Atención a los mayas

En el IMSS ya se otorga traducción para los trámites

En la subdelegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán se establecieron acciones para brindar orientación y servicios en lengua maya a la población.

De esta manera pueden tener la certeza de que se les atiende con calidez, calidad, transparencia y honestidad, informa un comunicado.

Actualmente, en un día típico la subdelegación otorga atención a más 15 personas mayahablantes, por medio de tres trabajadores del IMSS y personal de vigilancia que apoyan como traductores para atenderlos sin dificultad.

A esos usuarios les explican todos los formatos, trámites y/o les traducen las indicaciones que les da el personal encargado de las ventanillas de atención.

Los servicios más requeridos por las personas que hablan maya son asesorías para trámites de pensión y solicitudes de semanas cotizadas. En estas oficinas también pueden solicitar la asignación de Número de Seguridad Social, alta en clínicas, corrección de datos y constancia de la vigencia de derechos, entre otros.

Ariosto Xequé Xix, de 62 años de edad, originario de la localidad de Tixcacaltuyub, municipio de Yaxcabá, habla poco español, por lo que agradece la atención otorgada durante su trámite.

“Este servicio está bueno porque permite a mucha gente que no habla español saber que pueden venir, hacer sus trámites, preguntar y serán entendidos, es una forma de ayudar a las personas porque en ocasiones la gente llega al Seguro pidiendo una ayuda y no sabe hablar español; es bueno que los trabajadores del IMSS que saben maya nos ayuden”, comentó.

El trabajador del IMSS y traductor Josué Stalin Eb Can, quien es originario de la comisaría de Kimbilá, en Izamal, informó que “la gente agradece mucho los servicios que se le otorgan en lengua maya, ya que en ocasiones hay personas que no hablan español y es difícil para ellos no tener a alguien que los apoye”.

Seguro Social Trámites

Josué Eb Can comenta que ayudar como traductor en el IMSS es una labor muy bonita.

Aporte

“La maya es la lengua materna en Yucatán y saber que ayudo a todas estas personas a concluir con sus trámites y que pertenezco a esta subdelegación es realmente satisfactorio”, indicó.

“Voces del Sur”

La subdelegación Mérida Sur está en la calle 131 número 999 con 42 Sur de la colonia Serapio Rendón, desde hace cinco años todo el equipo de trabajo ha fortalecido el proyecto que han nombrado “Voces del Sur”, cuya finalidad es mejorar todos los servicios que se otorgan incluyendo las atenciones en lengua maya, informó Román Pech Balam, titular de esa instancia del Seguro Social.