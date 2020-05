Asur: La pandemia cambiará la forma de viajar y hacer turismo

El director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, quien tiene bajo su responsabilidad nueve aeropuertos del Sureste, entre ellos el de Mérida, manifiesta que hoy nadie tiene claro qué va a pasar y se tomarán las medidas conforme se presenten las situaciones, pero definitivamente el secreto para evitar los contagios es seguir las recomendaciones sanitarias, como guardar la sana distancia, lavarse las manos, usar cubrebocas y mantenerse en casa quienes no estén en el plan de trabajo esencial. “Estas medidas se tienen que aplicar todo el tiempo, tiene que ser una costumbre porque la pandemia no terminará inmediatamente, aun cuando se reanuden las actividades”.El turismo es una actividad productiva, económica, social y cultural muy sensible a este tipo de pandemias —enfatiza—. Es la primera actividad que afectó el Covid-19 y será de las últimas en salir. “La salud es necesaria, no solo para el turismo sino para viajar, incluso el que pierde la salud no quiere salir porque no se siente seguro de que en los destinos donde vaya habrá garantía de desinfección para que evite el contagio. “El turismo se va a recuperar, 2020 será un parteaguas, ¿en cuánto tiempo?, dependerá del logro de alguna vacuna o que haya instrumentos para que los pasajeros viajen con todos los cuidados sanitarios.

“Creo que se necesitará un pasaporte sanitario, que alguien que salga de viaje lleve un certificado donde diga que no tiene coronavirus o someterse a una prueba para que ingrese al avión. No sería extraño este tipo de medidas porque en 2011, a raíz del atentado en las Torres Gemelas nadie se quitaba cinturón y zapatos, y ahora sí”.

Tras recordar que el aeropuerto de Mérida aplicó los protocolos sanitarios apenas surgió el Covid-19, considera que cambiará la forma de viajar y los turistas preferirán ir a donde haya garantías de asepsia. Habrá una nueva cultura de vida y de higiene.