Atrapados en sus casas

En Las Américas permanecen en medio del agua

Han pasado tres días desde que el huracán “Delta”, en categoría dos, pasó por la Península de Yucatán dejando grandes volúmenes de agua que han propiciado un inusitado incremento en el nivel del manto acuífero.

Esto ha ocasionado que varios fraccionamientos, centros comerciales y vialidades del noreste de la ciudad de Mérida presenten severos encharcamientos e inundaciones que representan una molestia para los vecinos.

El fraccionamiento Las Américas es uno de los más afectados por el exceso de agua, prácticamente el desarrollo inmobiliario presenta inundaciones de por lo menos 35 centímetros en las partes más bajas y de medio metro en las más profundas, lo que obliga a los residentes a permanecer aislados en sus casas, pues no pueden salir a trabajar, hacer compras o realizar actividades en el exterior.

Los testimonios de algunos colaboradores de Grupo Megamedia que viven en carne propia el problema de la inundación en Las Américas permiten dimensionar la magnitud del problema, el cual no parece tener solución en el corto plazo, toda vez que el manto freático de la capital yucateca está más elevado que de costumbre y no hay por donde drenar el agua.

“Sales a la calle y el agua te llega hasta las rodillas”, comenta René Andrade Castillo, quien vive en la segunda etapa del fraccionamiento.

“Tuve que dejar mi vehículo a 200 metros de mi casa, en un punto alto que ahora parece una isla porque está todo rodeado de agua”, refirió.

“Después de haber pasado con mucho esfuerzo la primera etapa, me di cuenta que no tenía caso seguir avanzando y arriesgarme a quedar varado, así que preferí dejar el vehículo en una parte alta y de ahí continuar a pie hasta la casa”.

“El agua estancada comienza a oler mal, los sanitarios ya no desalojan, no vemos que el nivel del agua baje, no puedo salir a trabajar porque es prácticamente imposible caminar por las calles”, dijo.

“Ya vimos que estuvo por aquí el alcalde, que hay algunas pipas realizando labores de achique, pero nadie nos ha venido a informar qué es lo que se hará o qué soluciones nos ofrecerán”, subrayó.

Otra afectada, Fernanda Suárez, vecina de la primera etapa del fraccionamiento, se dijo muy preocupada porque no ha podido salir a trabajar debido a la inundación.

“Tenemos un auto compacto, pero no podemos salir y circular porque es mucha agua; tenemos muchos daños en la casa, principalmente moho y humedad, recién habíamos pintado las paredes en julio y ahora están hechas un desastre”.

“Por la humedad se nos han dañado algunos equipos electrónicos, una computadora, muebles, el sanitario no puede desalojar, el agua literalmente brota del suelo de un cubo de luz que tiene la casa al interior y ahora (han aparecido) moscos, enormes moscos que son un riesgo para la salud”.

Fernanda apuntó que no pueden salir a trabajar, hacer compras o diligencias, prácticamente ella y su pareja viven de lo que compraron para hacer frente al paso del huracán, pero aun así algunos productos alimenticios han tenido que parar a la basura, pues se enmohecieron rápidamente. Por otro lado, cuentan con electricidad y agua potable en garrafones.— Emanuel Rincón