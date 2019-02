Aspirantes a la CMIC presentan plan de trabajo

El próximo día 14, los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) elegirán al nuevo presidente de esta organización empresarial en Yucatán, en un proceso interno que ha despertado interés por el perfil de los dos aspirantes inscritos.

Ambos contendientes son ingenieros, son dueños de empresas, pertenecen a la directiva saliente y llevan años como directivos de la CMIC local.

Raúl Aguilar Baqueiro es director general de la constructora Maxisa y tiene 22 años en esta industria; Juan Uribe Pastrana es director de Feca Construcciones y pronto cumplirá 40 años en el ramo de la construcción.

Para conocer los planes que tienen para sus afiliados, en entrevistas por separado el Diario les hizo las siguientes preguntas:

1) ¿Qué lo anima a competir por la presidencia?, 2) ¿son más de lo mismo?, 3) ¿qué lo diferencia del otro candidato?, 4) ¿qué le falta a la CMIC para que sea un referente empresarial?, 5) ¿cómo ve el panorama para la industria de la construcción en 2019?, 6) plan de trabajo; y 7) ¿qué petición le hace a los 235 votantes?

Juan Uribe dijo:

1) Quiero dirigir la CMIC para construir piso parejo para todos los afiliados y sumarnos a las políticas y prácticas contra la corrupción. La experiencia y cercanía con mis compañeros constructores me ha dado una perspectiva clara sobre el camino que debe tomar la cámara. Ofrezco el respaldo de una organización fuerte que ayude a solucionar problemas y les dé herramientas para que sean más competitivos.

2) No soy más de lo mismo. Hubo cuatro aspirantes y quedamos dos. No es que seamos más de lo mismo, somos personas que nos movemos en el mismo sector. Si hubiese otro candidato interesado, se hubiese inscrito, los reglamentos y estatutos lo permiten, es una democracia que se maneja muy bien desde hace años. Si hay gente que diga que es más de lo mismo, pues hubiese competido para ver si recibía el apoyo mayoritario de los afiliados. Hoy somos dos aspirantes con muchos conocidos y los dos tenemos la voluntad de sacar adelante a la cámara.

3) Aquí en este sector todos somos amigos y conocidos. Estamos con la buena voluntad de que sea cual sea la planilla ganadora, tendremos que hacer un comité incluyente que abarque todos los sectores para hacer más fuerte y más unida a la cámara y generemos más oportunidades para los afiliados.

4) Creo que la cámara tiene muchas bondades, mucha gente quizá la vea con otros ojos. El reto es hacer más fuerte la atención al socio, que permeen todas las bondades que tiene la cámara hacia ellos. A lo mejor nos ha faltado difundir estas bondades porque la cámara es una generadora de bolsas de trabajo, de allí viene el lema de campaña “piso parejo” para todos. Mi compromiso es generar oportunidades para todos los socios y que podamos acceder a nuevos nichos de trabajo.

5) No lo veo como una dificultad, lo veo como un reto. Cuando hacemos un análisis y nos damos cuenta que los presupuestos gubernamentales están recortados y tenemos que buscar otras opciones, veo que en Yucatán el 80% es obra privada y el 20% es obra de gobierno. Entonces hay que voltear la cara hacia la iniciativa privada porque hay un dicho muy grande que reza que Yucatán y Mérida están de moda. Esto quiere decir que estamos en una situación de auge y lo que nos toca hacer es capacitarnos y certificarnos para que seamos más competitivos.

Socios

6) Le daré mayor atención al socio, reforzaré la capacitación para darle todas las herramientas para que sean más competitivos, pondré a su servicio a los asesores legales, haremos alianzas estratégicas con otras cámaras empresariales para generar oportunidades de negocios, vamos a interactuar con más efectividad con los tres órdenes de gobierno, trabajaré para construir piso parejo para que todos los agremiados tengan oportunidades y no solo grupos privilegiados.

7) La invitación que hago a los afiliados es que ejerzan ese derecho que les da el estatuto y reglamento. Es muy importante que la democracia se manifieste libremente, manifiesten su apoyo para bien de la cámara y desde luego hacia mi plataforma que propongo.

Raúl Aguilar, por su parte, dijo lo siguiente:

1) Hoy miran a Yucatán por su crecimiento, certeza jurídica, paz social, su seguridad y nos toca a todos sumarnos para que siga adelante. En esta sumatoria de ciudadanos, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil juegan un papel determinante, por lo que las organizaciones deben ser fuertes y con liderazgo. Este “boom” que tiene el estado alentó mi aspiración de competir porque deseo que siga adelante.

2) No, definitivamente no es más de lo mismo. En la palabra unidad y liderazgo viene implícito cuando digo comité incluyente, que es una propuesta de las más importantes. Hoy estamos en el proceso dos candidatos y estoy convencido de que no debe haber perdedores, solo ganadores. Juan Uribe tendrá la misma invitación para que esté en el comité. Estoy garantizando con esto que cualquiera que sea el candidato ganador esté inmerso en el trabajo, en las pláticas con todos los afiliados y la integración de un comité directivo con los mejores representantes de la cámara.

—Originalmente fuimos cuatro aspirantes y desde el principio propuse que los cuatro deberíamos estar en el siguiente comité. Carlos Castellanos se alió conmigo y el otro aspirante, Jorge Euán, valoró que tiene un compromiso con la Fundación Plan Estratégico de Yucatán.

3) Que siempre buscaré la unidad y lo demostraré después de la elección con el planteamiento que hago de una planilla incluyente. Con esto garantizaremos que una vez que termine la elección, al día siguiente todos estaremos trabajando de nuevo, como debe ser, todos somos yucatecos, meridanos y todos nos llevamos en la CMIC.

4) Liderazgo. La CMIC es una gran institución que tiene muchas fortalezas como el instituto de capacitación, la Expo Construcción que está consolidada y puede potenciarse más. Nos toca reconocer el trabajo que hicieron las anteriores directivas, agarrar la experiencia y crecerlas hacia afuera. Y para eso se requiere liderazgo, está implícito el tener posicionamientos en temas que nos afectan y marcar la agenda. Es lo que tiene que hacer la CMIC para ser más fuerte.

Entorno

5) Veo un panorama difícil porque vienen recortes, pero con liderazgo y competitividad le podemos dar la vuelta. Tenemos tres órdenes de gobierno que tienen programas de obra pública y la iniciativa privada, las cuales generan condiciones de trabajo. El señor gobernador (Mauricio Vila Dosal) anunció una inversión de $5,500 millones de empresas nacionales, extranjeras y locales que generarán 10,500 empleos directos y 34,000 indirectos.

—Nosotros como gremio de la industria y al futuro líder le toca crear los espacios para que los afiliados puedan participar. Allí tenemos un crecimiento muy importante donde tenemos que estar; en el ámbito federal tenemos el Tren Maya.

—Hoy el Presidente de la República mira al sureste y su proyecto número uno está en esta región y están dadas las condiciones para que arranque en Yucatán porque tenemos derecho de vía liberado, certeza jurídica, paz social y crecimiento. La CMIC tiene que crear los espacios para que sus afiliados participen en esas grandes obras y demostrar nuestra gran capacidad y productividad.

Sobre qué le pediría a los votantes, solicitó “que escuchen ambas propuestas, que las estudien y tomen una decisión. Finalmente, será una decisión para los próximos dos. Vale la pena que reflexionen mucho sobre lo que ofrece cada planilla, tenemos una opción muy buena”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

CMIC Yucatán Contienda por la dirigencia

Raúl Aguilar Baqueiro resumió su plan de trabajo en unidad y liderazgo en la CMIC. La unidad la dividió en cinco directrices.

Las directrices

Una, oportunidad para todos; dos, interacción con los tres órdenes de gobierno, instituciones y demás cámaras pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial; tres, tener un comité incluyente con alta representatividad de todos los afiliados; cuatro, tener un asiento en el comité de vigilancia del presupuesto, hoy no tenemos ni en el municipal ni en el estatal; y cinco, capacitación para los afiliados. Este último es un nicho importante y es por este medio donde podemos salir a buscar a jóvenes emprendedores que renueven nuestros contenidos, señaló el candidato.