos y sí con abrazos, pero tengo la impresión de que ahora hay mucha gente que está preocupada porque así no se va a resolver el problema.

“Otra impresión que tengo es que el proyecto del presidente es de los años 70, con una economía centralizada y dominada por el Estado”.

