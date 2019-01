Audiencias en curso

Acusado de violación sujeto a proceso

Por su presunta participación en el delito de violación, cometido en el fraccionamiento José María Iturralde, conocido como Las Águilas, G. J. R. C. quedó sujeto a proceso luego de que el juez 1o. de Control del Primer Distrito Judicial encontró datos de prueba suficientes que señalan su probable participación en el delito; se dictó el auto de vinculación a proceso.

La denuncia interpuesta por una mujer quedó asentada bajo la causa penal 09/2019, tras hechos ocurridos el 12 de enero de 2019, cuando presuntamente G. J. R. C. se introdujo a un predio del fraccionamiento mencionado y abusó sexualmente de la denunciante.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el ahora vinculado dañó una de las ventanas del predio para acceder al inmueble y llegar a la habitación de la agraviada, a quien amenazó con una herramienta para cometer actos lascivos en su contra.

G. J. R. C. permanece privado de su libertad luego de que la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.

La Fiscalía tendrá dos meses de plazo para realizar la investigación complementaria, el cual concluye el día 16 de marzo del presente año.

Medidas por violencia familiar y lesiones

En audiencia realizada ante el juez 1o. de Control del Primer Distrito Judicial se fijaron las medidas cautelares contra K. M. C. B., a quien se le señala como probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, cometidas contra su pareja R. J. V. C. en un predio del fraccionamiento Paraíso de Ciudad Caucel.

La reposición de la audiencia para definir las medidas cautelares y el plazo de cierre de investigación se realizó luego de que la FGE apeló la resolución del juez de Control sobre el auto de no vinculación a proceso y, el pasado mes, la Segunda Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia revocó dicha resolución a favor de la parte acusadora y dictó el auto de vincu-lación a proceso por los delitos antes referidos.

Al resolver sobre las medidas cautelares, la autoridad judicial estableció que la ahora vincu- lada tiene prohibido salir del Estado, deberá acudir a firmar en los primeros cinco días de cada mes, someterse a vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y no podrá acercarse al lugar de los hechos ni a la víctima, a menos que sea para convivir con su hijo. La Fiscalía tendrá un plazo de tres meses para complementar las diligencias correspondientes, que finaliza el 16 de abril próximo.

El caso asentado en la causa penal 74/2018 señala la presunta participación de la indiciada en la violencia ejercida contra su pareja sentimental el 23 de abril de 2018, cuando tras una discusión lo lesionó en la espalda con un cuchillo.

Las heridas, de acuerdo con el dictamen médico de especialistas forenses de la Fiscalía, fueron calificadas como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días.

Legal la detención de 3 por narcomenudeo

Luego de decretarse de legal la detención de C. A. M. C., G. de J. C. B. y C. M. U. P., la Fiscalía formuló imputación en su contra por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; los dos primeros en la variante de comercio en su connotación de venta y compra, respectivamente, y el último en la variante de posesión con fines de suministro; todos por el narcótico denominado cannabis.

En la acusación formulada por la parte acusadora se señala que los ahora imputados fueron detenidos en la colonia Morelos Oriente, en donde C. A. M. C. y G. de J. C. B. fueron detectados en un intercambio de envoltorios por los que el último entregó una suma de dinero, en tanto C. M. U. P. esperaba al interior de un vehículo, del cual fueron ocupadas 15 bolsitas de plástico que contenían cannabis.

Tras una inspección, a C.A.M.C. se le ocuparon 35 bolsitas con dicha sustancia, por lo que se procedió a la detención de los tres sujetos, quienes fueron turnados a las autoridades correspondientes.

La autoridad judicial determinó que los indiciados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso. La vinculación para definir la situación jurídica de los ahora imputados se realizará el próximo 21 de enero.