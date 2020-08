Atrás las olas de reactivación económica en Yucatán

Empresarios y gobierno revisan nueva estrategia

Con la premisa de que Yucatán necesita salir de la parálisis económica parcial en esta nueva realidad generada por la pandemia del coronavirus, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el gobierno del estado iniciaron una nueva estrategia de análisis conjunta que derive en acuerdos para permitir la reapertura de mayor número de giros comerciales, industriales y de servicios.

La instalación de estas mesas de trabajo entre los líderes de las cámaras empresariales que forman el CCE y el gobierno estatal se acordó el jueves pasado durante una reunión privada de cuatro horas con el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Esta nueva estrategia prácticamente desplaza a las olas 1, 2 y 3 que planeó el gobierno del estado en esta etapa de reactivación económica para reabrir gradualmente los sectores económicos en momentos de crecimiento de los casos de contagios de coronavirus, pues con base en el análisis de cada sector económico decidirán en forma conjunta los negocios que deben abrirse, cómo lo harían y en qué porcentaje.

Lo que sí quedó claro en este diálogo entre ambas partes es que privilegiarán la salud de los habitantes. Harán todo lo posible para disminuir los contagios con el cumplimiento de los lineamientos y protocolos sanitarios y buscarán evitar que aumenten los indicadores de hospitalización.

Michel Salum Francis, presidente del CCE, encabezó una rueda de prensa virtual en la cual participaron todos los integrantes de la cúpula empresarial.

En ella dijo que el sector privado reconoce la voluntad política del gobernador Vila de escuchar las necesidades del sector y ellos coadyuvarán para que la reactivación no genere un descontrol que regrese al estado al semáforo rojo.

Incluso, aseguró que el sector privado no antepone la cuestión económica a la de la salud, pero es necesario tener un equilibrio para que Yucatán salga de la parálisis que tiene desde hace cinco meses.

“Las empresas tenemos claro que el coronavirus no se erradicará en poco tiempo, pero no podemos esperar hasta 2021 porque hay grandes pérdidas, nuestro PIB estatal va en caída, sigue el cierre de negocios y pérdida de empleos”, señaló.

Salum Francis explicó que con la instalación de mesas de análisis por sector, las olas de la reactivación económica planeadas ya no se pueden tomar en cuenta porque este esquema quedó obsoleto al pensarse para mes y medio de reactivación, y ya llevan cinco meses.

Ahora todos los sectores tendrán oportunidad de abrir cuidando todos los protocolos y medidas sanitarios, y resolviendo problemas que generan el aumento de contagios, refirió. Por ejemplo, los paraderos y autobuses públicos, así como los horarios de entrada y salida de los centros laborales.

¿Nuevos paraderos?

El gobernador, comentó, les informó que ya trabaja en un plan para solucionar los amontonamientos de gente en los paraderos. El sector privado replanteó la aplicación de horarios escalonados en los negocios y la instalación de ocho paraderos en la Plaza Grande, donde hay aceras amplias y puede aplicarse la sana distancia.

Este nuevo esquema de reapertura económica abre la posibilidad que la industria turística reinicie operaciones en septiembre su cadena de servicios, según señaló el presidente de la Aaprotuy, Luis Herrera Albertos. También que abran las zonas arqueológicas, el Centro Internacional de Congresos y los sitios turísticos, con entradas controladas.

“De hoy al viernes analizaremos la situación de la industria turística, que está totalmente paralizada, y podremos acordar cómo será el proceso de reapertura”, informó Herrera Albertos. “Cuando iniciaron las olas estábamos lejos de abrir, hoy se busca una mejor equidad desde los negocios más altos a los más bajos para que los meseros, los guías de turistas y el empresario tengan ingresos”.

“El gobernador ya entendió que la industria turística está paralizada y aunque no dio fecha exacta de reapertura, en septiembre podrían reabrir los negocios. Estamos trabajando en los protocolos y 1,200 empresas se están certificando en buenas prácticas sanitarias”.

El presidente de la Aaprotuy aseguró que turistas y clientes están pidiendo venir a Yucatán, por ello es urgente que en una semana haya acuerdos firmados entre el gobierno y el sector turístico para reanudar las actividades económicas.

Restricción al alcohol

Fernando Muñoz Carrillo, presidente de Canainve, quien se conectó a la rueda de prensa desde un hotel en Cancún, respaldó la versión de la Aaprotuy en el sentido de que los turistas quieren venir a Yucatán, pero no hay servicios ni pueden ir a los restaurantes a tomar una cerveza y comer porque hay “ley seca”.

Tampoco pueden visitar las zonas arqueológicas, y este sector depende del turismo por la venta de ropa típica y guayaberas.

Tras informar que en Cancún no hay “ley seca”, los restaurantes y hoteles trabajan casi normal, el presidente de la industria del vestido dijo que “urge abrir las plazas comerciales” porque hay vendedores de ropa típica que comercializan por internet, pero no tienen acceso a sus tiendas por la prohibición de las olas de reactivación económica.

La vigencia de la “ley seca”, que vence el 17 de septiembre con la nueva prórroga que dispuso el Estado, también estará a revisión en las mesas de diálogo entre el CCE y el gobierno.

“La extensión de la ‘ley seca’ es el tema que rebosó el vaso en este período de reactivación en la nueva normalidad”, dijo Salum Francis. “Definitivamente hubo un mal manejo de las autoridades. No nos hizo saber de esta medida, y con justa razón porque ya se vio que genera compras de pánico y aglomeraciones en los expendios”.

“Las dos partes tenemos razón: el gobierno trata de evitar que estos productos sean factores de contagio y los empresarios del ramo ya me dijeron hasta de qué me voy a morir porque no los defendí. Yo no sabía. Las dos historias tienen sentido y ya estamos agilizando para que los negocios de bebidas alcohólicas puedan vender con las exigencias sanitarias y restricciones que impidan el contagio”.

El líder del CEE dijo que los reportes de los indicadores son halagadores y también que Yucatán siga en semáforo naranja, incluso el gobierno federal ya pasó a naranja a Yucatán cuando lo marcaba en rojo.

“No queremos regresar al rojo, por ello es importantísimo cuidarnos y cuidar que no haya contagios en algunos focos rojos. Hay que ser sinceros, el gobierno nos dio cierta libertad, todos nos excedimos y volvió la amenaza del rojo. Eso hay que evitar, volver a rojo”.

“Esperamos que después de las reuniones del lunes y martes haya buenas noticias”, reiteró el líder del CEE.

Los que están lejos de alguna fecha para reabrir son las salas de cines, los teatros y auditorios para conciertos masivos.— Joaquín Chan Caamal

El presidente la Canirac, Roberto G. Cantón Barros, también consideró que había una falta de comunicación directa entre el gobierno del Estado y la iniciativa privada, por lo que no había una información fresca.

Sin embargo, con las gestiones del presidente del CEE se reanudó el diálogo y se accedió a una revisión sector por sector.

“Durante cuatro horas el gobernador nos escuchó a todos”, dijo. “Nos estaremos reuniendo varios días y la próxima semana podría haber un pacto entre la iniciativa privada y el gobierno en pro de la salud y la economía de Yucatán, con un piso parejo para todos”.

Gobierno /Restricciones

Los empresarios reportaron las afectaciones en sus diferentes sectores por la contingencia.

Todo con precaución

Los empresarios reconocieron las medidas del gobierno estatal para el control de la pandemia, y celebraron la apertura y sinceridad del gobernador Vila Dosal que, dijeron, no dio falsas expectativas ni permitirá una reapertura que ponga en riesgo la salud de los habitantes, sino que la reactivación en la nueva normalidad irá de acuerdo con los indicadores que miden el comportamiento del coronavirus.

Obsoletas

“Dejó muy claro el gobernador que las olas ya no están funcionando, quedaron inoperantes las clasificaciones porque había aperturas de negocios hasta marzo de 2021”, matizó Michel Salum, quien insistió en que no hay fechas determinadas para nuevas reaperturas ni ampliación de trabajo de las empresas autorizadas.