Audiencias en curso

Vincula juez a tres por narcotráfico

Una vez corrido el plazo constitucional para definir la situación jurídica de C. A. M. C., G. J. C. B. y C. M. U. P., se reanudó la audiencia de vinculación a proceso en la que el juez primero de Control del Primer Distrito Judicial calificó de suficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Estado (FGE), en los que se presume la participación de los indiciados en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El cargo contra C. A. M. C. y G. J. C. B. se realizó en su variante de comercio en su connotación de venta y compra, respectivamente, del narcótico denominado cannabis; para C. M. U. P. el cargo fue por posesión simple del mismo narcótico.

Los tres indiciados permanecerán privados de su libertad por todo el tiempo que dure el proceso, de acuerdo con las medidas cautelares establecidas en la audiencia de imputación por el juez de Control.

Cabe recordar que el caso quedó asentado en la causa penal 13/2019 tras la detención de los ahora vinculados el pasado 14 de enero en la colonia Morelos Oriente, lugar en el que C. A. M. C. y G. J. C. B. fueron detectados en una compraventa del narcótico, mientras C. M. U. P. se encontraba en un vehículo donde fueron decomisadas 15 bolsitas con cannabis. En la inspección también se le ocuparon a C. A. M. C. 35 bolsas con la misma sustancia.

El juez de Control concedió un mes de plazo para que la Fiscalía realice las diligencias complementarias.

Llegan a acuerdo por problema familiar

Previo acuerdo entre las partes involucradas, un caso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar derivó en un acuerdo reparatorio, por lo que R. J. R. C. deberá pagar la suma de $15,313 a la denunciante A. I. V. S., quien inició el proceso penal en su contra luego de que dejó de aportar los recursos para la manutención de sus hijas.

En la audiencia inicial, a la que R. J. R. C. fue presentado mediante una orden de comparecencia, se manifestó el deseo de ambas partes de entablar el acuerdo reparatorio, el cual consistió en el pago de los poco más de 15 mil pesos.

Para cumplir dicho acuerdo, el indiciado aportó una primera suma de dos mil pesos y se estableció que el saldo se cubrirá con 10 pagos mensuales por la cantidad de $1,331.

El caso se registró bajo la causa penal 261/2018 en la que se señala que en el mes de julio de 2015 el indiciado fue sentenciado por un juez de lo familiar a pagar el 40% de su sueldo en concepto de pensión alimenticia, lo cual realizó de manera irregular desde diciembre de 2016, pues habían meses en los que no depositaba dicha suma.

Por el delito de abuso sexual, lo vinculan

En audiencia de vinculación a proceso se definió la situación jurídica de J .A. C. G., contra quien se encontraron elementos suficientes para señalar su probable participación en el delito de abuso sexual agravado, cometido contra una menor en calles de la colonia Cinco Colonias.

De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en previa audiencia de imputación, la agraviada caminaba rumbo a su domicilio cuando fue atacada por el indiciado, quien presuntamente la jaló a la cochera de una bodega para luego tocarla en el cuerpo.

La presencia de una patrulla ocasionó el descuido del atacante, lo que aprovechó la afectada para escapar y solicitar el apoyo de los uniformados, quienes lograron la detención del sujeto.

Como se estableció en la pasada audiencia, J. A. C. G. permanecerá privado de su libertad por todo el tiempo que dure el proceso, luego de que la juez primero de Control estableció la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado tendrá un plazo de tres meses para el cierre de investigación, el cual concluye el 21 de abril del presente año.