Audiencias en curso

Detenidos por robo violento en pandilla

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J. A. C. G., A. G. R. M., R. R. R. P., M. Ch. C. y P de la C. T., por su presunta participación en el delito de robo cometido con violencia y en pandilla, denunciado tras hechos ocurridos el pasado 1 de febrero en el fraccionamiento Dzununcán, en Mérida.

En la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, se decretó la legalidad de la detención y la parte acusadora, tras formular la imputación, argumentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitó la vinculación a proceso de los indiciados, quienes solicitaron la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación, por lo que la autoridad judicial estableció el próximo 8 de febrero para continuar con la audiencia.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que la autoridad judicial, tras evaluar los argumentos señalados por la parte acusadora, estableció la medida solicitada por todo el tiempo que dure el proceso.

En la causa penal se señala que los hechos ocurrieron cuando la víctima conducía una motocicleta habilitada para repartir pizzas, sobre la calle 189 del citado fraccionamiento, cuando presuntamente fue agredido por los imputados, mismos que se apoderaron del vehículo y se dieron a la fuga.

Imputados por robo ocurrido en Dzityá

Por su presunta participación en el delito de robo calificado se les formuló imputación a los ciudadanos L. G. C. M. y E. I. U. U., por hechos ocurridos el pasado 2 de febrero en un predio en la localidad de Dzityá, mismos que fueron denunciados por el afectado.

En la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, se decretó la legalidad de la detención y la Fiscalía General del Estado (FGE), tras formular la imputación, aportó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitó la vinculación a proceso de los imputados, quienes solicitaron la ampliación del término legal para definir su situación jurídica, por lo que la juez de Control estableció la continuación de la audiencia el 7 de febrero.

La parte acusadora argumentó los motivos para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la autoridad judicial, después de analizar los datos aportados, estableció la medida solicitada por todo el tiempo que dure el proceso.

En la causa penal 31/2019, se indica que los hechos ocurrieron cuando los imputados ingresaron a un predio en la sección 33 en la citada localidad, donde presuntamente se apoderaron de diversos objetos, propiedad del denunciante y al intentar darse a la fuga fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y turnados a la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación.

Formulan imputación por robo en obra

En audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación a los ciudadanos J. L. Ch. P. y J. J. P. X. por su presunta participación en el delito de robo calificado, denunciado tras los hechos ocurridos el pasado 2 de febrero en un predio en construcción ubicado en la privada Santa Cruz, en la localidad de Conkal.

En la audiencia, la autoridad judicial decretó la legalidad de la detención de los indiciados y la Fiscalía formuló la imputación del delito; posteriormente presentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitó la vinculación a proceso de los indiciados, quienes solicitaron la duplicidad del término legal para definir su situación, por lo que la juez de Control estableció la continuación de la audiencia el próximo sábado 9 de febrero.

La parte acusadora presentó sus argumentos y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que otorgó la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso.

Los hechos ocurrieron en una obra en construcción ubicada en la calle 22 de la citada localidad, a donde ingresaron los imputados y presuntamente se apoderaron de un rollo de alambre y varios sacos de cemento, esto sin derecho ni autorización de quien pudiera otorgarlos, por lo que fueron detenidos y turnados a la Fiscalía para la integración de las carpeta de investigación correspondiente a la causa penal 29/2019.