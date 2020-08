Audiencias en curso: careos por el fraude de “Crecicuentas”

Comenzaron los careos en el Juzgado Penal por el proceso que se siguen a varios acusados de fraude por medio de la agrupación “Crecicuentas”, aunque se prevé que varios se pospongan. De acuerdo con datos obtenidos en ese tribunal, que sigue los juicios por medio del sistema escrito, serían cerca de 50 careos entre los denunciantes y los inculpados. No se sigue proceso contra dos acusados, uno porque falleció y otra porque obtuvo un amparo de la justicia federal; por tanto, no fue sujeta a proceso. De los acusados hay detenidos y otros están en libertad. A pesar de las restricciones por la contingencia sanitaria derivada de coronavirus, estos careos no se suspendieron porque está de por medio la libertad de los acusados. Sin embargo, se anticipa que varios sí se aplazarían porque varios denunciantes son de edad avanzada. Acorde al expediente que se sigue en ese juzgado, son 67 quejosos y reclaman unos $20 millones. Las audiencias sería con “sana distancia”, uso de cubrebocas y gel, entre otras medidas de salud.— MEGAMEDIA