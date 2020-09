Asociación ayuda a un albergue de personas con VIH

Piden que se apoye a colectivos

Eduardo Armenta Suárez, director general de Transformando Vihdas, señaló que en el tiempo que lleva la pandemia no han recibido apoyo de las instituciones.

Esta asociación tiene entre sus actividades brindar ayuda a un albergue y personas con VIH.

“Queremos que se vea más apoyo a las campañas de prevención. Sí es cierto que está el coronavirus, pero no es lo único, hay otras enfermedades”, dijo.

Armenta Suárez informó que han pedido apoyo a las autoridades, pero no se les ha ayudado. “El gobierno, aunque está regalando despensas, los que estamos acá no estamos recibiendo nada. Pero hay vídeos de que están repartiendo en zonas donde la gente no necesita”.

Incluso señaló que cuando salió la convocatoria del seguro para el desempleo, muchos voluntarios y discapacitados solicitaron ese apoyo y no se les otorgó.

“Ahorita siento que han abandonado a las personas de grupos vulnerables”, manifestó, tras subrayar que sus demandas tampoco han tenido eco en las redes sociales. “Como no es la ‘ley seca’ no le interesa a nadie”.

Armenta Suárez resaltó que para mantenerse y conseguir fondos para apoyar a un albergue brinda pláticas y hacen labor de boteo, aunque su principal actividad es brindar pláticas sobre VIH-Sida, depresión, alcoholismo y drogadicción, así como canalizar a grupos de autoayuda a quienes lo necesiten. Sin embargo, esa actividad también se ha visto afectada por la contingencia.

Igual subrayó que sus acciones no son con afán de lucro. “En la asociación somos 12 personas que ayudamos como voluntarios en un albergue. Algunos se quedan con los enfermos, otros están en la cocina y otros, como yo, hacemos boteo”.

“Queremos estar en contacto con la gente y que nos vean como somos, voluntarios con ganas de ayudar. Somos un grupo de personas unidas en un mismo bien común: ayudar a personas con VIH. Desgraciadamente tenemos que sostenernos, y por eso hacemos boteo y damos pláticas en los camiones y la calle”.

Puede recibir más información en la página de Facebook “Transformando Vihdas A.C.”— Iván Canul

De un vistazo

Complicaciones

“Subimos a los camiones bajo mucha reserva, siempre con el cubrebocas bien puesto y con careta en la mayoría de los casos, evitamos tocar al público y si una persona se queja nos tienen que bajar. Se entiende por la contingencia, pero queremos que se entienda que no nos están dando con qué trabajar”, dijo Armenta Suárez.